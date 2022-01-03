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Комличенко: «Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

вчера, 12:27

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высоко отозвался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, с которым он ранее работал в «Ростове».

Какие у нас были отношения? Георгиевич добавил некоторые детали в работу, улучшил меня, грубо говоря. Это мне помогло, и прогресс мы видели вместе. В совместной работе нравилось, как он видел меня на поле, что от меня хотел. О чем мы говорили до перехода, то и получилось, мне это импонировало. Что мне очень понравилось, так это то, что он открыто и предельно честно отвечал на мои вопросы. Да, он требует, но при этом делает все для нас, полностью отдается.

Карпин — это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он все говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить. Если говорит: «Ты толстый», значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать.

Сильно ли изменился Карпин после официального назначения в сборную и до ухода из «Ростова»? Не сказал бы, что в отношении к нам что-то изменилось: тренировочный процесс был выстроен, а внимание уделялось каждому игроку. Все понимали, что он теперь на два фронта, подсознательно осознавали, что будет непросто.

Есть ли у него в принципе какие-то отрицательные стороны? Нет.

Также Комличенко рассказал об опыте работы в «Ростове» с Юрием Сёминым.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
вчера в 20:12
Вот это лизнул...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:10
Комличенко-топ-подхалим и топ-кандидат на место в сборной.
Накир
Накир
вчера в 14:03
Скромно и со вкусом...:)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:54
Комличенко хочет сохранить себе право в сборной путём подхалимства но Геориевича этим не возьмёшь он не усач.
makkie
makkie
вчера в 13:13
Дзюба так не считает )))
Cat01
Cat01
вчера в 13:10
Слишком много... Топов!!!!
beefs
beefs
вчера в 13:10
все хорошие, только ты что то непонятное...
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 13:04
лизнул так лизнул ......
"топчик" который нигде,ни скем,вообще НИЧЕГО не выиграл........
4RT
4RT
вчера в 12:52
Короче, топчик 😁
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:29
Ну высказал свое мнение....:)))
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