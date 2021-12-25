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Гаджиев: «Дзюба может помочь „Рубину“»

вчера, 20:59

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

Дзюба может помочь «Рубину». Если уйдут Азмун с Дзюбой, то да. Все зависит от того, кто придет на замену Дзюбе. Если хорошего форварда не найдут, то потеряют многое. Люди, которые управляют «Зенитом», неплохо понимают эту ситуацию. Если руководство решило открепить Дзюбу, видимо, так надо. Этот процесс постоянный. Одни игроки приходят, другие уходят. И «Рубин», и «Зенит» хотят стать сильнее. В такие периоды все ищут возможность усилиться. Разговоров будет еще очень много. В любом случае «Зенитом» управляют очень неплохо. В последние годы он в России всех выигрывает. Если Дзюба уйдет, на его место быстро найдут другого игрока. Еще ведь неизвестно, что будет с Азмуном.

Играя в «Рубине», у Дзюбы будет больше шансов вернуться в сборную? Шансы везде одинаковые, что в «Зените», что в «Рубине». Важно, чтобы ты получал игровое время, а если ты еще и форвард, то должен забивать и отдавать голевые передачи. Потенциал у Дзюбы хороший. Где бы Артём ни играл, он везде сможет пробиться в сборную.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:19
А может и не помочь.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:37
Да-да,возмите его в РФС..,лучше,он вас многому научит!..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:46
Началась дележка шкуры не убитого медведя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:38
Не верю, что Рубин воспримет рукоблуда.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:34
баклан - 74ло улетает в Казань ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:34
Леонид открутил гайку, а пенек вообще сорвёт резьбу.
beefs
beefs
вчера в 21:29
как же он поможет, он же чурбан...
ДСА
ДСА
вчера в 21:22
Дзюба отправит Рубин в ФНЛ.
Cat01
Cat01
вчера в 21:10
Слуцкий его воспитает!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Дзюба может всё...
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