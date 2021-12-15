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Овчинников: «Зачем „Спартаку“ главный тренер? У него же есть. Все её знают»

вчера, 12:21

Бывший тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...

Ранее сообщалось, что Руй Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком».

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протон
протон
вчера в 21:07
Зареме не понравился руй Витории.
уже как-то будто это норма, что тренера меняют каждый сезон.
Вбухивал бы бабки на футболистов лучше, как Зенит. бомжи доказывают что для чемпионства тренер не нужен, можно из Уфы поставить любого и с набором футболистов за 50млн. он ручками помашет на бровке. первое место и приплывет в кармашек
протон
протон
вчера в 21:06
Молодец! Кто-то должен был это сказать в открытую. Содержанка руководит футбольным клубом? Да где это и когда было видано!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:20
Главное,не терять контроль над яичками.
bashnat013
bashnat013 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:24
А всех всегда бесил Спартак ,точнее руководство Москвы ,но в итоге вместе взятые
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:23
Все футбольные болельщики да и не только радуются ,но не до конца за гнилость Спартака потому как его хотят видеть в самом низшем дивизионе нашей страны ,хотя бы только за 90 е годы где его поддерживало правительство Москвы и делали из него якобы чемпиона ,только за это три века его не должно существовать в российском футболе
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:33
Болельщиков "Спартака" можно понять. Не каждому дано пережить, когда его любимый клуб становится игрушкой в руках взбалмошной девицы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:20
Можно поставить, это будет Прорыв...
Cat01
Cat01
вчера в 13:09
Ей нужен помошник
makkie
makkie
вчера в 12:55
Раньше всех бесил Федун, теперь еще и Зарема.
Они специально что ли это делают? Чтобы потом с гордостью сказать, мол нас ненавидят все болельщики Спартака. Что движет этими людьми?
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:52
Устами Бормана глаголет истина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
Овчинников: «Зачем „Спартаку“ главный тренер? У него же есть. Все её знают».
Её величество, графиня Селихова - Федуняшка !!!)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:38
Самого бы Бормана туда, он бы навёл порядок)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:35
Остается только ей пальцы сделать веером, ударить об асфальт и сказать:
-С Ваноли не получится, уйду в монастырь! Мля буду!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:29
И правда, зачем тратиться и мучаться.
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