Талалаев: «Я патриот, но у России очень мало шансов в матче против Польши»

Главный тренер «Ахмата» поделился мыслями о противостоянии сборной России с командой Польши в полуфинале турнира за выход на чемпионат мира-2022.

Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк.