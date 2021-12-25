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Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

вчера, 18:39

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров 2021 года.

Первое место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Сити» в уходящем году под его руководством стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов.

На втором месте — главный тренер «Челси» Томас Тухель, завоевавший с командой победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третий — Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».

Недавно Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав юбилейную победу.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:56
Не тебе, не мне, никто ничего не обязан доказывать 😉 ему, как и другим ТОП тренерам по важнее наверно будет всемирное признание, которое есть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:13
выиграть не обыграть, путь по физухе ему повезло, и пусть докажет в следующем и других сезонах
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:23
Ну, как говорится каждому своё. Тухель с Челси в прошлом сезоне трижды за пол года обыграл Пепа.
Тут уже, у кого к кому больше личных симпатий, для того тот и лучший.
амурец
амурец
вчера в 19:39
Тухель выиграл самый главный клубный турнир ЛЧ нагнув именно Гвардиолу и второй
протон
протон
вчера в 18:52
Кстати, в этом рейтинге Артета выше Гальтье, который выиграл чемп Франции у ПСЖ))
Elliada
Elliada
вчера в 18:51
Лучшие тренера в АПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:49
Тухель не заслужил место в тройке, пусть апл попробует взять
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