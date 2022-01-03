Комличенко: «Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высоко отозвался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, с которым он ранее работал в «Ростове».
Какие у нас были отношения? Георгиевич добавил некоторые детали в работу, улучшил меня, грубо говоря. Это мне помогло, и прогресс мы видели вместе. В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел. О чем мы говорили до перехода, то и получилось, мне это импонировало. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает все для нас, полностью отдается.
Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он все говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить. Если говорит: «Ты толстый», значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.
Сильно ли изменился Карпин после официального назначения в сборную и до ухода из «Ростова»? Не сказал бы, что в отношении к нам что-то изменилось: тренировочный процесс был выстроен, а внимание уделялось каждому игроку. Все понимали, что он теперь на два фронта, подсознательно осознавали, что будет непросто.
Есть ли у него в принципе какие-то отрицательные стороны? Нет.
Также Комличенко рассказал об опыте работы в «Ростове» с Юрием Сёминым.
"топчик" который нигде,ни скем,вообще НИЧЕГО не выиграл........
"топчик" который нигде,ни скем,вообще НИЧЕГО не выиграл........