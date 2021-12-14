Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Нижний Новгород» хочет приобрести игроков во все линии команды

14 декабря 2021, 18:17

«Нижний Новгород» в грядущее зимнее трансферное окно собирается укомплектовать состав новыми игроками во всех линиях. Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Конечно, планируются трансферы в зимнее окно. У нас несколько игроков покинут команду, несколько футболистов присоединятся к ней.Я думаю, что приобретения будут во все линии, нужно усиливать все — оборону, полузащиту и нападение. Что касается сборов, команда выходит из отпуска 14 января. Мы проводим три дня усиленное медобследование в Москве. После этого проводим два больших сбора в Турции.

«Нижний Новгород» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. Команда находится в зоне стыковых матчей.

Все новости
Газизов: «Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге»
Сегодня, 01:01
Тарханов: «10 млн рублей в год – много для тех игроков, которые не играют»
Сегодня, 00:18
Юран — о расширении РПЛ: «Пора этим, наконец-то, заняться»
Вчера, 23:44
Депутат Свищев: «CAS нужно реформировать»
Вчера, 23:03
Валуев объяснил, где формируется «заоблачный фонд зарплат футболистов»
Вчера, 22:45
Тюкавин: «Сделаю всё, что в моих силах, чтобы себя проявить на сборе»
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
14 декабря 2021 в 22:18, ред.
В линию офсайда тоже надо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 21:54
А как хорошо начинали!
Kolenok
Kolenok
14 декабря 2021 в 21:33
Еще одни разбогатели!
1bear
1bear
14 декабря 2021 в 20:07
усиление - просто отлично,были бы деньги
112910415
112910415
14 декабря 2021 в 20:03
и это радует
Обезжиренный
Обезжиренный
14 декабря 2021 в 19:59
Жируют нижегородцы.
Сейчас не каждый может себе позволить обновление всех линий
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Сочный сочень (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2021 в 19:52
Пожалуйста Васин, Обляков, Фуксс, Бохинен.
Василий 50
Василий 50
14 декабря 2021 в 19:34
А деньги есть?
stanichnik
stanichnik
14 декабря 2021 в 19:31
Не смотря на то, что три тура перед зимней паузой Нижегородцы провели без поражений набранных пяти очков оказалось недостаточно, чтобы значительно отдалиться от зоны вылета, а расположившиеся выше по турнирной таблице конкуренты хоть и имеют равное количество очков, но по дополнительным показателям обходят подопечных Кержакова. Поэтому чтобы уверенно пройти оставшуюся весеннюю часть чемпионата, дебютанту необходимо в зимнюю паузу провести качественное усиление, как в защиту, так и в нападение. Учитывая небольшой по меркам РПЛ бюджет клуба стоит рассмотреть вариант с арендой футболистов из наших ведущих команд, не попадающих по каким-то причинам в основной состав, устраивающий обе стороны. Арендаторы не заморачиваясь с покупкой получают нужное усиление, а арендодатели не теряя игрока дают ему возможность иметь игровую практику. Думаю, что такой вариант развития событий вполне приемлем. В противном случае без усиления клуб рискует весной сдать завоёванные позиции и превратится в команду-лифт РПЛ-ФНЛ. Болейте за своих, а не против чужих!
КЭТиК
КЭТиК
14 декабря 2021 в 19:28
Похоже у команды деньги появились.
Cat01
Cat01
14 декабря 2021 в 19:19
Хватит ли денег
YVG
YVG ответ Сочный сочень (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2021 в 19:15
Только из спартака брать не нужно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 декабря 2021 в 19:11
Усиление, конечно, не помешает - но на что и кем?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 19:07
Усиление нижегородцам не помешает.
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 19:04
«Нижний Новгород» хочет приобрести игроков во все линии команды .
Я думаю что показатели команды и самого молодого тренера РПЛ, который удивительным образом приняв команду ФНЛ, стал показывать результат который и привёл в клуб спонсора Газпром Трансгаз . Имея полную готовую, после чемпионата мира наследие в виде нового стадиона 🏟 и всей инфраструктуры, остаётся поддерживать на плаву всё это хозяйство , конечно же не без помощи приказов ,под видом просьбы сверху. И после того как у команды появился хозяин и естественно деньги 💰 💰 💰, можно да и нужно теперь конечно и усиливаться . Я думаю и для Кержакова это будет хорошим стимулом для своего роста как тренера, что пока у него неплохо получается. А если ещё в команде появятся те игроки которые бы воплощали все его планы в игре на поле , то скорее всего команда будет прогрессировать и показывать качественный и современный футбол, которого придерживается сам рулевой . Будем надеяться что в РПЛ появится ещё один конкурентно способный клуб со своим стилем . Я же в свою очередь хочу пожелать Кержакову больших Успехов с Нижним Новгородом и Удачи !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 18:19
откуда деньги, ЗИН...
shlomo
shlomo
14 декабря 2021 в 18:18
Посмотрим кого приобретут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 