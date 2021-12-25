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Шаронов: «Дзюба очень хорош в штрафной, поэтому может помочь „Рубину“»

вчера, 20:50

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в казанский клуб.

Когда игрока берут в команду, его надо правильно использовать. Ведь некоторые футболисты обладают разными качествами, но могут не подойти под стилистику игры. Задача тренера — правильно использовать только то, что ему нужно.

В «Рубине» есть Игнатьев, Деспотович, Онугха и, если что, будет Дзюба. Исходя из того стиля, в котором играет «Рубин», Игнатьев не подходит. Дзюба очень хорош в штрафной, поэтому может помочь «Рубину».

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:34
Рома,сегодня пятница,я понимаю,но не до такой же степени...)))
kyxy
kyxy
вчера в 23:06
Обмен на Игнатьева. Может с новым стилем игры "попади в дзюбу" всё наладится у Рубина
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:45
Шпала действительно мощная.
1bear
1bear
вчера в 22:23
Да отдайте уже Дзюбу в Рубин , он там ещё попылит и Зениту польза !
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:05
Дзюба пошёл на понижение.
shlomo
shlomo
вчера в 20:59
Дыма без огня не бывает....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:58
Он так же хорош как стенка,по которй мячом долбишь
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:54
У Леонида нет стиля. Играй широко. Дай мяч Хвичи, он что-нибудь придумает. Теперь будет-грузи на Дзюбу.
Вся тактика и стратегия артиста.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:52
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