50 лучших тренеров 2021 года. Хави ниже Шона Дайча, на пьедестале почёта — троица из АПЛ

Интригующий рождественский рейтинг.
Портал FourFourTwo составил любопытный рейтинг, в который вошли топ-50 сильнейших тренеров планеты прямо сейчас. Тренеров «Зенита», «Ференцвароша» и сборной России в списке нет, но «Соккер.ру» все равно кайфанул от милой британской объективности и любопытных совпадений.
50 место. Хави («Барселона»; Испания)
49 место. Джамель Белмади (сборная Алжира; Алжир)
48 место. Шон Дайч («Бернли»; Англия)
47 место. Рафа Бенитес («Эвертон»; Испания)
46 место. Марселино («Атлетик Бильбао»; Испания)
45 место. Роберто Де Зерби («Шахтер»; Италия)
44 место. Бруну Лаже («Вулверхэмптон»; Португалия)
43 место. Патрик Виейра («Кристал Пэлас»; Франция)
42 место. Иван Юрич («Торино»; Хорватия)
41 место. Джованни ван Бронкхорст («Рейнджерс»; Нидерланды)
- Тренер «Барселоны» занимает 50-е место в мире, и в этом нет ничего удивительного, ведь в рейтинге учитывались успехи специалистов в 2021 году, а Хави большую часть года провел в Катаре, а в «Барсе» еще толком ничего не успел сделать. Все знают его философию, все понимают, какую игру хочет поставить Эрнандес, но главный вопрос остается открытым: у Хави точно получится воплотить в жизнь задуманное?
- Роберто Де Зерби — единственный тренер, работающий в Восточной Европе, которому посчастливилось попасть в топ-50. Да и то, подозреваю, на него обратили внимание скорее из-за работы в «Сассуоло», нежели в «Шахтере».
- Дайч — завсегдатай АПЛ, а Бенитес совершило очередной камбэк на Туманный Альбион, причем снова работает в Ливерпуле, как в годы своего тренерского расцвета. Правда, не в том клубе, с которым выиграл Лигу чемпионов. Лаже и Виейра — новые тренеры в Премьер-Лиге, перед стартом сезона и после первых туров было много ставок на их скорое увольнение, но оба превзошли ожидания и продолжают приятно удивлять.
- Ван Бронкхорст получил работу в «Рейнджерс» после перехода Стивена Джеррарда в АПЛ и с ходу одержал 7 побед в 8 матчах. Мощно стартовал, но все равно забавно, что его засунули так высоко, ведь до назначения тренером чемпионов Шотландии голландец 11 месяцев бил баклуши. Тот же Хави до перехода в «Барселону» выигрывал титулы, пусть и в Катаре.
40 место. Томас Франк («Брентфорд»; Дания)
39 место. Стив Кларк (сборная Шотландии; Шотландия)
38 место. Урс Фишер («Унион»; Швейцария)
37 место. Кристоф Гальтье («Ницца»; Франция)
36 место. Лучано Спаллетти («Наполи»; Италия)
35 место. Тите (сборная Бразилии; Бразилия)
34 место. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»; Аргентина)
33 место. Кристиан Штрайх («Фрайбург»; Германия)
32 место. Грэм Поттер («Брайтон»; Англия)
31 место. Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия)
- Здорово, что в FourFourTwo знают об успехах «Фрайбурга» и «Униона» в Бундеслиге, тем более это две тренерские команды. Не забыли об одном из самых перспективных южноамериканских тренеров — Марсело Гальярдо.
- Сборная Шотландии не вышла из группы на Евро-2020 и еще не попала на ЧМ-2022, но Стив Кларк облюбовал место в четвертом десятке лучших тренеров планеты. Видимо, работа в Шотландии — уже подвиг.
- Есть мнение, что вернувшие после пауз в карьерах итальянцы Аллегри и нерукопожатный Спаллетти незаслуженно оказались выше Кристофа Гальтье, который в 2021 году выиграл Лигу 1 с «Лиллем» при живом ПСЖ, а сейчас идет на втором месте с «Ниццей». Француз должен быть значительно выше.
