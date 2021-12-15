Газзаев: «У „Спартака“ прекрасный состав. Неудачи в РПЛ — вопрос к Витории»

Заслуженный тренер России поделился мнением касательно возможной отставки главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Руководство «Спартака» имеет полное право на это. Если они увольняют наставника — то они выплачивают ему компенсацию за тот период, на который он подписал трудовое соглашение. Или же они имеют полное право выплачивать ему каждый месяц заработную плату на срок действия контракта и уволить его — то есть, он будет получать деньги, пока не устроится в новую команду. То, что он не хочет подписывать — это его мнение. Здесь все решают президент и руководство клуба, которые оценивают успех специалиста.