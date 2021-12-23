50 лучших тренеров 2021 года. Хави ниже Шона Дайча, на пьедестале почёта — троица из АПЛ

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23 декабря 2021, 21:30

Интригующий рождественский рейтинг.

Портал FourFourTwo составил любопытный рейтинг, в который вошли топ-50 сильнейших тренеров планеты прямо сейчас. Тренеров «Зенита», «Ференцвароша» и сборной России в списке нет, но «Соккер.ру» все равно кайфанул от милой британской объективности и любопытных совпадений.

50 место. Хави («Барселона»; Испания)

49 место. Джамель Белмади (сборная Алжира; Алжир)

48 место. Шон Дайч («Бернли»; Англия)

47 место. Рафа Бенитес («Эвертон»; Испания)

46 место. Марселино («Атлетик Бильбао»; Испания)

45 место. Роберто Де Зерби («Шахтер»; Италия)

44 место. Бруну Лаже («Вулверхэмптон»; Португалия)

43 место. Патрик Виейра («Кристал Пэлас»; Франция)

42 место. Иван Юрич («Торино»; Хорватия)

41 место. Джованни ван Бронкхорст («Рейнджерс»; Нидерланды)

- Тренер «Барселоны» занимает 50-е место в мире, и в этом нет ничего удивительного, ведь в рейтинге учитывались успехи специалистов в 2021 году, а Хави большую часть года провел в Катаре, а в «Барсе» еще толком ничего не успел сделать. Все знают его философию, все понимают, какую игру хочет поставить Эрнандес, но главный вопрос остается открытым: у Хави точно получится воплотить в жизнь задуманное?

- Роберто Де Зерби — единственный тренер, работающий в Восточной Европе, которому посчастливилось попасть в топ-50. Да и то, подозреваю, на него обратили внимание скорее из-за работы в «Сассуоло», нежели в «Шахтере».

- Дайч — завсегдатай АПЛ , а Бенитес совершило очередной камбэк на Туманный Альбион, причем снова работает в Ливерпуле, как в годы своего тренерского расцвета. Правда, не в том клубе, с которым выиграл Лигу чемпионов. Лаже и Виейра — новые тренеры в Премьер-Лиге, перед стартом сезона и после первых туров было много ставок на их скорое увольнение, но оба превзошли ожидания и продолжают приятно удивлять.

- Ван Бронкхорст получил работу в «Рейнджерс» после перехода Стивена Джеррарда в АПЛ и с ходу одержал 7 побед в 8 матчах. Мощно стартовал, но все равно забавно, что его засунули так высоко, ведь до назначения тренером чемпионов Шотландии голландец 11 месяцев бил баклуши. Тот же Хави до перехода в «Барселону» выигрывал титулы, пусть и в Катаре.

40 место. Томас Франк («Брентфорд»; Дания)

39 место. Стив Кларк (сборная Шотландии; Шотландия)

38 место. Урс Фишер («Унион»; Швейцария)

37 место. Кристоф Гальтье («Ницца»; Франция)

36 место. Лучано Спаллетти («Наполи»; Италия)

35 место. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)

34 место. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»; Аргентина)

33 место. Кристиан Штрайх («Фрайбург»; Германия)

32 место. Грэм Поттер («Брайтон»; Англия)

31 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия)

- Здорово, что в FourFourTwo знают об успехах «Фрайбурга» и «Униона» в Бундеслиге, тем более это две тренерские команды. Не забыли об одном из самых перспективных южноамериканских тренеров — Марсело Гальярдо.

- Сборная Шотландии не вышла из группы на Евро-2020 и еще не попала на ЧМ -2022, но Стив Кларк облюбовал место в четвертом десятке лучших тренеров планеты. Видимо, работа в Шотландии — уже подвиг.

- Есть мнение, что вернувшие после пауз в карьерах итальянцы Аллегри и нерукопожатный Спаллетти незаслуженно оказались выше Кристофа Гальтье, который в 2021 году выиграл Лигу 1 с «Лиллем» при живом ПСЖ , а сейчас идет на втором месте с «Ниццей». Француз должен быть значительно выше.