30 место. Микель Артета («Арсенал»; Испания)
29 место. Маурицио Сарри («Лацио»; Италия)
28 место. Зинедин Зидан («Реал»; Франция)
27 место. Симоне Индзаги («Интер»; Италия)
26 место. Дидье Дешам (сборная Франции; Франция)
25 место. Луис Энрике (сборная Испании; Испания)
24 место. Брендан Роджерс («Лестер»; Северная Ирландия)
23 место. Карло Анчелотти («Реал»; Италия)
22 место. Стефано Пиоли («Милан»; Италия)
21 место. Лионель Скалони (сборная Аргентины; Аргентины)
- «Арсенал» заканчивает 2021 год на мажорной ноте, на волне последних успехов и Микель Артета взлетел на 30-е место, как будто никто не помнит, что сезон 2020/21 «канониры» закончили на 8-й строчке в АПЛ и впервые за долгие годы остались без еврокубков.
- В третьем десятке сразу четверо итальянцев: Сарри, Индзаги, Анчелотти и Пиоли. Да и тренер победителей Копа Америка аргентинец Скалони тоже имеет итальянские корни, на что явно указывает фамилия.
- Зинедин Зидан в 2021-м остался без титулов и ушел из «Реала». В будущем Зизу рассчитывает возглавить сборную Франции, и это будущее могло наступить очень скоро, ведь Дешам подвергся критике после раннего вылета с Евро-2020. Однако осенью «трехцветные» взяли Лигу Наций и оформили путевку на ЧМ-2022, в результате чего Дидье снова в седле.
20 место. Хулен Лопетеги («Севилья»; Испания)
19 место. Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед»; Германия)
18 место. Марсело Бьелса («Лидс»; Аргентина)
17 место. Стивен Джеррард («Астон Вилла»; Англия)
16 место. Дэвид Мойес («Вест Хэм»; Шотландия)
15 место. Марко Розе («Боруссия Д»; Германия)
14 место. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»; Италия)
13 место. Унаи Эмери («Вильярреал»; Испания)
12 место. Эрик тен Хаг («Аякс»; Нидерланды)
11 место. Каспер Хьюлманд (сборная Дании; Дания)
- Ральф Рангник — это какой-то феномен. Человек большую часть последнего десятилетия проработал на позиции спортивного директора, а у руля «Манчестер Юнайтед» провел три матча, но уже входит в топ-20. Да, отец гегенпрессинга и футбольный философ, но хотелось бы практических подтверждений величия бывшего директора «Локомотива».
- Порадуемся за Стивена Джеррарда, который занимает заслуженное место: у легенды «Ливерпуля» за плечами титул в Шотландии и бодрый старт работы в АПЛ. Опережающий Стиви Джи на строчку Дэвид Мойес заслужил место в топ-20 кропотливым трудом, превратив «Вест Хэм» из борца за выживание в соискателя путевки в Лигу чемпионов.
- Интересно, что Унаи Эмери и Джан Пьеро Гасперини, оспаривавшие путевку в плей-офф ЛЧ, занимают соседние позиции. Тренер «Вильярреала» выиграл очный спор, а еще в 2021 году экс-тренер «Спартака» пополнил свою богатую коллекцию триумфов в Лиге Европы.
10 место. Маурисио Почеттино («Пари Сен-Жермен»; Аргентина)
9 место. Гарет Саутгейт (сборная Англии; Англия)
8 место. Юлиан Нагельсманн («Бавария»; Германия)
7 место. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина)
6 место. Роберто Манчини (сборная Италии; Италия)
5 место. Ханс-Дитер Флик (сборная Германии; Германия)
4 место. Антонио Конте (« Тоттенхэм»; Италия)
3 место. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)
2 место. Томас Тухель («Челси»; Германия)
1 место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания)
- В топ-10 сразу два аргентинца, и если седьмое место Диего Симеоне не вызывает вопросов, несмотря на спад «Атлетико» во второй половине года, ведь чемпионство перевешивает, то присутствие здесь Маурисио Почеттино не все поймут.
