Агент нападающего Кухты подтвердил информацию о переходе в «Локомотив»

Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» , подтвердил информацию о скором переходе футболиста в «Локомотив».

Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете.