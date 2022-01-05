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«Химки» хотят подписать Жиркова до начала зимних сборов

вчера, 21:21

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков в ближайшее время может стать игроком «Химок».

«Стороны ведут активный диалог. До начала сборов решится вопрос о подписании соглашения. Этого хочет подмосковный клуб. Договоренности почти достигнуты», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Юрий Жирков нам очень интересен. Мы в тесном контакте, много лет знакомы. Мастерство, опыт и знания Юры могут очень сильно помочь „Химкам“.

Клуб хочет подписать контракт до начала зимних сборов? Больше никакой информации сообщить не могу. Едет ли Жирков с нами на сборы? Больше ничего не скажу», – прокомментировал информацию генеральный директор «Химок» Владимир Габулов.

38-летний Жирков находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Он покинул «Зенит» в межсезонье по истечении срока контракта.

Также не Жиркова претендует другой клуб Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 14:09
Не Химки, а "клуб бывших"!
s2a6ntewru3v
s2a6ntewru3v
сегодня в 04:53
Не помешает им такой опытный ветеран
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34, ред.
Габулов сам моложе Жиркова на пару месяцев, но уже завязал с футболом. Понятно, что велико желание у Химок пригласить к себе столь опытного футболиста, коим является Юрий Валентинович Жирков, но тридцать восемь лет и больше полугода без активных тренировок, очень рискованный шаг со стороны игрока. Если уж пускаться в столь авантюрную затею, не мешало бы для начала пройти тщательное медицинское обследование, а уже потом ставить подпись под контрактом. По хорошему ему пора переходить не в подмосковную команду, а в нашу Сборную ветеранов, вот это точно будет мощное усиление, а Химки пусть Кокорин с Мамаевым и Глушаков от вылета в ФНЛ спасают. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 22:19
Только уважение Жиркову.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:02
польза будет для фк ХИМКИ
Cat01
Cat01
вчера в 22:02
Надо брать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:54
Что то мне сильно не верится в это. Он реально уже больше года толком не играет. Физически сдал сильно. Думаю зря Жирков цепляется за эту соломинку. Поря завязывать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:52
Валентиныч возвращается в большой футбол, чтобы в "Химках" держать в узде Глушакова, Мамаева и Кокорина.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Юра может ещё поиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:41
Химкам он сможет помочь. В ФНЛе точно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:30
Пора отдыхать,Юра. Всех денег не заработаешь.
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