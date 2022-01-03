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Комличенко: «Уход Сёмина из „Ростова“ произошёл отчасти и из-за меня»

вчера, 09:59

Форвард «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», рассказал об опыте работы с Юрием Сёминым, который с начала август по конец сентября 2021 года возглавлял ростовскую команду.

Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня еще в «Локомотив» звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошел отчасти и из-за меня. Забей я в Кубке и еще в паре матчей, всё могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся. Он хотел привнести то, чем «Ростов» славился всегда: работоспособность, борьба.

Футболистам «Ростова» не было сложно переключиться от подхода молодого и перспективного Карпина к более взрослым взглядам Сёмина. Просто где-то не хватило везения. Нам было непросто, но мы все прекрасно понимали Сёмина, просто, повторюсь, недоставало удачи. Возможно, он поздно пришел. Побудь он на сборах, всё могло быть иначе. Палыч же появился в команде прямо по ходу сезона, тяжело было что-то менять.

Команда сильно переживала из-за ухода Сёмина? Конечно, было неприятно. Далее пришел новый тренер, поэтому все как-то взбодрились, плюс получилось сразу победить. При изменениях в тренерском штабе ты всегда испытываешь новые эмоции, за счет чего команда играет лучше.

Рассказывал ли Юрий Павлович что-то про продолжение карьеры? Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать.

С «Ростовом» Сёмин провел 7 матчей, добившись одной победы, трижды сыграв вничью и трижды проиграв.

Также недавно агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:22
Палыч это сила
ДСА
ДСА
вчера в 11:12
Палыч похоже устарел окончательно. Ему теперь только комментарии давать.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:03
.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:57
Коля своими промахами всех главных тренеров не в отставку, так к кардиологам отправит
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:22
Да ладно, винить себя, шпалыч просто уже откровенно не тянул, ведь на одних старых заслугах и регалиях далеко не уедешь.
ABir
ABir
вчера в 10:15
Да, подвели Шпалыча
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
Ну хоть признаёт это!
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