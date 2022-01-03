Мостовой: «Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к „Спартаку“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что болельщики должны благодарить владельца московского клуба Леонида Федуна за развитие команды.

Мне не нравится посыл руководства клуба о том, что новому тренеру нужно усиление, и он его получает. Подождите, а старому тренеру оно не нужно было? Я в футболе всю жизнь, знаю, как всё устроено. Федун руководит «Спартаком» больше 17 лет, он каждые полгода совершает покупки игроков. Надоел ли Федуну футбол? Не знаю. Футбол — самый популярный вид спорта, каждый человек хочет оставить здесь частичку. Возможно, футбол ему и надоел, но он уже не может без него жить.

Вот говорят: куда тебе столько денег, всё же не заберешь на тот свет. Но богатые люди не останавливаются и продолжают увеличивать свои капиталы. Все кричат, чтобы Федун продал «Спартак». Так купите клуб у владельца. Это непросто сделать. Важно, что при Федуне «Спартак» никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах. Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к «Спартаку». Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю. Там люди тебя за 100 евро могут на вилы посадить, если ты не додашь их. А здесь платят миллионы и еще недовольны.

Болельщики не понимают, что обладая серьезным бюджетом, «Спартак» не может грамотно использовать средства? Но это другой вопрос. Это к менеджменту. Федун же не может вникать во все процессы. Когда у тебя миллиарды, ты следишь не за всеми структурами.