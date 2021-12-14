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«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

14 декабря 2021, 15:37

Руководство «Арсенала» решило лишить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга звания капитана команды.

Причина — нарушение дисциплины. Футболист вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия габонец должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
15 декабря 2021 в 02:29
Это вряд ли поспособствует его самоотдачи на поле.
Пора с ним прощатся уже в зим тран ок.
dimagas2
dimagas2 ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:46
Отвечать просто нет чего.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 декабря 2021 в 20:56
Расизм ему не нравится...
А вот самому нарушить правила это можно.
Василий 50
Василий 50
14 декабря 2021 в 20:54
Это их внутреннее дело.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ dimagas2 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 20:43
Все с вами понятно друг мой. Даже не стану отвечать
УЕСКА
УЕСКА
14 декабря 2021 в 19:47
Правильное решение. Он недостоин быть капитаном команды.
dimagas2
dimagas2 ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
14 декабря 2021 в 19:22
И что в них дурацкого?Позволить не заразить человек 100 -150 окружения это по твоему фигня?
протон
протон
14 декабря 2021 в 18:47
что-то у пушкарей постоянные проблемы с капитанами. Месут, Гранит теперь Обама.
Romeo 777
Romeo 777
14 декабря 2021 в 17:51
Продлил контракт, выбил хорошую ЗП и бросил играть.
ДСА
ДСА
14 декабря 2021 в 16:59
Повязки лишили и банан подарили.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Остапчук 67 (раскрыть)
14 декабря 2021 в 16:39
Животное потому что не следует дурацким правилам и не самоизолируется ?
Остапчук 67
Остапчук 67
14 декабря 2021 в 16:38
Зачем это животное назначали капитаном?
particular
particular
14 декабря 2021 в 16:30, ред.
Лишенец...
Игрок с низкой коллективной ответственностью...
Bensurr
Bensurr
14 декабря 2021 в 16:30
Пора его продать уже год не играет а получает норм деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 декабря 2021 в 16:26
Нарушил получай, возможно даже бонусов каких нибудь лишили.
A.S.A
A.S.A
14 декабря 2021 в 16:13
Да его давно пора гнать в шею....после продления контракта совсем обленился....
Игрок, который получает 350 касарей £ в неделю, а это практически на ровне с Кевином Де Брюйне, Де Хеа, он получает больше чем Погба или Канте, а толку ноль!!! Лучше было растаться с ним а продлить контракт с Лаказетом, но увы...
beefs
beefs
14 декабря 2021 в 16:09
Круто, но справедливо...
mihaluch
mihaluch
14 декабря 2021 в 16:06
Не ходите футболёры во Францию гулять.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
14 декабря 2021 в 16:02
Неужели для того, чтобы лишить капитанской повязки Габонского Рантье, нужно было ждать несколько нет.)) Он уже полтора года минимум тело.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 декабря 2021 в 15:59
Жестоко. Но справедливою волей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 декабря 2021 в 15:56
Вряд ли он сильно расстроился...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 декабря 2021 в 15:42
Заголовок звучит, как будто невинности лишили.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 декабря 2021 в 15:40
Лишимся скоро классного игрока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 декабря 2021 в 15:39
Не надо нарушать дисциплину!
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