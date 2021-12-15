Мостовой: «Витория всеми способами пробует поиметь денег со „Спартака“».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московского клуба Руй Витория отказывается покидать свой пост.
Нисколько не удивлен, что «Спартак» не может договориться с Виторией о расторжении контракта. Конечно, сейчас он всеми способами пробует заполучить неустойку побольше, чтобы хотя бы денег поиметь с клуба. Ну, а что, работать ему нормально не дали, поэтому он и подумал, наверное: «Надо хотя бы нормальную сумму из этих русских выбить». Вот и будут сейчас расплачиваться в «Спартаке».
Правильно делает Витория, а как иначе-то? Не он первый, не он последний. У нас же система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. Это наша проблема, а не их, это мы создаем тут космические условия для иностранцев. Есть же контракт, условия — выплатили и до свидания. Но нет, давайте еще неустойку, бонусы и так далее. В общем, это все еще будет долго длиться, тянуться, никто уже отступать не будет, уверен.
Удивительно читать мнение бывшего футболиста, который поиграл не только в российском чемпионате но и много лет за рубежом. Ведь любой контракт имеет пункты, где всё чётко указано. И скорее всего у Руя Витории есть агент и юристы которые занимались и согласовывали все эти пункты указанные в контракте со стороной работодателя т.е с представителями клуба Спартак. И если сейчас на данный момент времени какие-то пункты в контракте не соблюдаются клубом, то почему инициатива о расторжении этого контракта должна исходить от Руи Витория. Ну а если Руи Витория не выполнил какие-то пункты в этом соглашении, то клуб вполне может юридически сам расторгнуть этот контракт в виду его не выполнения со стороны тренера. Всё очень просто. А раз Руи не хочет расторгнуть контракт, значит всё дело в невыполнении обязательств со стороны клуба. И Руи здесь прав .
А то что якобы приезжают сюда какие-то варяги и доят и обманывают наши бедные клубы, то возникает логический вопрос - а что он сам пришёл в Спартак и Федуна заставил под дулом автомата подписать с ним контракт ? Ведь вы же сами его приглашали, а значит вся ответственность лежит только на самом руководстве клуба. И глупо обвинять иностранных тренеров которые приглашаются в Россию на работу. Вы же сами их и приглашаете, вина только лежит на тех кто пригласил , и не надо перекладывать все с больной головы на здоровую. Всё то что творится сейчас внутри российского футбола, это только вина футбольных и около футбольных функционеров российского " производства ", одним словом - полный непрофессионализм !
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Удивительно читать мнение бывшего футболиста, который поиграл не только в российском чемпионате но и много лет за рубежом. Ведь любой контракт имеет пункты, где всё чётко указано. И скорее всего у Руя Витории есть агент и юристы которые занимались и согласовывали все эти пункты указанные в контракте со стороной работодателя т.е с представителями клуба Спартак. И если сейчас на данный момент времени какие-то пункты в контракте не соблюдаются клубом, то почему инициатива о расторжении этого контракта должна исходить от Руи Витория. Ну а если Руи Витория не выполнил какие-то пункты в этом соглашении, то клуб вполне может юридически сам расторгнуть этот контракт в виду его не выполнения со стороны тренера. Всё очень просто. А раз Руи не хочет расторгнуть контракт, значит всё дело в невыполнении обязательств со стороны клуба. И Руи здесь прав .
А то что якобы приезжают сюда какие-то варяги и доят и обманывают наши бедные клубы, то возникает логический вопрос - а что он сам пришёл в Спартак и Федуна заставил под дулом автомата подписать с ним контракт ? Ведь вы же сами его приглашали, а значит вся ответственность лежит только на самом руководстве клуба. И глупо обвинять иностранных тренеров которые приглашаются в Россию на работу. Вы же сами их и приглашаете, вина только лежит на тех кто пригласил , и не надо перекладывать все с больной головы на здоровую. Всё то что творится сейчас внутри российского футбола, это только вина футбольных и около футбольных функционеров российского " производства ", одним словом - полный непрофессионализм !
Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!