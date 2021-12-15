Калиниченко: «Происходящее в „Спартаке“ — это сериал. И он грустный»

Бывший игрок московского «Спартака» высказался о возможной отставке наставника команды Руя Витории:

Сложно сказать, как бы я повел себя в этой ситуации, будь я сейчас игроком в «Спартаке». В свою бытность я в таких ситуациях находился не раз и не два. Я даже не знаю, сколько при мне сменилось тренеров в «Спартаке» — человек пятнадцать. И уходили не только тренеры, но и такие игроки как Тихонов и Аленичев.

Происходящее в «Спартаке» — это сериал. И он грустный. Закончится ли этот сериал с Руем Виторией? Хочу сказать так — он будет еще долго будоражить сердца всех фанатов. Несколько серий под названием Руй Витория закончились — ждем нового наставника. По каким параметрам его выбирали — нам опять никто не сказал. Я очень хочу услышать от руководителей хоть наметки какой-то спортивной стратегии. Что мы требуем от Ваноли? В какой футбол будет играть «Спартак»? Как будет развиваться команда? Каких игроков будем брать. Команда отдельно — руководство отдельно.