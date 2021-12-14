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Руководство «Рубина» не собирается увольнять Слуцкого

14 декабря 2021, 20:25

Руководство казанского «Рубина» полностью доверяет главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Об этом рассказал генеральный директор клуба Рустем Сайманов:

Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался.

«Рубин» на данный момент находится на 10-й строке Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 турах. Последний матч в 2021 году подопечные Слуцкого в гостях проиграли «Крыльям Советов» (0:2).

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
15 декабря 2021 в 20:54
А что прям того прорывного сделал Леня, так же тускло играл Рубин и при других тренирах. Мне кажется уже пора подумать о новом тренире, не из-за бугра, а поискать среди россиян.
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 06:16
что-то пошло не так, но это временно !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Caniggia (раскрыть)
15 декабря 2021 в 02:28
Думаю КББ не пойдет больше в Рубин, во всяком случае к этому руководству. По сути с ним поступили так же, как с Руем, только ещё циничней, жёстче. Видимо болельщики не такие, как в Спартаке, если проглотили все.
А, то что Слуцкий свалит не только с Рубина первым, но и из России, это вполне возможно. Но будет это обязательно красиво, с элементами шоу, что в принципе уже происходит).
Землянин
Землянин
15 декабря 2021 в 00:53
Если уволят, будет только хуже.
Землянин
Землянин
15 декабря 2021 в 00:50
Грузин че-то совсем зазвездился, только за сборную и отметился, там выкладывался на 100%
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 декабря 2021 в 22:41
Увольнять не стоит, но Рубину есть куда прибавить.
Василий 50
Василий 50
14 декабря 2021 в 22:35
Еще пару раз проиграет, уволят.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 декабря 2021 в 22:20
Очень зря !
Его давно уже ждут в Пердиве !
1bear
1bear
14 декабря 2021 в 22:10
Слуцкому нужен клуб по богаче для своих экспериментов
ЮЗИК
ЮЗИК
14 декабря 2021 в 21:57
Долго Лёню терпят
VeniaminS
VeniaminS
14 декабря 2021 в 21:39
Доверие это хорошо.
Capral
Capral
14 декабря 2021 в 21:38
Безусловно, Лёня- очень качественный тренер. Ещё, по его работе в Самаре и ФК Москва было видно, что в России появился самобытный молодой тренер, со своим оригинальным виденеем футбола. Единственное, что хотелось бы пожелать Леониду Викторовичу, быть поспокойнее и более сдержанным, чем, он, всегда и отличался. А так, всё наладится, главное- терпение!!!
Caniggia
Caniggia
14 декабря 2021 в 21:31
А Лёню увольнять и не надо будет. Он первый рванёт на утёк из тонущего Рубина, когда поймёт, что довёл команду до дна, а пути на верх даже и не предвидится, игра-примитивное болото, игроки его не слушаются и ни во что не ставят, так как для них он шут и КВНщик и что мучительных стыков уже не избежать. Рубину нужен Бердыев!
Cat01
Cat01
14 декабря 2021 в 21:28
Весна покажет
drug01
drug01
14 декабря 2021 в 21:27
Ещё рано но уже близко
Ironigor
Ironigor
14 декабря 2021 в 21:23
Куда же без футбольного Винни Пуха !
stanichnik
stanichnik
14 декабря 2021 в 21:23
Предъявлять претензии Слуцкому особо не за что, команда играет на уровне своих максимальных возможностей, лишь в двух матчах откровенно провалились. В Ростове с местной командой и в Волжском дерби, дважды с Нижегородцами не сумев справиться с Калинским. К тому же продав за приличные деньги в Динамо Макарова, не нашли ему достойную замену, плюс длительное отсутствие из-за травмы в составе команды Деспотовича всё это негативно сказалось на осенних результатах команды. Весной, когда все вернуться в строй и проведут качественный сбор, Рубин под руководством Слуцкого ещё себя проявит. Болейте за своих, а не против чужих!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:16
.
kust07
kust07
14 декабря 2021 в 21:12
Слуцкий хороший тренер,ему бы команду посерьёзнее и побогаче.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 декабря 2021 в 21:12
Да ладно, если у болельщика "Рубина" хороший футбол от команды не получиться увидеть, то хотя бы КВН гарантирован:
ermak6848
ermak6848
14 декабря 2021 в 21:07
да пусть хоть сезон отработает
нечитайло
нечитайло
14 декабря 2021 в 20:58
Лёня сможет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 20:55
В Спартаке бы уволили...
YVG
YVG
14 декабря 2021 в 20:48
Покрутился и вернулся на место, пустой тренер.
shur
shur
14 декабря 2021 в 20:46
...у меня к Слуцкому крайне хорошее отношение, как к тренеру, так и к человеку
с чувством юмора и спасибо за нервное покачивание аля Валерий Васильевич,
здоровья и успехов с казанцами...!!!
dzvinka
dzvinka
14 декабря 2021 в 20:42, ред.
иными словами Леня космос - отличный тамада))
particular
particular
14 декабря 2021 в 20:39
Смена тренера на экваторе сезона не впихнёт казанцев в тройку призёров...
В среднем, всё - согласно купленных билетов... Без чудес и феерий...
протон
протон
14 декабря 2021 в 20:32, ред.
Рубин идет примерно на своем месте по бюджету, требовать от Слуцкого чтобы он каждый сезон прыгал выше головы-странно. Несомненно, Слуцкий привнес с региональный Рубин европейскую изюминку. Внезапно мы открыли для себя, что клуб может быть прикольным, "живым", даже где-то самобытным. С этой точки зрения Казань выиграла, как никто другой. С точки зрения игры, Слуцкий сейчас ищет оптимальные сочетания исходя из тех вариантов игроков, которые есть на сегодняшний день. Не забываем про трансферы на выход ведущих в прошлогоднем Рубине игроков. Нужно понимать, что игроки-то в Рубине мягко говоря - не ТОПы. И Рубин в прошлом году брал именно сыгранностью. С точки зрения развития клуба - если руководство не планирует подписывать игроков на "здесь и сейчас" а-ля Краснодар, то Слуцкого трогать нельзя даже в течение 2-3 лет. Так же как и нельзя требовать от него 1 места в РПЛ, т.к. сейчас концепция развития клуба - воспитать молодого игрока и продать его на пике.
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