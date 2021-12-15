Д. Адамов: «На 0:3 „Спартак“ точно не наиграл»

Голкипер «Сочи» рассказал о победе над «Спартаком».

Начали мы очень хорошо. До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. Не знаю, с чем это связано. Может, просто устали все ребята. Ну, слава богу, выстояли. Это самое главное.

«Сочи» заслужил победу, но не такую крупную? Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл.