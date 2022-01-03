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Д. Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке»

вчера, 12:44

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых после отставки Руя Витории.

Смена тренера перед зимней паузой — палка о двух концах. С одной стороны, может сыграть и на руку — у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку — он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки.

Тут ситуация 50 на 50. Но надеюсь, что там все наладится, а то каждый год появляются новости, постоянно находимся в неведении, а потом удивляемся или радуемся. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти.

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Все комментарии
marut
marut
вчера в 13:58
Посмотрим уже по результатам
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39
Игра покажет. А так Спартак располагает набором игроков ни чем ни хуже , чем у других. За исключением пожалуй зенита.
Так вот их всех надо привести в один живой механизм , в команду которая должна давать результат . Посмотрим
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:28
Да не по хрен ли! Этим уже не удивить!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:24
Слишком часто тренеров меняют.
drug01
drug01
вчера в 13:13
Весна покажет какой будет результат!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:54
Спартак возьмёт чемпионство, 11 матчей и 55 очков.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:53
Хорошо сказал. Смена тренера в "Спартаке" может быть к лучшему, если не станет еще хуже.
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