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Украина завершила текущий год выше России в рейтинге ФИФА

вчера, 13:29

Сборная России завершает 2021 год на 34-й строчке в рейтинге ФИФА. Национальная команда Украины заняла 25-ю позицию.

Бельгия возглавляет рейтинг. Первую строчку она занимает четвертый год подряд. Бельгия опережает Бразилию (2-е место) на 2,1 очка. Франция — третья.

Наибольшего прогресса в этом году добилась сборная Канады, рейтинг которой возрос на 130,32 балла.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году было сыграно только 352 полноценных международных поединка. Никогда с 1987 года (323 матча) не было сыграно так мало игр за календарный год. В 2021 году сборные провели рекордные 1116 игр.

Украина завершила текущий год выше России в рейтинге ФИФА

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зигзаг
зигзаг
сегодня в 10:45
Что одни что другие аутсайдеры
Шуnя771
Шуnя771 ответ KLINSI (раскрыть)
сегодня в 10:44
Постскриптум - болею и за Ростов, донская земля мне не чужая....
Шуnя771
Шуnя771 ответ KLINSI (раскрыть)
сегодня в 10:42
Причем здесь "Спартач"!?)

От истории никуда не деться - киты футбола СССР, футбольные школы Ростова, Ворошиловграда, Киева и Москвы, причем встречаются мнения, что первые три ничуть не уступали столице, если не более... Понедельник, Заваров, Гамула, Андреев... Сам Заваров рассказывал, комментируя игру на Кубок СССР со Спартаком в 1981 году, он "носил" за пазухой отработанный финт два года, кроме на тренировках, при особых обстоятельствах, нигде не применял и вот на Кубке в конце игры на полутора квадратных метров "обул" двух или трёх спартаковцев, отдал пас Сергею (Андрееву) который положил его аккуратно в левый уголок ворот КБ....
Кстати, знаете единственного футболиста забившего и в Первой и Высшей лигах СССР по 100 мячей?)
Рентон
Рентон
сегодня в 10:14
👍👍👍👍
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 08:45
Странный заголовок. Украина в рейтинге Фифа уже давно выше России.
Обе сборные довольно заурядны, за исключением редких вспышек.
Интересно что Бельгия четыре года возглавляет рейтинг , но так ничего не выиграла. И даже в финале не играла. Все таки менталитет победителя и победные традиции очень важны.
МанСити и ПСЖ не дадут соврать.
sash71
sash71
вчера в 23:22
Украина футбольная страна. Украинский футбол был всегда в лидерах и достойно смотрелся на Евроарене.
KLINSI
KLINSI ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:03
Удивил!
Услышать это от мАААсквича, тем более спартача...
Удивил!
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:24
Я думаю простым и адекватным россиянам и украинцам это не интересно. У меня вот например не возникает никакого негатива, от того, что человек с которым я работаю , общаюсь или просто нахожусь рядом является гражданином Украины.
А если кто то из россиян или украинцев исходит на кавно при мысли или виде представителя соседнего государства. Ну что ж это уже диагноз.
pomor45
pomor45
вчера в 19:41
По всей видимости в методике определения рейтинга есть большой изъян, который, по моему, заключается в том, что за европейские и мировые титулы дают слишком мало очков.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 19:25
Рейтинг не совершенен, но ничего лучше у нас нет.
протон
протон
вчера в 19:11
Никого не смущает, что Бельгия уже годами на первом месте, хотя ни евро, ни ЧМ не выигрывали?
ну украинская сборная просто сильнее сейчас, да и играют они смелее. Правда смущает их новый главный тренер, который, по видимому, по характеру схож с Черчесовым.
А в целом украинские ребята - большие молодцы, и Шевченко сделал очень большое дело - он им дал понять, что все возможно. В свое время Гус сделал то же самое
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:46
В Украине всегда был сильный футбол. Киевская и особенно ворошиловградская школы были всегда на высочайшем уровне и вместе с ростовским спортинтернатом были основными поставщиками футболистов трех дивизионов СССР.
112910415
112910415
вчера в 17:54
да и ладно
когда-то будет иначе )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 16:33
Ты хотел сказать - лет 15 ,наверно . Наши молодёжки видел ? 15 лет - это ещё аванс ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:30
Щас ,нарисуем ! Делов-то !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:24
а где срач по поводу конфликта россии и украины?
ГИЛ 28
ГИЛ 28
вчера в 16:05
Рейтинг странноватый конечно...Италия чемпион Европы ниже тех кого она обыграла...и что делает Бельгия на вершине тоже загадка... ничего не выиграли но первые...по ходу рейтинг составляли в Брюсселе:)))))
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:23
Всё логично.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 15:19
Сборная Украины на мой взгляд немного посильнее наших
Но в целом и та и та сборная посредственного уровня
С Бельгией конечно интересно получается
Команда четвертый год лидирует в рейтинге, но при этом не завоевала ни одного трофея и даже не играла в финале.
Конечно рейтинг отражает результаты абсолютно всех календарных матчей
Но в итоге получается голый король какой то
Который апсирается в решающих матчах , а статистику набивает в отборах и на групповых этапах
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 15:17
Бельгия на первом месте четвертый год, а чм и че выигрывают другие
David Young
David Young ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 15:00
Не согласен насчёт "двух-трёх голов".
David Young
David Young ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 15:00
Почему Вы так считаете?
Penokkio
Penokkio
вчера в 14:58
Разумеется Украина выше, у них и игроки сильнее наших на полторы-две головы
berda2003
berda2003
вчера в 14:54
этот рейтинг полная туфта ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:51
Хохлы 26 - победа будет наша !
vinyardrip
vinyardrip ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:51
согласен, но за соседей приятно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:45
По этому случаю на Украине будет объявлен выходной.
lotsman
lotsman
вчера в 14:44
Странный какой то рейтинг.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:37
Не так уж и страшно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:23
У сборной России глобальная смена поколений, ещё лет пять не стоит ждать результатов.
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