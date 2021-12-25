Дзюба близок к переходу в «Рубин»

Форвард «Зенита» близок к переходу в «Рубин», сообщает журналист Влад Зимагулов.

Артём говорил, что хочет поработать со Слуцким на юбилее тренера. У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий: всю осень казанцы играли без Деспотовича и нет гарантий, что серб опять не травмируется, вернется на пик формы.

Ещё в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен, в том числе и Дзюба. Там Артём помимо поздравлений сказал ещё о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артём окажется не нужен Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.

Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 млн евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5-2 млн евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков.