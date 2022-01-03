Сафонов: «Я считаю, мне пока рано думать об уходе из „Краснодара“»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов порассуждал о своих вариантах продолжения карьеры.
Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти.
Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти. Может, я повторю карьеру Игоря Акинфеева и буду полноценным его преемником в сборной России.
Недавно Сафонов был признан лучшим игроком сборной России в 2021 году.
Ещё какой то год назад карьера Сафонова в Краснодаре была под угрозой. Он вместе с Игнатьевым, Шапи и Уткиным попадал под санкции руководства, не желая переподписывать долгосрочные контракты на унизительных условиях. Вот тогда и были мысли и даже переговоры (неофициальные). Матвея очень хотел получить Зенит и со сложившейся ситуацией он вроде тоже не против был переезда в Питер. Опять же всех тонкостей переговоров мы незнаем, но из всех остался в Краснодаре только один Сафонов.
Матвею же желаю удачи и дальнейшего прогресса и не важно какую команду представляет, важно, что бы за сборную играл уверенно и надёжно!
Ещё какой то год назад карьера Сафонова в Краснодаре была под угрозой. Он вместе с Игнатьевым, Шапи и Уткиным попадал под санкции руководства, не желая переподписывать долгосрочные контракты на унизительных условиях. Вот тогда и были мысли и даже переговоры (неофициальные). Матвея очень хотел получить Зенит и со сложившейся ситуацией он вроде тоже не против был переезда в Питер. Опять же всех тонкостей переговоров мы незнаем, но из всех остался в Краснодаре только один Сафонов.
Матвею же желаю удачи и дальнейшего прогресса и не важно какую команду представляет, важно, что бы за сборную играл уверенно и надёжно!