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Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к „Спартаку“»

вчера, 15:20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что болельщики должны благодарить владельца московского клуба Леонида Федуна за развитие команды.

Мне не нравится посыл руководства клуба о том, что новому тренеру нужно усиление, и он его получает. Подождите, а старому тренеру оно не нужно было? Я в футболе всю жизнь, знаю, как всё устроено. Федун руководит «Спартаком» больше 17 лет, он каждые полгода совершает покупки игроков. Надоел ли Федуну футбол? Не знаю. Футбол — самый популярный вид спорта, каждый человек хочет оставить здесь частичку. Возможно, футбол ему и надоел, но он уже не может без него жить.

Вот говорят: куда тебе столько денег, всё же не заберешь на тот свет. Но богатые люди не останавливаются и продолжают увеличивать свои капиталы. Все кричат, чтобы Федун продал «Спартак». Так купите клуб у владельца. Это непросто сделать. Важно, что при Федуне «Спартак» никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах. Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку». Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю. Там люди тебя за 100 евро могут на вилы посадить, если ты не додашь их. А здесь платят миллионы и еще недовольны.

Болельщики не понимают, что обладая серьезным бюджетом, «Спартак» не может грамотно использовать средства? Но это другой вопрос. Это к менеджменту. Федун же не может вникать во все процессы. Когда у тебя миллиарды, ты следишь не за всеми структурами.

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Все комментарии
t272nm
t272nm
сегодня в 00:30
Мостовой прав. Можно сколько угодно полоскать Федуна, но желающих купить Спартак нужно еще поискать.
ABir
ABir
вчера в 18:46
Все только языком чешут, что готовы купить Спартак и знают, как управлять его структурой. На самом деле серьёзных предложений от достойных структур не наблюдается
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:23
Поцеловать? В какое место? А можно лучше Зарему,коллективно...
Boricku
Boricku
вчера в 17:06, ред.
Сашу Кокорева надо брать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:18
Мостовой : "...Федуна только поцеловать стоит...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297389/mostovoy-aleksandr-spartak
Неужели это проявление европейской толерантности? Мост поиграл в Европе и теперь стал.... ? Если ему хочется поцеловать Федуна, то это не к добру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
Вот пожалуйста как спартачи относятся сами к себе, оказывается федуна надо целовать за девятое место.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:11
Награда, которую Федун заслужил - это поцелуй Мостового.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:01
Санек все надеется свои губы удачно пристроить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:56
Мостовой с большим удовольствием целует Федуна, ждёт приглашения на роботу.
drug01
drug01
вчера в 15:41
У эксперта понесло крышу в Новом Году!!!!
Cat01
Cat01
вчера в 15:40
В какое место его надо целовать...????
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:34
Царек не знает как вылизать Лёне))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:33
Федун деньги пускает на ветер.
1 984
1 984
вчера в 15:32
Эротические фантазии.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:27
Так вот Соболев с Зобниным пусть и целуют, а мы Руя и Селихова
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
Целуйте и во все места...:)))
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