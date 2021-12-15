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Калиниченко: «Происходящее в „Спартаке“ — это сериал. И он грустный»

вчера, 12:31

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о возможной отставке наставника команды Руя Витории:

Сложно сказать, как бы я повел себя в этой ситуации, будь я сейчас игроком в «Спартаке». В свою бытность я в таких ситуациях находился не раз и не два. Я даже не знаю, сколько при мне сменилось тренеров в «Спартаке» — человек пятнадцать. И уходили не только тренеры, но и такие игроки как Тихонов и Аленичев.

Происходящее в «Спартаке» — это сериал. И он грустный. Закончится ли этот сериал с Руем Виторией? Хочу сказать так — он будет еще долго будоражить сердца всех фанатов. Несколько серий под названием Руй Витория закончились — ждем нового наставника. По каким параметрам его выбирали — нам опять никто не сказал. Я очень хочу услышать от руководителей хоть наметки какой-то спортивной стратегии. Что мы требуем от Ваноли? В какой футбол будет играть «Спартак»? Как будет развиваться команда? Каких игроков будем брать. Команда отдельно — руководство отдельно.

Витория тренирует «Спартак» с мая текущего года. Под руководством португальского специалиста «красно-белые» вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первой позиции в группе, а в РПЛ после 18 туров занимают девятую строчку.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:06
Спартак — это как турецкий сериал для домохозяек. Сезонов много, но можно начинать смотреть с любого. Всё равно по сути они похожи.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:28
...грустный,как ослик Иа...
beefs
beefs
вчера в 14:05
Что то этот сериал затянулся...
Strashniy
Strashniy
вчера в 13:04
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:42
    Этот сериал не грустный. а дико смешной. Хохот стоит по всей стране.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:34
    Мы все привыкли к этому и без такого спартака скучно будет в РПЛ, спартачи продолжайте в таком же духе, мне нравится когда нервичает ловчев, калиниченко и особенно бестолковый шмурнов.
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