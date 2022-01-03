Сафонов рассказал, как реагирует на собственные ошибки во время матчей

Вратарь «Краснодара» и сборной России рассказал, как реагирует на свои результативные ошибки в матчах.

Я могу отключить мозги. Если я ошибаюсь в матче и пропускаю, у меня есть понимание того, что единственное, что я могу сделать в такой момент — это не пропустить больше. Я не думаю о том, что совершил ошибку. Мне не нужно исправляться, моим исправлением и искуплением будет максимальная помощь команде, и что все остальные моменты я отыграю без ошибок.