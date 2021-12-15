Газзаев: «У „Спартака“ прекрасный состав. Неудачи в РПЛ — вопрос к Витории»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением касательно возможной отставки главного тренера «Спартака» Руя Витории.
Руководство «Спартака» имеет полное право на это. Если они увольняют наставника — то они выплачивают ему компенсацию за тот период, на который он подписал трудовое соглашение. Или же они имеют полное право выплачивать ему каждый месяц заработную плату на срок действия контракта и уволить его — то есть, он будет получать деньги, пока не устроится в новую команду. То, что он не хочет подписывать — это его мнение. Здесь все решают президент и руководство клуба, которые оценивают успех специалиста.
У «Спартака» прекрасный состав. После «Зенита» это второй клуб, у кого такие игроки. В каждой позиции у них хорошие футболисты. Неудачи клуба в РПЛ — вопрос к Витории. Работа любого тренера — это результат. Если он есть — он работает, если нет — его увольняют. Это закон.
Витория тренирует «Спартак» с мая текущего года. «Красно-белые» вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, а в РПЛ после 18 туров занимают девятую позицию.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295513/gazzaev-valeriy-spartak
Леня возьми Волчару тренером)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295513/gazzaev-valeriy-spartak
Леня возьми Волчару тренером)))
При этом тогда Спартак не был обременён играми на 2 фронта, а в распоряжении Тедеско были мотивированные Ларссон, Понсе и Крал.
При этом тогда Спартак не был обременён играми на 2 фронта, а в распоряжении Тедеско были мотивированные Ларссон, Понсе и Крал.
А тренер... Вот Зенит, имеющимся составом, вполне может и без тренера гонять...
А тренер... Вот Зенит, имеющимся составом, вполне может и без тренера гонять...