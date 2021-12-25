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Терюшков: «Вагнер Лав не помешает „Химкам“»

вчера, 16:23

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что подмосковный клуб интересуется бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.

Вагнер — неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности. Он — чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам».

Мы его сейчас на 100% не рассматриваем — это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история.

Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы — не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер — нападающий, который может решить исход любого матча.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:26
Похоже собирается серьёзная банда пенсионеров, будут рвать всех.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:06
Хорошо когда мечтатели собираются в одном месте
memphis
memphis
вчера в 19:05
Это будет за гранью добра и зла... Ваню будет парить Глушаков
1bear
1bear
вчера в 17:54
Химки от отчаянья собирают сборную ветеранов...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:53
Судя по трансферным целям в Химках готовятся встречать Новый 2012 год!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:43
Ну уж очень он староват.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:03
.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:02
Наконец-то реформа по продлению пенсионного возраста добралась и до футболистов. И первыми на неё решили откликнуться в фк Химки.)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:51
Мамаева подписали, собираются Кокорина, Жиркова и Вагнера Лава - в "Химках" бюджет что ли осваивают?
протон
протон
вчера в 16:28
Вагнер и сейчас многим пору даст в РПЛ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:24
пенсионный фонд Химки))
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