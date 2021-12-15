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Талалаев: «Я патриот, но у России очень мало шансов в матче против Польши»

вчера, 09:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями о противостоянии сборной России с командой Польши в полуфинале турнира за выход на чемпионат мира-2022.

Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк.

Россия сыграет с Польшей 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
Я согласен. Еще неплохо бы озаботиться свободным временем после тренировок. Показывать военные фильмы, приглашать психологов из специальных служб. Включать патриотическую музыку. И хорошо бы отнять мобильники, чтоб не рэповали.
Единственный шанс, если сборная будет играть грязно. Тычки, плевки в подьрибунке, провокации. Иначе шансов ноль, к сожалению
alexamit
alexamit
вчера в 15:09
Кудряшова в защиту!И всё будет тип-топ,для поляков.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:01
Как то он слишком пессимистично настроен. У Польши кроме Левандовски некого бояться. Главное его закрыть и дело в шляпе.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:07
Андрей,там в составе,кроме Лёвы,все игроки такого же уровня,что и у нас!!!!!!!!!!!!!!!!Лёва за сборную играет не ахти!!!!!!!!!!!!!Левандовски- это нападающий,под которого нужны исполнители,если их нет,то и Лёвы нет,а в сборной Польши их нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Иак что шансы тут 50 на 50,я бы даже сказал 60 на 40 в нашу пользу,учитывая то,что мы играем у себя дома!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dеigandre
dеigandre
вчера в 11:31
Ну да, тут, как в РПЛ, не договоришься с судьями, чтобы твой Ахмат в каждом матче вытягивали. Тут придется самим играть и выигрывать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 11:20
Вы всё правильно написАли по поводу последнего боя, но как только я представлю каждого нашего игрока в отдельности, их недееспособность в матчах внутреннего первенства, примитивизм в ТТД (на фоне других сборных), и прочее, - надежды тают. Вернее, надежда только на своё поле и на то, что наши сумеют прикрыть Левандовски. В принципе, ничего невозможного нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:13
Действительно, сборная Польша если брать по составу укомплектована более качественными игроками, но это именно с учетом фактора одного человека - лучшего нападающего мира Роберта Левандовски. То есть если грамотно перекрыть его, то шансы будут как минимум одинаковые с учетом того, что игра пройдет на нашем поле, где сборная России традиционно играет сильнее. Не стоит напоминать, что футбол - игра командная, и исход матча зависит не столько от отдельных личностей, а от взаимодействия всей команды. Поэтому запереть наших на базе за некоторое время до матча - идея вполне здравая и дающая дополнительные шансы на успех. Думаю, Талалаев прекрасно это осознает, а высказывание об преимуществе сборной Польши имеет определенную мотивацию - боится сглазить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:10
50х50...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:07
Шанс всегда есть ...тем более в домашних играх
ОПС
ОПС
вчера в 11:04, ред.
А может лучше помолчать. У любой команды с любым соперником всегда есть шанс.
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:03
А я вот напротив думаю, поляков мы должны проходить, даже при наличии у них Левандовски.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 11:01
странно, что Карпин не завёл разговор про сборы национальной сборной в феврале ( попасть на чемпионат мира по футболу будет поважнее игр Спартака и зенита в лиге европы, да и сборников обоих клубов можно просто будет отпустить пораньше в свои клубы) Польша на самом деле нам по зубам, просто нужно правильно подготовить футболистам физику зимой ( к концу марта поляки хоть и будут в игровом тонусе, но не стоит забывать, что у них за спиной будет почти весь сезон и накопится физическая усталость и тут нужно правильно распределить силы игроков на матч нашему тренерскому штабу) гнать наших вперёд должны полные лужники, а не 30% или 50% от заполняемости стадиона ( по кьюр кодам можно продавать билеты, время полно до матча и всё будет распроданно) смотрел достатчно игр сборной Польши, играть с ними можно и нужно, они полностью зависимы от Левандовски и как футболисты сборной Аргентины ищут Месси на поле так и поляки смотрят где Роберт. нужно объединиться всей стране в одной цели пройти Польшу, тренерскому штабу быть понаглее и начать планировать подготовку ( и наплевать на мнение клубов, довольные никогда все не будут). ну и конечно сама игра нашей сборной должна быть не как мы увидели в Хорватии, нужно выйти как на последний бой в жизни и главное не обо..раться перед важной игрой чего больше всего боюсь за наших футболёров, слишком они боятся ответственности, да и поколение это довольно слабое по сравнению с предыдущими
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:41
Шансы не велеки, и в первую очередь из-за слабой защиты
1bear
1bear
вчера в 10:34
Нужно сборную в феврале "на базе запирать" и гонять-гонять .тогда шансы будут
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 10:23
Сейчас его кадыр вызовет на "диспут"
pele1981
pele1981
вчера в 10:14
Ты такое говорил и про Словению)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
Он прав конечно но шансы есть всегда!Если выходить на поле с такими мыслями то ж-па!
lotsman
lotsman
вчера в 09:51
Надо не посыпать голову пеплом, а готовить команду.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:50
Единственный кто правду сказал.
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