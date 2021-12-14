«Нижний Новгород» хочет приобрести игроков во все линии команды .

«Нижний Новгород» в грядущее зимнее трансферное окно собирается укомплектовать состав новыми игроками во всех линиях. Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.
Конечно, планируются трансферы в зимнее окно. У нас несколько игроков покинут команду, несколько футболистов присоединятся к ней.Я думаю, что приобретения будут во все линии, нужно усиливать все — оборону, полузащиту и нападение. Что касается сборов, команда выходит из отпуска 14 января. Мы проводим три дня усиленное медобследование в Москве. После этого проводим два больших сбора в Турции.
«Нижний Новгород» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 18 матчах. Команда находится в зоне стыковых матчей.
Я думаю что показатели команды и самого молодого тренера РПЛ, который удивительным образом приняв команду ФНЛ, стал показывать результат который и привёл в клуб спонсора Газпром Трансгаз . Имея полную готовую, после чемпионата мира наследие в виде нового стадиона 🏟 и всей инфраструктуры, остаётся поддерживать на плаву всё это хозяйство , конечно же не без помощи приказов ,под видом просьбы сверху. И после того как у команды появился хозяин и естественно деньги 💰 💰 💰, можно да и нужно теперь конечно и усиливаться . Я думаю и для Кержакова это будет хорошим стимулом для своего роста как тренера, что пока у него неплохо получается. А если ещё в команде появятся те игроки которые бы воплощали все его планы в игре на поле , то скорее всего команда будет прогрессировать и показывать качественный и современный футбол, которого придерживается сам рулевой . Будем надеяться что в РПЛ появится ещё один конкурентно способный клуб со своим стилем . Я же в свою очередь хочу пожелать Кержакову больших Успехов с Нижним Новгородом и Удачи !!! Всем Добра !!!
Я думаю что показатели команды и самого молодого тренера РПЛ, который удивительным образом приняв команду ФНЛ, стал показывать результат который и привёл в клуб спонсора Газпром Трансгаз . Имея полную готовую, после чемпионата мира наследие в виде нового стадиона 🏟 и всей инфраструктуры, остаётся поддерживать на плаву всё это хозяйство , конечно же не без помощи приказов ,под видом просьбы сверху. И после того как у команды появился хозяин и естественно деньги 💰 💰 💰, можно да и нужно теперь конечно и усиливаться . Я думаю и для Кержакова это будет хорошим стимулом для своего роста как тренера, что пока у него неплохо получается. А если ещё в команде появятся те игроки которые бы воплощали все его планы в игре на поле , то скорее всего команда будет прогрессировать и показывать качественный и современный футбол, которого придерживается сам рулевой . Будем надеяться что в РПЛ появится ещё один конкурентно способный клуб со своим стилем . Я же в свою очередь хочу пожелать Кержакову больших Успехов с Нижним Новгородом и Удачи !!! Всем Добра !!!