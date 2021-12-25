Терюшков: «Вагнер Лав не помешает „Химкам“»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что подмосковный клуб интересуется бывшим нападающим ЦСКА .

Вагнер — неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности. Он — чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам».

Мы его сейчас на 100% не рассматриваем — это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история.

Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы — не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер — нападающий, который может решить исход любого матча.