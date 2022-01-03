Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» поделился мыслями о назначении на пост главного тренера красно-белых после отставки Руя Витории.

Смена тренера перед зимней паузой — палка о двух концах. С одной стороны, может сыграть и на руку — у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку — он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки.

Тут ситуация 50 на 50. Но надеюсь, что там все наладится, а то каждый год появляются новости, постоянно находимся в неведении, а потом удивляемся или радуемся. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти.