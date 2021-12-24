Агаларов забил больше всех, трио лучших ассистентов, Смолов — новый Кержаков. Мастера своего дела в РПЛ

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24 декабря 2021, 18:00

Статистика не терпит статистов.

Первое место Гамида Агаларова в списке бомбардиров стало сюрпризом

- На счету самого результативного футболиста первой части сезона Российской Премьер-Лиги 13 забитых мячей, 10 из которых с игры (по голам с игры Агаларов тоже лучший в лиге). И самое удивительное, что гонку лучших бомбардиров возглавляет парень, у которого до этого сезона вообще не было голевых свершений в РПЛ .

- Гамид Агаларов забил 13 голов в 18 встречах, таким образом, у него 0.72 гола в среднем за игру, а на один забитый мяч уходит 102 минуты.

- В первой части чемпионата России зафиксировано два хет-трика, их авторами стали Андрес Дрейер и Артем Дзюба. Датчанин из «Рубина» установил уникальное достижение, забив три гола в ворота «Урала» в своем дебютном матче в РПЛ , а хет-трик Дзюбы в игре с «Нижним Новгородом» выделяется тем, что Артем уложил свои голы в 25 минут игрового времени.

- Федор Смолов забил 7 голов и входит в топ-10 лучших снайперов РПЛ , но есть номинация, в которой он лучший. Речь идет об ударах, форвард «Локомотива» 51 раз угрожал чужим воротам. Бил, бьет и будет бить? Достойный последователь этой философии.

- Еще только один футболист забил двузначное количество голов в чемпионате России — это Артем Дзюба, отличившийся 10 раз. Подробный разбор голов в РПЛ и их авторов на «Соккер.ру» уже состоялся — читайте здесь.

Триумвират лучших ассистентов возглавляют игроки «Зенита», «Динамо» и «Краснодара»

- По 6 результативных передач записали на свой счет Малком («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо») и Реми Кабелла («Краснодар»). Они лучшие ассистенты Российской Премьер-Лиги.

- Если хотите выбрать одного лучшего, то придется прибегнуть к дополнительным показателям. Если считать затраченное время на один ассист, то вне конкуренции Малком, который тратил на создание одного гола для партнера 155 минут, в то время как у Шиманьски — 203, а у Кабелла — 218. Но если считать общее количество результативных действий, то здесь выделяется поляк из «Динамо»: к 6 ассистам Себастьян присовокупил 5 голов (Кабелла — 4, Малком — 3).

- Арсен Захарян в какой-то момент возглавлял список ассистентов, но не удержал лидерство, у динамовца на счету 5 результативных передач. Зато Захарян — единственный футболист, которому удалось сделать хет-трик из ассистов в РПЛ -2021/22. В матче «Динамо» — «Химки» (4:1) Арсен трижды помогал одноклубникам забить.

- С голевыми передачами тесно связан такой статистический параметр, как «пасы под удар». Не удивительно, что три лучших ассистента лиги входят в топ-5, а Шиманьски лидирует с 48 передачами, после которых его одноклубники угрожали воротам. Себастьян — возможно, лучший игрок «Динамо» в первой части сезона.

Шестеро незаменимых: пять вратарей и один полевой

- Только 13 футболистов приняли участие в каждом из 18 матчей первой части сезона РПЛ , шесть из них сыграли без замен: Александр Беленов («Уфа»), Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки»), Юрий Дюпин («Рубин») и Максим Осипенко («Ростов»). Выделяется в этом списке, конечно, защитник «Ростова», ведь Максим Осипенко — единственный «незаменимый» из числа полевых игроков, оказавшийся в окружении пяти вратарей.

Мастер паса. Вендел из «Зенита» стал лучшим по объему передач и точности

- 1043 передачи выполнил бразильский полузащитник «Зенита», Вендел стал самым пасующим футболистов РПЛ в первой части сезона. Еще только два игрока сделали 1000+ передач — «армеец» Яка Бийол (1037) и Максим Осипенко из «Ростова» (1025).

- Если по количеству пасов кому-то еще удалось приблизиться к Венделу, то по точности он далеко впереди. 91.8% передач полузащитника дошли до адресатов. Гроссмейстерский показатель.

Не в ладах с дисциплиной. Удаленные и «пожелтевшие»

- С появлением VAR количество дисциплинарных санкций ожидаемо возросло. В осенней части РПЛ арбитры показали 40 красных карточек, причем пятеро футболистов изгонялись с поля дважды, двое из них представляют самую недисциплинированную команду чемпионата России: Дмитрий Баринов, Тин Едвай (оба — «Локомотив»), Максимилиано Кофрие («Спартак»), Руслан Фищенко («Уфа), Гжегож Крыховяк („Краснодар“).

- Немного выйдем за рамки Премьер-Лиги, чтобы поделиться поразительным фактом: летний новичок „Спартака“ Кофрие получил три красных карточки в 14 матчах за „красно-белых“: бельгиец удалялся в матчах против „Зенита“ и „Сочи“ в РПЛ , а также в гостевом матче Лиги Европы с „Наполи“.

- Максимальное количество желтых карточек — по 8, получили два футболиста: Александр Черников из „Краснодара“ и Филип Мрзляк из „Уфы“. У полузащитника „быков“ есть и красная карточка в коллекции.

Самые „кровожадные“ судьи. Генераторы пенальти и удалений

- Не забываем о важных участниках матчей Российской Премьер-Лиги, семнадцатой команде турнира. 18 главных арбитров судили матчи РПЛ в первой части сезона, самые востребованные из них — Кирилл Левников и Евгений Кукуляк, отработали по 12 встреч.

- Кирилл Левников показал 57 желтых карточек и лидирует по этому показателю, но в среднем у него 4.75 предупреждения за игру, в то время как Алексей Матюнин показывает в среднем 7 желтых за матч (42 штуки в 6 встречах).

- Красными карточками расчленять матчи любят арбитры из Санкт-Петербурга, причем у каждого своя специализация: Владислав Безбородов четырежды удалял футболистов с поля прямой красной карточкой, а его земляк Иван Сиденков пять раз показывал вторую желтую.

- Что касается одиннадцатиметровых, то Евгений Кукуляк указывал на „точку“ 6 раз. То есть в среднем назначает пенальти в каждом втором матче, как, впрочем, и Сергей Карасев (5 пенальти в 10 встречах).