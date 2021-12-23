Украина завершила текущий год выше России в рейтинге ФИФА

Сборная России завершает 2021 год на 34-й строчке в рейтинге ФИФА. Национальная команда Украины заняла 25-ю позицию.
Бельгия возглавляет рейтинг. Первую строчку она занимает четвертый год подряд. Бельгия опережает Бразилию (2-е место) на 2,1 очка. Франция — третья.
Наибольшего прогресса в этом году добилась сборная Канады, рейтинг которой возрос на 130,32 балла.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году было сыграно только 352 полноценных международных поединка. Никогда с 1987 года (323 матча) не было сыграно так мало игр за календарный год. В 2021 году сборные провели рекордные 1116 игр.
Но в целом и та и та сборная посредственного уровня
С Бельгией конечно интересно получается
Команда четвертый год лидирует в рейтинге, но при этом не завоевала ни одного трофея и даже не играла в финале.
Конечно рейтинг отражает результаты абсолютно всех календарных матчей
Но в итоге получается голый король какой то
Который апсирается в решающих матчах , а статистику набивает в отборах и на групповых этапах
Но в целом и та и та сборная посредственного уровня
С Бельгией конечно интересно получается
Команда четвертый год лидирует в рейтинге, но при этом не завоевала ни одного трофея и даже не играла в финале.
Конечно рейтинг отражает результаты абсолютно всех календарных матчей
Но в итоге получается голый король какой то
Который апсирается в решающих матчах , а статистику набивает в отборах и на групповых этапах