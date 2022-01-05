«Химки» хотят подписать Жиркова до начала зимних сборов

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вчера, 21:21

Бывший защитник «Зенита» в ближайшее время может стать игроком «Химок».

«Стороны ведут активный диалог. До начала сборов решится вопрос о подписании соглашения. Этого хочет подмосковный клуб. Договоренности почти достигнуты», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Юрий Жирков нам очень интересен. Мы в тесном контакте, много лет знакомы. Мастерство, опыт и знания Юры могут очень сильно помочь „Химкам“.

Клуб хочет подписать контракт до начала зимних сборов? Больше никакой информации сообщить не могу. Едет ли Жирков с нами на сборы? Больше ничего не скажу», – прокомментировал информацию генеральный директор «Химок» Владимир Габулов.

38-летний Жирков находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Он покинул «Зенит» в межсезонье по истечении срока контракта.

Также не Жиркова претендует другой клуб Российской Премьер-Лиги.