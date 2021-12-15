Овчинников: «Зачем „Спартаку“ главный тренер? У него же есть. Все её знают».

Бывший тренер высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...