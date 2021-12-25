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Дзюба близок к переходу в «Рубин»

вчера, 20:12

Форвард «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в «Рубин», сообщает журналист Влад Зимагулов.

Артём говорил, что хочет поработать со Слуцким на юбилее тренера. У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий: всю осень казанцы играли без Деспотовича и нет гарантий, что серб опять не травмируется, вернется на пик формы.

Ещё в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен, в том числе и Дзюба. Там Артём помимо поздравлений сказал ещё о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артём окажется не нужен Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.

Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 млн евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5-2 млн евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:29
Это просто слух.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
Интересно, что из этого выйдет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:40
Дзюба близок??? Рубину надо убегать.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:33
Боже,пусть это окажется фейком....
Олег Коротаев
Олег Коротаев
вчера в 23:49
Топ?
shur
shur
вчера в 23:03
...по мне так Да! ...И ещё раз Да!
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:42
Туда ему и дорога к шуту-другану Лёнчику-пончику. А Слуцкий и в правду решил окончательно угробить Рубин!
ildar_3871
ildar_3871 ответ Обезжиренный (раскрыть)
вчера в 22:33
Ждем Артемку , нормальный футболист !)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:32
Так то Дзюба нормальный игрок ))) И не Рукаку совсем !)))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:23, ред.
Боярский(о завершении карьеры Дзюбы в сборной): "Это будет потерей!"
Интересно, услышим мы от него нечто подобное если Дзюба покинет Зенит?!)))
P.S. Дзюбе без Азмуна Зенит не мил!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:08
Какой Рубин, в Камаз его!
Forever77
Forever77
вчера в 21:40
Эх, Артёмка-Артемка...
memphis
memphis
вчера в 21:35
Укротитель змей едет на гастроли в Казань в новогоднем шоу!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:31, ред.
Казанские болельщики вряд ли испытывают гордость за возможное пополнение
YVG
YVG
вчера в 21:30
Дзюбу нужно вернуть туда, откуда взяли.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:29
Очередная жирная утятина!
vlasovca
vlasovca
вчера в 21:21
Теперь у РУБИНА будет свой пешеход.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:20
Большой столб не значит, что хороший.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:19
Не зенит это собака на сене, просто так они Артёмку не отдадут, они его лучше в запасе сгноят или за зенит-2 в ФНЛ-2 отправят играть...
makkie
makkie
вчера в 21:18
Сплавляют Рукаку из Зенита.
Значит скоро услышим много нового о Семаке )))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:05
Возможно так всем будет лучше.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03
Жаль Рубин
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03
В начале следующего сезона Дзюбе пойдёт уже 35-й год....
Рубину усилиться что ли некем??
Кроме как "другом Леонида"??

Наверное на оклад порядка 2-х млн евро можно пригласить пусть менее адаптированного..но более перспективного парня....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:56
Лучше перейти,чем сидеть на лавке.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:55
Будьте осторожны со своими желаниями ))))
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:53
2 миллиона будет платить Рубин, ещё 2 млн. будут доплачивать бомжи из госбюджета !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:49
"....Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296735/dzyuba-artyom-zenit
А кто сказал, что Дзюба топ-игрок? Это шутка такая. Эта наглая личность и казну опустошит и команду развалит своим контрактом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:48
    particular
    particular
    вчера в 20:40
    Юбилей, застолье и стакан максимально сблизили позиции двух людей, которые ещё недавно были очень далеки :))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 20:36
    Дзюба не хочет сидеть на лавке Зенита и может перейти в Рубин. Когда залечит травму Деспотович, то Дзюба будет сидеть на лавке Рубина
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