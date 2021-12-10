Благодаря «Спартаку» и «Зениту» у России лучший еврокубковый сезон за три года. «Рубин», «Сочи» и «Локо» — не зачет

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сегодня, 14:29

Итоги евроосени.

Российские клубы показали 20-й результат в текущем сезоне

- Клубы РПЛ совместными усилиями набрали 5.3 балла в таблицу коэффициентов УЕФА . Надеемся, что это не окончательный результат сезона, и «Спартак» с «Зенитом» пополнят копилку по итогам выступлений в плей-офф Лиги Европы, но уже сейчас можно констатировать, что сезон-2021/22 станет для России лучшим за три года в еврокубках, потому что финальные цифры двух предыдущих кампаний хуже некуда:

2019/20 — 4.666 балла/никто не вышел в плей-офф еврокубков

2020/21 — 4.333/один клуб («Краснодар») пробился в плей-офф Лиги Европы

2021/22 — 5.300/два клуба («Зенит» и «Спартак») выступят в весенней части Лиги Европы

- По сравнению с другими национальными федерациями у России далеко не выдающиеся показатели по итогам осенней части еврокубков: делим места с 18-го по 20-е с Чехией и Шотландией. Норвегия, Хорватия, Израиль, Греция выступили лучше нас.

- А лидируют по набранным очкам перед зимней паузой голландцы. «Аякс» выиграл 6 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов, в то время как ПСВ , АЗ , «Фейеноорд» и «Витесс» сыграют в плей-офф Лиги конференций. Итого, 14.2 балла, лучший за много лет сезон в Европе и лидерство в таблице коэффициентов, где голландцы на несколько сотых опередили Англию (14.142).

- В сводной таблице коэффициентов УЕФА (суммарные результаты за пять последних сезонов, включая текущий) Россия отвоевала у Шотландии 9-е место. Но в следующем сезоне нас неизбежно ждет падение в пропасть, ведь из расчета будет исключен сезон-2017/18, в котором наши клубы набрали 12.6 баллов.

«Спартак» завоевал столько же баллов, как четыре других клуба вместе взятые

- Откуда вообще взялись 5.3 балла в таблице коэффициентов? Суммируются очки, набранные каждым клубом по отдельности, а потом делятся на общее число путевок в турниры УЕФА . У РПЛ было 5 путевок, а в копилку совместными усилиями положили 26.5 баллов. Делим на 5 и получаем те самые 5.3. Давайте оценим вклад каждого клуба:

«Рубин» = 0.5 балла/0.1 в общий зачет

«Сочи» = 3 балла/0.6 в общий зачет

«Локомотив» = 3 балла/0.6 в общий зачет

«Зенит» = 9 баллов/1.8 в общий зачет

«Спартак» = 12 баллов/2.4 в общий зачет

- «Рубин» стал самым бесполезным участником еврокубков от России. Казанцы продержались в Лиге конференций ровно неделю, уступив польскому «Руху» в третьем отборочном раунде. Нулевая ничья в гостевом матче принесла в общую копилку целых 0.1 балла.

- «Сочи», у которого в квалификации Лиги конференций две победы над «Кешлей» и две ничьи с «Партизаном» (вылет по итогам серии пенальти), набрал столько же баллов, как и «Локомотив», мучившийся на протяжении всей осени в группе Лиги Европы.

- «Зенит» завоевал на полях Лиги чемпионов 5 из своих 9 баллов (1 из 1.8 в пересчете для таблицы коэффициентов УЕФА ): 4 балла за победу над «Мальме» и две ничьих, еще 1 за попадание в плей-офф Лиги Европы. Еще 4 балла (0.8) — это приветственный бонус за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, то есть фактически эти очки «Зенит» приобрел не в еврокубках, а в Российской Премьер-Лиге, заняв первое место в прошлом сезоне.

- «Спартак» — самый эффективный еврокубковый боец РПЛ по итогам осени, «красно-белые» набрали 12 баллов благодаря победам на групповом этапе Лиги Европы и выходу в 1/8 турнира с первого места.

- В группе Лиги Европы «Спартак» дважды обыграл «Наполи» и взял верх над «Легией» в гостевом матче. И это половина от общего количества российских побед в текущем еврокубковом сезоне. Наши клубы из 26 матчей выиграли только 6 матчей (23%), 8 раз сыграли вничью (31%) и потерпели 12 поражений (46%). Помимо москвичей, побеждали «Сочи» (дважды обыграли «Кешлю» в квалификации Лиги конференций) и «Зенит» (разгром «Мальме» в Лиге чемпионов).

- «Спартак» много раз разочаровывал своими выступлениями на международной арене, но этой осенью «красно-белые» неожиданно стали тягачом России в еврокубках. Если не принимать в расчет автоматический бонус «Зенита» за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, «Спартак» набрал больше баллов, чем все остальные полпреды вместе взятые:

2.4 балла («Спартак») > 2.3 балла (0.1 «Рубин» + 0.6 «Сочи» + 0.6 «Локомотив» + 1 «Зенит»)

Клубный рейтинг. «Спартак» рвется в топ-50, «Зенит» — 33-й

- У «Зенита» по-прежнему самый высокий клубный рейтинг УЕФА среди представителей РПЛ , но последние сезоны «сине-бело-голубые» неуклонно движутся вниз. Прошлое десятилетие петербуржцы провели во втором десятке рейтинга, максимум поднимались на 15-е место, а сейчас идут на 33-й строчке. Ниже пражской «Славии», загребского «Динамо» и «Базеля». Взглянем на места всех клубов РПЛ в топ-100:

33. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 46.000

45. «Локомотив» (Москва) — 34.000

49. ЦСКА (Москва) — 33.000

55. «Спартак» (Москва) — 29.500

61. «Краснодар» — 26.500