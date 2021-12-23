Украина завершила текущий год выше России в рейтинге ФИФА

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вчера, 13:29

Сборная России завершает 2021 год на 34-й строчке в рейтинге ФИФА . Национальная команда Украины заняла 25-ю позицию.

Бельгия возглавляет рейтинг. Первую строчку она занимает четвертый год подряд. Бельгия опережает Бразилию (2-е место) на 2,1 очка. Франция — третья.

Наибольшего прогресса в этом году добилась сборная Канады, рейтинг которой возрос на 130,32 балла.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году было сыграно только 352 полноценных международных поединка. Никогда с 1987 года (323 матча) не было сыграно так мало игр за календарный год. В 2021 году сборные провели рекордные 1116 игр.