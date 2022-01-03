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Сафонов рассказал, как реагирует на собственные ошибки во время матчей

вчера, 10:18

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как реагирует на свои результативные ошибки в матчах.

Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент — это не пропустить больше. Я не думаю о том, что совершил ошибку. Мне не нужно исправляться, моим исправлением и искуплением будет максимальная помощь команде, и что все остальные моменты я отыграю без ошибок.

Также Сафонов порассуждал о своих вариантах продолжения карьеры.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:48
Какие его годы. Судя по его высказываниям, мальчик начинает звездиться. Ну а что бывает с теми кло ловит звезды в раннем возрасте мы уже знаем. Скромней надо быть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:37
У вратаря нет возможности исправить свою результативную ошибку, это могут сделать его партнёры по команде, забив ответный гол, а лучше больше.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:45
Но таких ошибок как допускал Акинфеев у него нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
Работать над собой нужно...
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