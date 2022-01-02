ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Селюк: «Смолов — нулевой футболист. Думал, он пойдёт работать садовником»

вчера, 21:44

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо» нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Это какая-то новогодняя шутка. Зачем Смолов нужен? Он нулевой футболист, думал, он вообще никуда не перейдет и пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина – это единственный его путь. Видимо, «Динамо» может взять Федю только для того, чтобы стричь газон на стадионе.

Для бело-голубых такой переход – это крах. Федя начнет отрицательно влиять на молодежь команды, которая, мягко говоря, в десять раз лучше этого нападающего. Он будет давить на них, несмотря на то, что у него нет авторитета для многих.

Все новости
Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»
Сегодня, 12:44 Комментарии7
Комличенко: «Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»
Сегодня, 12:27 Комментарии8
Сафонов рассказал, как реагирует на собственные ошибки во время матчей
Сегодня, 10:18 Комментарии3
Комличенко: «Уход Сёмина из „Ростова“ произошёл отчасти и из-за меня»
Сегодня, 09:59 Комментарии7
Сафонов: «Я считаю, мне пока рано думать об уходе из „Краснодара“»
Сегодня, 09:41 Комментарии18
Силкин — о возможном переходе Смолова в «Динамо»: «Это было бы интересно»
Вчера, 12:39 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:35
У Смолова конечно задатки хорошие для игры в футбол. Но он их сам сдул , только для него самого извесным причинам
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 12:14
Я думаю тут даже не в футбольных качествах дело, а в безвольности, бесхребетности и инфантильности
makkie
makkie
сегодня в 12:02
Есть ощущение, что Смолов идеально вольётся в нынешний состав Динамо.
Тюкавин и Грулёв молодые, а Федя опытный форвард. В распоряжении Шварца окажется целых три нападающих, которых можно даже вместе выпускать в основе.
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 11:54
Федя уже достаточно давно ничего не показывает на поле, доигрывать надо где-нибудь в другом клубе, например, в Урале (не в обиду болельщикам), но никак не в Динамо.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 11:49
Ну, видимо, Селюк не смотрел матчи Смолова за Краснодар. Да и оскорблять так человека очень не хорошо, тем более таким образом, не красиво.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:40
Тоже считаю Смолова сильно переоценённым. Обычный игрок.
протон
протон
сегодня в 11:26
Селюк радоваться должен этому переходу. Освобождается место для Ротенберга. Боря игрок талантливый, он на любой позиции сыграет. С его то опытом десяточку положит за полсезона.
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 09:49
...в Химки!!!
санек002
санек002 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:17
берут его садовником!
Robinson
Robinson ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 07:39
Последний его отрезок это игра в Краснодаре . После этого он ничего путного не показывал.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:15
в отличии от тебя Селюк - Федька хоть знает как бить по мячу ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:21
Эта юная женщина и причина проблем у кота. Ищите женщину, как говориться). А садовником у Феди тоже не получиться. Много шипов для его нежных ручек. Хоть и обколотый уже, для фарса..
Gahi
Gahi
сегодня в 02:06
Вот это поворот, который должен стать тумблером для Смолова если он уважает себя как футболист и человек, чтобы на слова Селюка отреагировать своей игрой в какой бы команде он не играл. А сам он готов? и сможет Смолов к такому вызову в своей игре большой вопрос? После домашнего чемпионата мира 2018 года когда он подвёл команду пробивая пенальти в стиле Паненка и тем самым закрыл дорогу в полуфинал для сборной. Он уже после этого должен был играть в каждом матче после чемпионата мира с удвоенным усердием, чтобы сгладить огрехи своего профессионализма в глазах большой армии болельщиков страны. Но скорее всего Смолов не такого калибра футболист, чтобы исправлять свои ошибки и всё таки судьба даёт ему последнюю возможность оставить о себе более достойное впечатление как игрока и футболиста. Удачи
isamsn
isamsn
сегодня в 01:11
Пользу Динамо от этого перехода никак ни поимеет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:24
Федя Лопырёв – сбитый лётчик.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:08
Смолов - Селюк 77 а не агент, думал он пойдет работать онанистом !
Boricku
Boricku
вчера в 23:08, ред.
Федю штатным пенальтистом берут
4RT
4RT
вчера в 23:07
А ты то что из себя представляешь? Вошь разжиревшая
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:57
Смолов - просто оху.....тельный футболист ! Но нам такого даже с доплатой не надо ! Динамо его разрекламировало ,вот пускай забирают и колупаются с ним .А для счастья пусть и Кокорина из Италии заберут ! ))))))))))))) Два сапога -пара ! ))
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:51
Ни одно садоводство не возьмет на зарплату в 3 млн евро в год.
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
... а надуть его нЕкому :)))
С наступившим! С предстоящими! Всех благ!
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:43
Привет дружище, с новым годом 👍🙋‍♂️
А ключивые слова, - изредка закатывал !☝😉
Сдулся Смолов.
particular
particular
вчера в 22:40, ред.
Смолов не "нулевой", ибо он изредка и некоторым не плохие плюхи закатывал...
Просто излишние понты подпортили ему карьеру, а пижонский пеналь хорватам утрамбовал остатки хорошего в грязь...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:38
Федя мож и бывает нулевым но не такая свинья как этот работорговец((
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:37
Это же торговец черным деревом!своих обезьянок ему надо втюхать((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:34
Смолов может провести хороший отрезок за сезон. Жаль, что стабильную игру на протяжении всего времени он не показывает. Ну уж сразу назвать его никчемным и способным только вскапывать клумбы тоже нельзя. Правда усилением для "Динамо" он не выглядит - разве что для того взяли, чтобы создать атмосферу конкуренции в команде и этим подхлестнуть молодых футболистов.
Брулин
Брулин
вчера в 22:27
Бред,Смол неплохой нап для РПЛ,для скамейки Динамо самое то,в концовке может выходить.Но согласится ли он на такую роль-это уже другой вопрос..
beefs
beefs
вчера в 22:23
чего он говорит, за него дают даже 10 лимонов...
zsspdsc69gx5
zsspdsc69gx5
вчера в 22:20
Смолов уже не заиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:16
Смолов просто очень нестабилен, но когда он в форме был, смотрелся вполне неплохо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100