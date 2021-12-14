Руководство «Рубина» не собирается увольнять Слуцкого

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14 декабря 2021, 20:25

Руководство казанского «Рубина» полностью доверяет главному тренеру команды . Об этом рассказал генеральный директор клуба Рустем Сайманов:

Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался.

«Рубин» на данный момент находится на 10-й строке Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 18 турах. Последний матч в 2021 году подопечные Слуцкого в гостях проиграли «Крыльям Советов» (0:2).