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Агент Сафонов: «Вряд ли ЦСКА отпустит Дивеева»

вчера, 19:08

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересуется ряд европейских клубов.

Вряд ли ЦСКА отпустит сейчас, они не знают куда Фукса деть. Раньше лета не верю в то, что такой трансфер может произойти. Но если парень не будет в сборной выходить, то вряд ли большой интерес к нему будет. Он габаритный, для Италии пойдет. Если тренер в новой команде будет с ним возиться, то почему нет?

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:19
Прежде , чем бежать за бугор, надо хорошенько подумать. Какие песни пел папа Влашича??? Его страдания по Европе просто лились нескончаемым потоком. А что в итоге??? А теперь папа притих, поскольку сынок плотно обосновался на лавке Эвертона. Кокорин вообще дорогу на поле стал забывать, Миранчук играет ну очень мало. Хорошо начинал Шомуродов, но переход в Рому резко сократил его игровое время. Один Головин пока достойно выглядит.
Игорь - ведущий ц/з в ЦСКА, закрепился в сборной, так что , думаю, еще поиграет за армейцев.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:07
Я тоже не хочу чтобы он ушёл!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:52
Игорь сейчас нужен армейцам.
YVG
YVG
вчера в 19:34
Вспомнилось как еврогранды интересовались Кутеповым.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:12
Дивеев нам самим ещё пригодится.
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