Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров 2021 года.
Первое место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Сити» в уходящем году под его руководством стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов.
На втором месте — главный тренер «Челси» Томас Тухель, завоевавший с командой победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третий — Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».
Недавно Гвардиола установил рекорд АПЛ, одержав юбилейную победу.
Тут уже, у кого к кому больше личных симпатий, для того тот и лучший.
Тут уже, у кого к кому больше личных симпатий, для того тот и лучший.