30 место. Микель Артета («Арсенал»; Испания)

29 место. Маурицио Сарри («Лацио»; Италия)

28 место. Зинедин Зидан («Реал»; Франция)

27 место. Симоне Индзаги («Интер»; Италия)

26 место. Дидье Дешам (сборная Франции; Франция)

25 место. Луис Энрике (сборная Испании; Испания)

24 место. Брендан Роджерс («Лестер»; Северная Ирландия)

23 место. Карло Анчелотти («Реал»; Италия)

22 место. Стефано Пиоли («Милан»; Италия)

21 место. Лионель Скалони (сборная Аргентины; Аргентины)

- «Арсенал» заканчивает 2021 год на мажорной ноте, на волне последних успехов и Микель Артета взлетел на 30-е место, как будто никто не помнит, что сезон 2020/21 «канониры» закончили на 8-й строчке в АПЛ и впервые за долгие годы остались без еврокубков.

- В третьем десятке сразу четверо итальянцев: Сарри, Индзаги, Анчелотти и Пиоли. Да и тренер победителей Копа Америка аргентинец Скалони тоже имеет итальянские корни, на что явно указывает фамилия.

- Зинедин Зидан в 2021-м остался без титулов и ушел из «Реала». В будущем Зизу рассчитывает возглавить сборную Франции, и это будущее могло наступить очень скоро, ведь Дешам подвергся критике после раннего вылета с Евро-2020. Однако осенью «трехцветные» взяли Лигу Наций и оформили путевку на ЧМ -2022, в результате чего Дидье снова в седле.

20 место. Хулен Лопетеги («Севилья»; Испания)

19 место. Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед»; Германия)

18 место. Марсело Бьелса («Лидс»; Аргентина)

17 место. Стивен Джеррард («Астон Вилла»; Англия)

16 место. Дэвид Мойес («Вест Хэм»; Шотландия)

15 место. Марко Розе («Боруссия Д»; Германия)

14 место. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»; Италия)

13 место. Унаи Эмери («Вильярреал»; Испания)

12 место. Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды)

11 место. Каспер Хьюлманд (сборная Дании; Дания)

- Ральф Рангник — это какой-то феномен. Человек большую часть последнего десятилетия проработал на позиции спортивного директора, а у руля «Манчестер Юнайтед» провел три матча, но уже входит в топ-20. Да, отец гегенпрессинга и футбольный философ, но хотелось бы практических подтверждений величия бывшего директора «Локомотива».

- Порадуемся за Стивена Джеррарда, который занимает заслуженное место: у легенды «Ливерпуля» за плечами титул в Шотландии и бодрый старт работы в АПЛ . Опережающий Стиви Джи на строчку Дэвид Мойес заслужил место в топ-20 кропотливым трудом, превратив «Вест Хэм» из борца за выживание в соискателя путевки в Лигу чемпионов.

- Интересно, что Унаи Эмери и Джан Пьеро Гасперини, оспаривавшие путевку в плей-офф ЛЧ , занимают соседние позиции. Тренер «Вильярреала» выиграл очный спор, а еще в 2021 году экс-тренер «Спартака» пополнил свою богатую коллекцию триумфов в Лиге Европы.

10 место. Маурисио Почеттино («Пари Сен-Жермен»; Аргентина)

9 место. Гарет Саутгейт (сборная Англии; Англия)

8 место. Юлиан Нагельсманн («Бавария»; Германия)

7 место. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина)

6 место. Роберто Манчини (сборная Италии; Италия)

5 место. Ханс-Дитер Флик (сборная Германии; Германия)

4 место. Антонио Конте (« Тоттенхэм»; Италия)

3 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)

2 место. Томас Тухель («Челси»; Германия)

1 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)

- В топ-10 сразу два аргентинца, и если седьмое место Диего Симеоне не вызывает вопросов, несмотря на спад «Атлетико» во второй половине года, ведь чемпионство перевешивает, то присутствие здесь Маурисио Почеттино не все поймут.

- Доминируют немцы, в восьмерке лучших тренеров планеты по версии FourFourTwo оказалось сразу четыре представителя Германии. Трое из них приводили свои команды к победам в Лиге чемпионов в предыдущих розыгрышах, а четвертый — Нагельсманн, имеет хорошие шансы продолжить эту последовательность.