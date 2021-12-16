КДК РФС не накажет Нобоа дополнительно, удаление Кофрие остаётся в силе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе автоматическую дисквалификацию на одну игру полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, а также красную карточку защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие.
В поединке 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) Нобоа на 65-й минуте получил прямую красную карточку за грубое нарушение на Квинси Промесе. Кофрие был удален в концовке матча за фол «последней надежды».
Сезон РПЛ ушел на зимнюю паузу. После 18-го игр «Сочи» занимает третью строчку в таблице, «Спартак» — 9-й.
Или просили рассмотреть предшествующий штрафной, где якобы, по катящемуся мячу ударили?
Или просили рассмотреть предшествующий штрафной, где якобы, по катящемуся мячу ударили?