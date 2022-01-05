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Агент нападающего Кухты подтвердил информацию о переходе в «Локомотив»

вчера, 17:18

Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил информацию о скором переходе футболиста в «Локомотив».

Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
вчера в 18:07
Посмотрим на него...удачи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Очень даже хорошо. Удачи тебе в Локо.
протон
протон
вчера в 17:20
Добро пожаловать, Ян!
Судя по возможному уходу Лисаковича, нас ожидает кто-то из пары Экитике/Йебоа.

По нарезкам и мельком глянув игры Славии по Яну можно сделать как о высокопрессингующем, работоспособном, впорядке с голевым чутьем, классический замыкатель с хорошей стартовой скоростью. Чем-то стиль смахивает на Джейми Варди, только уж совсем мало бьет издали.

Йебоа/Экитике могут создать гол из ничего, бисты с дриблингом, но будет здорово иметь двух разноплановых форвардов.
Лисакович и Смолов никак не подходили ни под концепцию до Николича, ни после. Отчего хочется верить ещё больше, что парень приживется под новый стиль.
протон
протон
вчера в 17:19
Удачи в кЛубе, на замену Феде. Ждём много голов 💪
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