«Нижний Новгород» хочет приобрести игроков во все линии команды .

«Нижний Новгород» в грядущее зимнее трансферное окно собирается укомплектовать состав новыми игроками во всех линиях. Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Конечно, планируются трансферы в зимнее окно. У нас несколько игроков покинут команду, несколько футболистов присоединятся к ней.Я думаю, что приобретения будут во все линии, нужно усиливать все — оборону, полузащиту и нападение. Что касается сборов, команда выходит из отпуска 14 января. Мы проводим три дня усиленное медобследование в Москве. После этого проводим два больших сбора в Турции.