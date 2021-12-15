Мостовой: «Витория всеми способами пробует поиметь денег со „Спартака“».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер московского клуба отказывается покидать свой пост.

Нисколько не удивлен, что «Спартак» не может договориться с Виторией о расторжении контракта. Конечно, сейчас он всеми способами пробует заполучить неустойку побольше, чтобы хотя бы денег поиметь с клуба. Ну, а что, работать ему нормально не дали, поэтому он и подумал, наверное: «Надо хотя бы нормальную сумму из этих русских выбить». Вот и будут сейчас расплачиваться в «Спартаке».

Правильно делает Витория, а как иначе-то? Не он первый, не он последний. У нас же система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают себе карманы деньгами и уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. Это наша проблема, а не их, это мы создаем тут космические условия для иностранцев. Есть же контракт, условия — выплатили и до свидания. Но нет, давайте еще неустойку, бонусы и так далее. В общем, это все еще будет долго длиться, тянуться, никто уже отступать не будет, уверен.