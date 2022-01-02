Селюк: «Смолов — нулевой футболист. Думал, он пойдёт работать садовником»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» .

Это какая-то новогодняя шутка. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе.

Для бело-голубых такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих.