ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Д. Адамов: «На 0:3 „Спартак“ точно не наиграл»

вчера, 06:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о победе над «Спартаком».

Начали мы очень хорошо. До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. Не знаю, с чем это связано. Может, просто устали все ребята. Ну, слава богу, выстояли. Это самое главное.

«Сочи» заслужил победу, но не такую крупную? Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 «Спартак» точно не наиграл, я так думаю. Это футбол опять же, все бывает. Кто больше хотел, тот и выиграл.

Все новости
Дюков — о Карпине: «Окончательные итоги подведём после стыковых матчей»
Вчера, 23:39 Комментарии20
Дюков: «Надеемся, в начале следующего года решение по лимиту будет принято»
Вчера, 22:36 Комментарии15
Калиниченко: «Возможно, что Салихова вернётся в „Спартак“»
Вчера, 22:04 Комментарии29
Колосков: «Надо было дать Витории доработать до конца сезона»
Вчера, 21:35 Комментарии8
Смородская — о Витории: «Обычный тренеришка. Посмотрим теперь на Ваноли»
Вчера, 19:51 Комментарии75
Д. Билялетдинов — об отставке Витории: «Спорное решение»
Вчера, 19:33 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:23
"кто больше хотел , тот и выиграл". Не понимаю я этого. Мастерство , везение , тактические наработки- да.
cska1948
cska1948
вчера в 08:44
"...Кто больше хотел, тот и выиграл."
-----------------------
В 23 года Денису пора уже знать, что в футболе выигрывает не тот, кто больше хотел выиграть, а тот, кто БОЛЬШЕ забьёт голов сопернику.
qu6xsp5paznw
qu6xsp5paznw
вчера в 08:05
Это пустой разговор
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:49
С Наполи наиграл и достаточно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:32
Ещё как наиграл,позорники!
ОПС
ОПС
вчера в 07:01, ред.
Может быть точно не наиграл, но зато точно получил.
shlomo
shlomo
вчера в 06:59
К сожалению.... даже на один гол Спартак не наиграл...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100