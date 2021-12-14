«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

1639485456

14 декабря 2021, 15:37

Руководство «Арсенала» решило лишить нападающего звания капитана команды.

Причина — нарушение дисциплины. Футболист вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия габонец должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.