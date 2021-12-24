Левандовски признан футболистом года по версии The Guardian

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски второй год подряд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.
Лучшего выбирали 219 экспертов, в число которых вошли 24 бывших футболиста.
Топ-10 The Guardian:
1. Роберт Левандовски («Бавария») – 8481 очко;
2. Лионель Месси (ПСЖ / «Барселона») – 7830 очков;
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 7589 очков;
4. Карим Бензема («Реал») – 7214 очков;
5. Жоржиньо («Челси») – 6859 очков;
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 6705 очков;
7. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд») – 6696 очков;
8. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / «Ювентус») – 6277 очков;
9. Нголо Канте («Челси») – 6181 очко;
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 5965 очков.
Недавно Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.
Пока что Левандовски заслуженно обошёл Месси, остальные заслуженно позади!
Пока что Левандовски заслуженно обошёл Месси, остальные заслуженно позади!
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Эти эксперты и футболеры лучше, чем из France Football. Хотя... Может быть это одни и те же, просто переобулись после скандала с липовым мячом гнома?
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Эти эксперты и футболеры лучше, чем из France Football. Хотя... Может быть это одни и те же, просто переобулись после скандала с липовым мячом гнома?
И эта газета решила наградить, на своё усмотрение, лучшего футболиста. Завтра какой нибудь блогер с 20 млн. подписчиками выберет по своему усмотрению лучшего футболяра. Ну и пошло поехало 👉🏻 ∞
И эта газета решила наградить, на своё усмотрение, лучшего футболиста. Завтра какой нибудь блогер с 20 млн. подписчиками выберет по своему усмотрению лучшего футболяра. Ну и пошло поехало 👉🏻 ∞
А Левандовского с заслуженной Победой.
И второе - третье место вполне заслуженно было бы разделить с Бензема и Салахом , а не Месси.
А Левандовского с заслуженной Победой.
И второе - третье место вполне заслуженно было бы разделить с Бензема и Салахом , а не Месси.