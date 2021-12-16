КДК РФС не накажет Нобоа дополнительно, удаление Кофрие остаётся в силе

1639667523

вчера, 18:12

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оставил в силе автоматическую дисквалификацию на одну игру полузащитника «Сочи» , а также красную карточку защитника московского «Спартака» .

В поединке 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) Нобоа на 65-й минуте получил прямую красную карточку за грубое нарушение на Квинси Промесе. Кофрие был удален в концовке матча за фол «последней надежды».