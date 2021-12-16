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КДК РФС не накажет Нобоа дополнительно, удаление Кофрие остаётся в силе

вчера, 18:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе автоматическую дисквалификацию на одну игру полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, а также красную карточку защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие.

В поединке 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) Нобоа на 65-й минуте получил прямую красную карточку за грубое нарушение на Квинси Промесе. Кофрие был удален в концовке матча за фол «последней надежды».

Сезон РПЛ ушел на зимнюю паузу. После 18-го игр «Сочи» занимает третью строчку в таблице, «Спартак» — 9-й.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:13
А зачем заявку на отмену подавали? Там же, чистейшая КК.
Или просили рассмотреть предшествующий штрафной, где якобы, по катящемуся мячу ударили?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:31
Нобоа не часто нарушает.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:07, ред.
Убогий РФС работает только на благо газпромовского го...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:05
Ну и правильно, нечего вестись на жалобы.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:02
Просто бред. Умышленный фол без возможности сыграть в мяч, который мог привести к серьёзной травме игрока. Браво РФС!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:28, ред.
Очень странно. Во Франции, Германии, Испании Италии за фол , подобный тому, что совершил Нобоа ( там была угроза тяжелой травмы и этот фол был умышленным) дают 4-6 игр. Головин в прошлом сезоне пропустил 3 игры за более мягкий фол. С грубостью надо бороться решительнее, а не слегка журить.
владимир косягин
владимир косягин
вчера в 19:20
Не удивился бы даже если отменили.
drug01
drug01
вчера в 18:40
Верно решили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:30
Не накажет и правильно сделает,не виноватая он! 😜
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