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Газзаев: «У „Спартака“ прекрасный состав. Неудачи в РПЛ — вопрос к Витории»

вчера, 13:08

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением касательно возможной отставки главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Руководство «Спартака» имеет полное право на это. Если они увольняют наставника — то они выплачивают ему компенсацию за тот период, на который он подписал трудовое соглашение. Или же они имеют полное право выплачивать ему каждый месяц заработную плату на срок действия контракта и уволить его — то есть, он будет получать деньги, пока не устроится в новую команду. То, что он не хочет подписывать — это его мнение. Здесь все решают президент и руководство клуба, которые оценивают успех специалиста.

У «Спартака» прекрасный состав. После «Зенита» это второй клуб, у кого такие игроки. В каждой позиции у них хорошие футболисты. Неудачи клуба в РПЛ — вопрос к Витории. Работа любого тренера — это результат. Если он есть — он работает, если нет — его увольняют. Это закон.

Витория тренирует «Спартак» с мая текущего года. «Красно-белые» вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, а в РПЛ после 18 туров занимают девятую позицию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:58
прекраснее некуда ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:27
В "СПартаке" не прекрасные игроки,а развесёлые. Валерка,уж не делаешь-ли ты оферту???
youtomee
youtomee ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:12
так и он и гоняет без тренера уже несколько лет
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30
У «Спартака» прекрасный состав.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1295513/gazzaev-valeriy-spartak
Леня возьми Волчару тренером)))
makkie
makkie
вчера в 14:08
Вот наглядная статистика при раннем Тедеско и Витории.
При этом тогда Спартак не был обременён играми на 2 фронта, а в распоряжении Тедеско были мотивированные Ларссон, Понсе и Крал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:03
Дзюба вполне за играющего тренера сойдет).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:32
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 13:29
    Законник хренов
    particular
    particular
    вчера в 13:27, ред.
    К этому ощущению прекрасного, ещё бы добавить классности и матёрости... Тогда, - может быть...
    А тренер... Вот Зенит, имеющимся составом, вполне может и без тренера гонять...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:26
    Недоработки тренера на лицо.
    145532
    145532
    вчера в 13:19
    Ага, Маслов, Максименко, Мелкадзе, Ломовицкий и другие подобные это топ. А сдавший Ларсон и Соболев это тоже мощнее, чем в других клубах? Зенит естественно выше, потому что у него бразильцы на порядок выше классом, чем в Спартаке игроки, дай Семаку футболистов Спартака, боюсь долго он не протянет
    drug01
    drug01
    вчера в 13:10
    Верно подмечено
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