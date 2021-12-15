Смородская: «В „Локомотиве“ должны ответить за то, что натворили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в клубе.

Я прочитала интервью Корнетки и Цорна. Ни на какие вопросы они не ответили, они занимались банальщиной и рассказывали, что завтра всё будет лучше, чем сегодня. Но только два месяца назад их руководитель Рангник говорил, что команда будет играть в Лиге чемпионов, а теперь они не верят, что их команда выйдет хоть в какие-то еврокубки. Говорили, что им нужно время, теперь вдруг и деньги. Им дали уже денег, очень много! Только те, кого они купили – с ними каши не сваришь.

Дальше, что это за заявление, что тренерский подход должен быть другим и игроки должны играть и повышать свою стоимость?! Слушайте, с каким бы тренером Бека Бека не играл, он не повысит свою стоимость. Это совершенно очевидно. Он никакой в плане позиции, отборов и точности передач. Ни одного компонента нет у человека. С каким тренером и как он повысит свою стоимость?!