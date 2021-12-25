Шаронов: «Дзюба очень хорош в штрафной, поэтому может помочь „Рубину“»

Бывший главный тренер «Рубина» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» в казанский клуб.

Когда игрока берут в команду, его надо правильно использовать. Ведь некоторые футболисты обладают разными качествами, но могут не подойти под стилистику игры. Задача тренера — правильно использовать только то, что ему нужно.

В «Рубине» есть Игнатьев, Деспотович, Онугха и, если что, будет Дзюба. Исходя из того стиля, в котором играет «Рубин», Игнатьев не подходит. Дзюба очень хорош в штрафной, поэтому может помочь «Рубину».