- Доминируют немцы, в восьмерке лучших тренеров планеты по версии FourFourTwo оказалось сразу четыре представителя Германии. Трое из них приводили свои команды к победам в Лиге чемпионов в предыдущих розыгрышах, а четвертый — Нагельсманн, имеет хорошие шансы продолжить эту последовательность.
- С первыми четырьмя местами можно согласиться. Конте прервал гегемонию «Ювентуса» в Италии и вернулся в АПЛ, Клопп не уронил «Ливерпуль» в очень сложном сезоне и продолжает борьбу за все трофеи в текущем сезона, а Тухель и Гвардиола — победители Лиги чемпионов и Английской Премьер-Лиги соответственно. Лучшие тренеры работают в Англии.
Галтье должен быть в 10-тке. дальше смотреть не стал - тупая труха а не рейтинг
Галтье должен быть в 10-тке. дальше смотреть не стал - тупая труха а не рейтинг
Клопп лучший тренер! имхо
Клопп лучший тренер! имхо
1. Гвардиола правильно выше Тухеля, неправильно что Тухель выше Клоппа, Флика и тен Хага. Тухель неплохой тренер, но вряд ли найдётся много людей, скажущих, что Тухель сильнее Клоппа.
2. Что в десятке делает тренер, тактика которого - максимально закрыться и не играть, а мешать играть сопернику, да ещё при условии самого дорогого состава команды в мире? Саутгейт - аут.
3. Почеттино чем примечателен? Тем, что проиграл чемпионство Гальтье, имея намного выше игровой и финансовый ресурс? Крайне странное взаимное расположение этих двух тренеров, впору вспомнить выражение: чем хуже - тем лучше.
4. Дождался "правильное" место Аллегри. А то, на багаже Конте, все его пихали в топ-3, топ-5 лучших тренеров мира. Но нет, Аллегри весьма посредственный тренер, что наконец-то стало понятно уже многим. Лучше поздно, чем никогда.
5. Рангник. Кто это? Очень похоже на маркировку фугаса, заложенного под железнодорожные рельсы с целью пустить эшелон под откос, а не на фамилию, тем более тренера.
6. Свою пятёрку лучших тренеров мира я бы определил в таком порядке: Клопп, Гвардиола, тен Хаг, Флик, Хьюлманд.
1. Гвардиола правильно выше Тухеля, неправильно что Тухель выше Клоппа, Флика и тен Хага. Тухель неплохой тренер, но вряд ли найдётся много людей, скажущих, что Тухель сильнее Клоппа.
2. Что в десятке делает тренер, тактика которого - максимально закрыться и не играть, а мешать играть сопернику, да ещё при условии самого дорогого состава команды в мире? Саутгейт - аут.
3. Почеттино чем примечателен? Тем, что проиграл чемпионство Гальтье, имея намного выше игровой и финансовый ресурс? Крайне странное взаимное расположение этих двух тренеров, впору вспомнить выражение: чем хуже - тем лучше.
4. Дождался "правильное" место Аллегри. А то, на багаже Конте, все его пихали в топ-3, топ-5 лучших тренеров мира. Но нет, Аллегри весьма посредственный тренер, что наконец-то стало понятно уже многим. Лучше поздно, чем никогда.
5. Рангник. Кто это? Очень похоже на маркировку фугаса, заложенного под железнодорожные рельсы с целью пустить эшелон под откос, а не на фамилию, тем более тренера.
6. Свою пятёрку лучших тренеров мира я бы определил в таком порядке: Клопп, Гвардиола, тен Хаг, Флик, Хьюлманд.
Нойнейма Анчелотти правильно на 23е место поставили, никто его не знает =)
Нойнейма Анчелотти правильно на 23е место поставили, никто его не знает =)
Марселино выше
Почетино ниже
Эмерм выше
Галтье чемпион 37
Почетино 10 ????
Ну да ну да
Марселино выше
Почетино ниже
Эмерм выше
Галтье чемпион 37
Почетино 10 ????
Ну да ну да