Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

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вчера, 18:39

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров 2021 года.

Первое место занял наставник «Манчестер Сити» . «Сити» в уходящем году под его руководством стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов.

На втором месте — главный тренер «Челси» Томас Тухель, завоевавший с командой победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА . Третий — Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».