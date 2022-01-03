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Сафонов: «Я считаю, мне пока рано думать об уходе из „Краснодара“»

вчера, 09:41

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов порассуждал о своих вариантах продолжения карьеры.

Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти.

Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти. Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России.

Недавно Сафонов был признан лучшим игроком сборной России в 2021 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:03
Всё в своё время
старина
старина ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:17
Увидим.Но тухнуть в нашей лиге приколов тоже ему не надо.
1bear
1bear
вчера в 16:28
ждёт предложения , но "нет никакой цели и мысли..."
Ислам0926
Ислам0926 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:13
Рано еще в Цска Акинфеев лет так 6 еще поиграет
lotsman
lotsman ответ старина (раскрыть)
вчера в 15:18
Не хуже. Но тут советуют куда ему поехать. Ну приедет он в Европу, в какой нибудь клуб, без приглашения, и что? Советовать можно тогда, когда у него будет куча предложений, а он не знает какое выбрать.
старина
старина ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:11
Уж не хуже Лунева,почему бы и нет.Если попадем на Мундиаль,тем более засветится
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:38
Молодец Матвей, что не стал юлить и кричать о верности клубу.
Ещё какой то год назад карьера Сафонова в Краснодаре была под угрозой. Он вместе с Игнатьевым, Шапи и Уткиным попадал под санкции руководства, не желая переподписывать долгосрочные контракты на унизительных условиях. Вот тогда и были мысли и даже переговоры (неофициальные). Матвея очень хотел получить Зенит и со сложившейся ситуацией он вроде тоже не против был переезда в Питер. Опять же всех тонкостей переговоров мы незнаем, но из всех остался в Краснодаре только один Сафонов.
Матвею же желаю удачи и дальнейшего прогресса и не важно какую команду представляет, важно, что бы за сборную играл уверенно и надёжно!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:58
Будешь много говорить-скоро состаришься.
lotsman
lotsman ответ старина (раскрыть)
вчера в 12:55
Чтобы ехать за рубеж, надо чтобы туда пригласили.
старина
старина
вчера в 11:26
Если и ехать,то за рубеж
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
Очень приятно, когда молодой парень так здраво рассуждает. Удачи тебе и больших Успехов !!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:20
Матвей все правильно рассуждает. Можно еще годика 2 поиграть в РПЛ, поддерживая высокий уровень своей игры, а после, если появится возможность перебраться в один из клубов топ 5 чемпионатов....пусть даже не в топ клуб, хотя бы пусть это будет крепкий середняк, но который постоянно выступает в ЕК
particular
particular
вчера в 11:12
Ситуация, возраст и уровень Сафонова могут ему позволить делать разумные и неторопливые шаги... Кому надо - те заметят...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:33
Оставайся там, будешь вторым номером
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:18
Матвею нужно как можно скорее уйти в какой-нибудь топ чемпионат. У него есть возможность закрепиться в мировом гранде на долгие годы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:15
С Краснодаром он вряд ли завоюет титулы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:13
Здраво мыслит Матвей
Gahi
Gahi
вчера в 10:10
Для 22- летнего голкипера команды "Краснодара" Матвей Сафонов хорошее желание достичь таких же высот в футболе как и Игорь Акинфеев в составе своего клуба "ЦСКА" и сборной России. Сафонов думает и делает достаточно всё верно, хотя и молод но уже признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году. Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. На финальном этапе голосования Сафонов обошел полузащитника "Монако" Александра Головина. Сафонов дебютировал в составе национальной команды в 2021 году, в котором провел за сборную России 7 матчей, пропустив 5 голов. Это прекрасная возможность для Матвея продолжать прогрессировать в своём мастерстве чтобы со своим клубом " Краснодар" выиграть чемпионат в ближайшие время, а со соборной командой Россией добиться права участия на чемпионате мира пройдя успешно стыковые матчи уже этой весной. Удачи
drug01
drug01
вчера в 10:04
Может в Цска?
beefs
beefs
вчера в 09:59
правильно, экскурсии по клубам хорошего никому ничего не принесли, главное стабильность...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:52
От добра добра не ищут
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:50
Значит уже намылился !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:46
Правильно,зачем скакать из клуба в клуб.
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Comentarios
вчера в 09:45, ред.
А куда. Поиграй уж
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