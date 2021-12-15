Смородская: «В „Локомотиве“ должны ответить за то, что натворили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в клубе.
Я прочитала интервью Корнетки и Цорна. Ни на какие вопросы они не ответили, они занимались банальщиной и рассказывали, что завтра всё будет лучше, чем сегодня. Но только два месяца назад их руководитель Рангник говорил, что команда будет играть в Лиге чемпионов, а теперь они не верят, что их команда выйдет хоть в какие-то еврокубки. Говорили, что им нужно время, теперь вдруг и деньги. Им дали уже денег, очень много! Только те, кого они купили – с ними каши не сваришь.
Дальше, что это за заявление, что тренерский подход должен быть другим и игроки должны играть и повышать свою стоимость?! Слушайте, с каким бы тренером Бека Бека не играл, он не повысит свою стоимость. Это совершенно очевидно. Он никакой в плане позиции, отборов и точности передач. Ни одного компонента нет у человека. С каким тренером и как он повысит свою стоимость?!
Кто-то же должен ответить за то, что они деньги потратили, а результаты их не то, что нулевые, а отрицательные?! Они думают, наверно, что Леонченко ответит, потому что он всё подписывал. В «Локомотиве» поменялось всё: стратегия, тактика и риторика. Думаю, что самый правильный вывод для РЖД, который они могли бы сделать – убрать всех. Они должны ответить за то, что натворили, а не сидеть и получать свою зарплату.
"Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал."
А Бека Бека как раз вполне себе годный футболист как по мне, По крайней мере пока очень даже хорошее впечатление оставляет. Как обычно личное мнение.
"Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал."
А Бека Бека как раз вполне себе годный футболист как по мне, По крайней мере пока очень даже хорошее впечатление оставляет. Как обычно личное мнение.
Лисица жалуется Сурку, что она терпит напраслину и, оклеветанная, выслана за взятки:
— Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала,
Ночей не досыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько.
— Нет, Кумушка; я видывал частенько, Что рыльце у тебя в пуху.
Лисица жалуется Сурку, что она терпит напраслину и, оклеветанная, выслана за взятки:
— Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала,
Ночей не досыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько.
— Нет, Кумушка; я видывал частенько, Что рыльце у тебя в пуху.
Сверхнаглость - Перднуть в толпе и больше всех возмущаться!
Это как раз к тете Оле.
Сверхнаглость - Перднуть в толпе и больше всех возмущаться!
Это как раз к тете Оле.