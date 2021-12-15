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Мостовой: «Витория всеми способами пробует поиметь денег со „Спартака“»

вчера, 14:08

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московского клуба Руй Витория отказывается покидать свой пост.

Нисколько не удивлен, что «Спартак» не может договориться с Виторией о расторжении контракта. Конечно, сейчас он всеми способами пробует заполучить неустойку побольше, чтобы хотя бы денег поиметь с клуба. Ну, а что, работать ему нормально не дали, поэтому он и подумал, наверное: «Надо хотя бы нормальную сумму из этих русских выбить». Вот и будут сейчас расплачиваться в «Спартаке».

Правильно делает Витория, а как иначе-то? Не он первый, не он последний. У нас же система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. Это наша проблема, а не их, это мы создаем тут космические условия для иностранцев. Есть же контракт, условия — выплатили и до свидания. Но нет, давайте еще неустойку, бонусы и так далее. В общем, это все еще будет долго длиться, тянуться, никто уже отступать не будет, уверен.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22
Мостовому так завидно,что хочется пару раз пропустить эфир и напиться на последние кровные.
youtomee
youtomee
вчера в 16:18, ред.
"Это наша проблема, а не их, это мы создаем тут космические условия для иностранцев."
Так везде работает, а не исключительно в России для иностранцев, и зависит от конкретных людей и контракта, который был подписан. Вон Жозе "король неустоек" Моуриньо прошелся по АПЛ , теперь в Италии деньжат подзаработает. Все то же самое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14, ред.
Мостовой: «Витория всеми способами пробует поиметь денег со „Спартака“».
Удивительно читать мнение бывшего футболиста, который поиграл не только в российском чемпионате но и много лет за рубежом. Ведь любой контракт имеет пункты, где всё чётко указано. И скорее всего у Руя Витории есть агент и юристы которые занимались и согласовывали все эти пункты указанные в контракте со стороной работодателя т.е с представителями клуба Спартак. И если сейчас на данный момент времени какие-то пункты в контракте не соблюдаются клубом, то почему инициатива о расторжении этого контракта должна исходить от Руи Витория. Ну а если Руи Витория не выполнил какие-то пункты в этом соглашении, то клуб вполне может юридически сам расторгнуть этот контракт в виду его не выполнения со стороны тренера. Всё очень просто. А раз Руи не хочет расторгнуть контракт, значит всё дело в невыполнении обязательств со стороны клуба. И Руи здесь прав .
А то что якобы приезжают сюда какие-то варяги и доят и обманывают наши бедные клубы, то возникает логический вопрос - а что он сам пришёл в Спартак и Федуна заставил под дулом автомата подписать с ним контракт ? Ведь вы же сами его приглашали, а значит вся ответственность лежит только на самом руководстве клуба. И глупо обвинять иностранных тренеров которые приглашаются в Россию на работу. Вы же сами их и приглашаете, вина только лежит на тех кто пригласил , и не надо перекладывать все с больной головы на здоровую. Всё то что творится сейчас внутри российского футбола, это только вина футбольных и около футбольных функционеров российского " производства ", одним словом - полный непрофессионализм !
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 15:45
мостовой сам то как игрок не играл.. как в сборной играть : то травма, то конфликт с тренером и прочее. Лажа
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:30
"У нас же система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство...Но нет, давайте еще неустойку, бонусы и так далее." А что в других Лигах тренеры не требуют неустойку за расторжение контракта? Контракт подписывают две стороны, так что будьте любезны платите, что положено. Руй не обязан в душевном порыве от всего отказаться, и как в свое время один известный человек сказать " я устал, я ухожу", и добавить "мне ничего не нужно." Ну и у господина Мостового традиционно прослеживается легкий экивок в сторону тренеров-иностранцев. Ну так отечественные гении тренерского цеха тоже не за бесплатный комплексный обед работают и также по контракту неустойку спокойно могут выбивать. А то, что у них нет космических условий, так кто же им виноват, что они окромя как в России и максимум стран ближнего зарубежья нигде не востребованы. Ах да, есть же еще биржа труда, на Матч ТВ экспертами можно подрабатывать. Как обычно личное мнение.
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:16, ред.
Более омерзительного персонажа в среде бывших спартаковцев для меня нет. Теперь это звание прочно за завистливым, ленивым, самовлюбленным, непрофессиональным икспердом-провокатором и коричневое на лопасти пропеллера-бросатором - А.Маставым.
wfkghcuvqtz4
wfkghcuvqtz4
вчера в 15:09
ямыруй! не надо нам другого тренера
Серж 129
Серж 129
вчера в 15:05
пусть это будет уроком Зареме когда кончится бабло она пойдет по рукам чтоб собирать зп игрокам
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:53
С Федуна вытянуть святое дело.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:40
Мостовой тоже хотел бы взять компенсацию, но его никто не зовет. А если копнуть глубже, то у Саши даже трудолюбия не хватило, чтобы тренерскую лицензию получить.
Oliver S
Oliver S
вчера в 14:35
Был хорошим футболистом, стал треплом базарным
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:35
российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295523/mostovoy-aleksandr-spartak

А Пеп и другие в той же АПЛ за идею?Я не пойму его логики! У всех труд оплачиваемый!Саша тоже языком трекает не бесплатно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:34
Интересный мозг у моста, привели человека сюда, заключили контракт при этом никаких закупок не сделали под тренера а всучили ему рассказова и пару змс и требуют чего то, теперь увольняют, я не думаю, что Руй требует чего то лишнего чем написано в контракте а может наоборот федун хочет кинуть португальца как это он делал с другими и не раз.
sv_1969
sv_1969 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 14:33
Он в Союзе тоже не бесплатно играл))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:32
Можно думать царек на срач тв за булку с маслом работает))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:22
Так устроено во всём мире. Причём тут Россия. А он сам, не так бы сделал? Как будто только что из Советского союза прибыл.
4RT
4RT
вчера в 14:21
Дело не в деньгах,а в принципе. Хотя Алексашке этого не понять
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:16
Чем больше вытянут из Спартака тем лучше для российского футбола и России
drug01
drug01
вчера в 14:15
Это его право
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