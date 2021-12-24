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Левандовски признан футболистом года по версии The Guardian

вчера, 22:35

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски второй год подряд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.

Лучшего выбирали 219 экспертов, в число которых вошли 24 бывших футболиста.

Топ-10 The Guardian:

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 8481 очко;

2. Лионель Месси (ПСЖ / «Барселона») – 7830 очков;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 7589 очков;

4. Карим Бензема («Реал») – 7214 очков;

5. Жоржиньо («Челси») – 6859 очков;

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 6705 очков;

7. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд») – 6696 очков;

8. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / «Ювентус») – 6277 очков;

9. Нголо Канте («Челси») – 6181 очко;

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 5965 очков.

Недавно Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:09
Гмомодр...ы негодют))))
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 11:37
    Мишима
    Мишима ответ Ystavshiy (раскрыть)
    сегодня в 10:34
    Он почему то не жалуется
    санек002
    санек002 ответ stavr74 (раскрыть)
    сегодня в 10:08
    да!это точно!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 09:47
    Ха-ха-ха. Не шоколадка но ириска Леве. ЗМ себя дискредитировал
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 08:53
    бросили как кость , вместо золотого мяча
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 08:51
    Старые-добрые обводки.Годы идут, а критерии не меняются.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 07:09
    Только жадный гном об этом не знает
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    сегодня в 06:44
    Все эти рейтинги забавляют, 2-е место Месси - сыграл на руку переход в ПСЖ, был на слуху и в центре внимания, почти пол года адаптируется, не видно не слышно, Мбапе тащит, Лионелю нужно было отказаться от ЗМ, жилось бы спокойнее, а так, раз принял, сам будет виноват в травле в СМИ и в целом падению репутации в конце такой замечательной карьеры.
    Дедуктор
    Дедуктор
    сегодня в 06:42
    Бывшие футболисты? Какие то - сплошь тупорылые особи. Они, хотя бы, знают, что в футболе есть еще вратари и защитники?
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:00
    Справедливое решение
    ngtb4q9jx2fw
    ngtb4q9jx2fw
    сегодня в 05:58
    Давно пора было
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 05:44
    Полностью заслуженно.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 04:59
    И вполне заслуженно.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 02:28
    Винисиус ещё зелёный, толком ничего не выиграл, поэтому нет в десятке.
    Пока что Левандовски заслуженно обошёл Месси, остальные заслуженно позади!
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    сегодня в 01:54
    Мариуш был самым достойным кандидатам на ЗМ! Тут всё правильно, он был лучшим в данное время. Тут Месси даже уж слишком высоко. И вообще... жаль, что на рейтинг так сильно влияют былые заслуги, лучшим должен становиться тот, кто был им в данный период времени, а не тот, кто когда-то им был.
    faneng
    faneng
    сегодня в 00:47
    Снова и снова я поражаюсь, как могли Месси опять дать Золотой мяч??? Как??? После 2010 г. (Снейдер), после 2019 г. (ван Дейк) - в этом году опять Месси???
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:12
    То есть тут вопрос - кто главнее -Франс футбол или Гардиан ?
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:09
    Ну Левандовски заслуженно, после скандала с липовым ЗМ, не могло быть другого результата, го то что балласт второй это вообще смехота
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:08
    Правильное решение.
    karnager
    karnager
    сегодня в 00:05
    Лучшего выбирали 219 экспертов, в число которых вошли 24 бывших футболиста.
    --
    Эти эксперты и футболеры лучше, чем из France Football. Хотя... Может быть это одни и те же, просто переобулись после скандала с липовым мячом гнома?
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:01
    The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. Газета опубликовала такие громкие материалы, как скандал связанный с незаконным прослушиванием телефонных разговоров частных лиц в News International. Расследование привело к закрытию News of the World, одной из самых высокотиражных новостных газет в мире. В июне 2013 года газета также выпустила новость о записи телефонных разговоров Verizon, которые передавались администрации Барака Обамы, а впоследствии опубликовала сведения о существовании программы массовой слежки PRISM, получив эту информацию у осведомителя из АНБ Эдварда Сноудена.
    И эта газета решила наградить, на своё усмотрение, лучшего футболиста. Завтра какой нибудь блогер с 20 млн. подписчиками выберет по своему усмотрению лучшего футболяра. Ну и пошло поехало 👉🏻 ∞
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 23:48
    Чтобы совсем не обижался
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:45
    Жаль что Винисиуса даже в десятки нет .
    А Левандовского с заслуженной Победой.
    И второе - третье место вполне заслуженно было бы разделить с Бензема и Салахом , а не Месси.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 23:26
    Многие издания признают этого что Роберт Левандовский лучший футболист в двух последних сезона подряд, но только одна отдаёт "Золотой мяч" к сожалению другому. Удачи
    pomor45
    pomor45
    вчера в 23:23
    Это список хороших игроков, но футболиста года в нём нет, т.к. все они не имеют никакой общественой значимости.
    particular
    particular
    вчера в 23:19
    Престижное признание, но чувство недооценённости, наверняка, не покидает поляка...
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 23:19, ред.
    здесь ответ
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:17
    Он верно лучший
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:17
    Заслуженное первое место.
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