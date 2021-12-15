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Смородская: «В „Локомотиве“ должны ответить за то, что натворили»

вчера, 15:17

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в клубе.

Я прочитала интервью Корнетки и Цорна. Ни на какие вопросы они не ответили, они занимались банальщиной и рассказывали, что завтра всё будет лучше, чем сегодня. Но только два месяца назад их руководитель Рангник говорил, что команда будет играть в Лиге чемпионов, а теперь они не верят, что их команда выйдет хоть в какие-то еврокубки. Говорили, что им нужно время, теперь вдруг и деньги. Им дали уже денег, очень много! Только те, кого они купили – с ними каши не сваришь.

Дальше, что это за заявление, что тренерский подход должен быть другим и игроки должны играть и повышать свою стоимость?! Слушайте, с каким бы тренером Бека Бека не играл, он не повысит свою стоимость. Это совершенно очевидно. Он никакой в плане позиции, отборов и точности передач. Ни одного компонента нет у человека. С каким тренером и как он повысит свою стоимость?!

Кто-то же должен ответить за то, что они деньги потратили, а результаты их не то, что нулевые, а отрицательные?! Они думают, наверно, что Леонченко ответит, потому что он всё подписывал. В «Локомотиве» поменялось всё: стратегия, тактика и риторика. Думаю, что самый правильный вывод для РЖД, который они могли бы сделать – убрать всех. Они должны ответить за то, что натворили, а не сидеть и получать свою зарплату.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:36
бескорыстная, эффективная, профессиональная ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:15
Усех покарать,и начать с тебя!
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:07
"Кто-то же должен ответить за то, что они деньги потратили" Ольга Юрьевна, я Вас умоляю. Просто первое, что вспомнилось. Смородская: "Ибричич является одним из лучших игроков Европы, входит в десятку лучших игроков середины поля." Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус: "Смородской предложили Ибричича, а она говорит, что этот футболист выдающийся, который, по ее мнению, входит в десятку лучших плеймейкеров. Из команды его удалили, деньги заплатили, и никто опять этого не заметил. Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: «Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить 5 миллионов». Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся," Ибричич хорватским журналистам: «Я заработаю денег в России и вернусь в родной «Хайдук». И это только что сразу на память пришло.
"Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал."
А Бека Бека как раз вполне себе годный футболист как по мне, По крайней мере пока очень даже хорошее впечатление оставляет. Как обычно личное мнение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:34
Интересно, когда такая мадама, которая на все должности в "Локо" поставила своих родственников с миллионными зарплатами в долларах (напрямую - спортдир Котов был мужем ее дочери), покупала нулевых игроков стоимостью менее миллиона по трансфермаркту за пять миллионов и т.п., не сидит в тюрьме, а критикует команду Рангника, результаты работы которой в реальности мы увидим через год-два, это нормально?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:31
В голосовании я за четвёртый вариант: "Сгинь нечистая"!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:29
Я думаю люди причастные к Локо имеют право делать подобные заявления, но только те кто любит клуб и отдавал больше, чем у него брал. Палыч иногда бывает не прав и его заносит, но ему это простительно, он и есть Локо! А таким как тётя Оля надо заткнуться и не вспоминать про Локо. То, что она натворила долго разгребали и её вряд ли кто переплюнет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:21, ред.
И. А. Крылов «Лисица и Сурок» (1813).
Лисица жалуется Сурку, что она терпит напраслину и, оклеветанная, выслана за взятки:
— Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала,
Ночей не досыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько.
— Нет, Кумушка; я видывал частенько, Что рыльце у тебя в пуху.
МапС
МапС
вчера в 16:10
Вспомнился анекдот:
Сверхнаглость - Перднуть в толпе и больше всех возмущаться!
Это как раз к тете Оле.
протон
протон
вчера в 15:42
А за то, что натворила Смородская, кто ответит? Наверное, болельщики Локомотива и весь российский футбол
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
Никто не хочет быть виноватым.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:32
С себя бы начала мадам.
4RT
4RT
вчера в 15:28
Начнём со Смородской
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:28
Ты то не ответила!!!!!!!!!!((((((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:23
Ждём теперь Палыча с дрыном.
drug01
drug01
вчера в 15:22
А кто будет отвечать????
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:18
Согласен. Давно пора спросить со Смородской.
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