Комличенко: «Уход Сёмина из „Ростова“ произошёл отчасти и из-за меня»

Форвард «Динамо» , выступающий на правах аренды за «Ростов», рассказал об опыте работы с Юрием Сёминым, который с начала август по конец сентября 2021 года возглавлял ростовскую команду.

Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня еще в «Локомотив» звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошел отчасти и из-за меня. Забей я в Кубке и еще в паре матчей, всё могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся. Он хотел привнести то, чем «Ростов» славился всегда: работоспособность, борьба.

Футболистам «Ростова» не было сложно переключиться от подхода молодого и перспективного Карпина к более взрослым взглядам Сёмина. Просто где-то не хватило везения. Нам было непросто, но мы все прекрасно понимали Сёмина, просто, повторюсь, недоставало удачи. Возможно, он поздно пришел. Побудь он на сборах, всё могло быть иначе. Палыч же появился в команде прямо по ходу сезона, тяжело было что-то менять.

Команда сильно переживала из-за ухода Сёмина? Конечно, было неприятно. Далее пришел новый тренер, поэтому все как-то взбодрились, плюс получилось сразу победить. При изменениях в тренерском штабе ты всегда испытываешь новые эмоции, за счет чего команда играет лучше.

Рассказывал ли Юрий Павлович что-то про продолжение карьеры? Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать.