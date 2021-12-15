Овчинников: «Зачем „Спартаку“ главный тренер? У него же есть. Все её знают».

Бывший тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в московском «Спартаке».
«Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...
Ранее сообщалось, что Руй Витория отказывается подписывать расторжение контракта со «Спартаком».
уже как-то будто это норма, что тренера меняют каждый сезон.
Вбухивал бы бабки на футболистов лучше, как Зенит. бомжи доказывают что для чемпионства тренер не нужен, можно из Уфы поставить любого и с набором футболистов за 50млн. он ручками помашет на бровке. первое место и приплывет в кармашек
уже как-то будто это норма, что тренера меняют каждый сезон.
Вбухивал бы бабки на футболистов лучше, как Зенит. бомжи доказывают что для чемпионства тренер не нужен, можно из Уфы поставить любого и с набором футболистов за 50млн. он ручками помашет на бровке. первое место и приплывет в кармашек
Они специально что ли это делают? Чтобы потом с гордостью сказать, мол нас ненавидят все болельщики Спартака. Что движет этими людьми?
Они специально что ли это делают? Чтобы потом с гордостью сказать, мол нас ненавидят все болельщики Спартака. Что движет этими людьми?
Её величество, графиня Селихова - Федуняшка !!!)
Её величество, графиня Селихова - Федуняшка !!!)
-С Ваноли не получится, уйду в монастырь! Мля буду!
-С Ваноли не получится, уйду в монастырь! Мля буду!