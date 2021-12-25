Гаджиев: «Дзюба может помочь „Рубину“»

Член технического комитета РФС поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» в «Рубин».

Дзюба может помочь «Рубину». Если уйдут Азмун с Дзюбой, то да. Все зависит от того, кто придет на замену Дзюбе. Если хорошего форварда не найдут, то потеряют многое. Люди, которые управляют «Зенитом», неплохо понимают эту ситуацию. Если руководство решило открепить Дзюбу, видимо, так надо. Этот процесс постоянный. Одни игроки приходят, другие уходят. И «Рубин», и «Зенит» хотят стать сильнее. В такие периоды все ищут возможность усилиться. Разговоров будет еще очень много. В любом случае «Зенитом» управляют очень неплохо. В последние годы он в России всех выигрывает. Если Дзюба уйдет, на его место быстро найдут другого игрока. Еще ведь неизвестно, что будет с Азмуном.

Играя в «Рубине», у Дзюбы будет больше шансов вернуться в сборную? Шансы везде одинаковые, что в «Зените», что в «Рубине». Важно, чтобы ты получал игровое время, а если ты еще и форвард, то должен забивать и отдавать голевые передачи. Потенциал у Дзюбы хороший. Где бы Артём ни играл, он везде сможет пробиться в сборную.