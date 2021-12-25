Агент Сафонов: «Вряд ли ЦСКА отпустит Дивеева»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуется ряд европейских клубов.

Вряд ли ЦСКА отпустит сейчас, они не знают куда Фукса деть. Раньше лета не верю в то, что такой трансфер может произойти. Но если парень не будет в сборной выходить, то вряд ли большой интерес к нему будет. Он габаритный, для Италии пойдет. Если тренер в новой команде будет с ним возиться, то почему нет?