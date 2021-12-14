«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

Руководство «Арсенала» решило лишить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга звания капитана команды.
Причина — нарушение дисциплины. Футболист вернулся в клуб с опозданием после поездки во Францию. После путешествия габонец должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.
Пора с ним прощатся уже в зим тран ок.
Пора с ним прощатся уже в зим тран ок.
А вот самому нарушить правила это можно.
А вот самому нарушить правила это можно.
Игрок с низкой коллективной ответственностью...
Игрок с низкой коллективной ответственностью...
Игрок, который получает 350 касарей £ в неделю, а это практически на ровне с Кевином Де Брюйне, Де Хеа, он получает больше чем Погба или Канте, а толку ноль!!! Лучше было растаться с ним а продлить контракт с Лаказетом, но увы...
Игрок, который получает 350 касарей £ в неделю, а это практически на ровне с Кевином Де Брюйне, Де Хеа, он получает больше чем Погба или Канте, а толку ноль!!! Лучше было растаться с ним а продлить контракт с Лаказетом, но увы...