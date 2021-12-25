Форвард «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в «Рубин», сообщает журналист Влад Зимагулов.
Артём говорил, что хочет поработать со Слуцким на юбилее тренера. У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий: всю осень казанцы играли без Деспотовича и нет гарантий, что серб опять не травмируется, вернется на пик формы.
Ещё в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен, в том числе и Дзюба. Там Артём помимо поздравлений сказал ещё о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артём окажется не нужен Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.
Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 млн евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5-2 млн евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков.
Интересно, услышим мы от него нечто подобное если Дзюба покинет Зенит?!)))
P.S. Дзюбе без Азмуна Зенит не мил!
Интересно, услышим мы от него нечто подобное если Дзюба покинет Зенит?!)))
P.S. Дзюбе без Азмуна Зенит не мил!
Значит скоро услышим много нового о Семаке )))
Значит скоро услышим много нового о Семаке )))
Рубину усилиться что ли некем??
Кроме как "другом Леонида"??
Наверное на оклад порядка 2-х млн евро можно пригласить пусть менее адаптированного..но более перспективного парня....
Рубину усилиться что ли некем??
Кроме как "другом Леонида"??
Наверное на оклад порядка 2-х млн евро можно пригласить пусть менее адаптированного..но более перспективного парня....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296735/dzyuba-artyom-zenit
А кто сказал, что Дзюба топ-игрок? Это шутка такая. Эта наглая личность и казну опустошит и команду развалит своим контрактом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296735/dzyuba-artyom-zenit
А кто сказал, что Дзюба топ-игрок? Это шутка такая. Эта наглая личность и казну опустошит и команду развалит своим контрактом.