Агент нападающего Кухты подтвердил информацию о переходе в «Локомотив»

Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил информацию о скором переходе футболиста в «Локомотив».
Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете.
Судя по возможному уходу Лисаковича, нас ожидает кто-то из пары Экитике/Йебоа.
По нарезкам и мельком глянув игры Славии по Яну можно сделать как о высокопрессингующем, работоспособном, впорядке с голевым чутьем, классический замыкатель с хорошей стартовой скоростью. Чем-то стиль смахивает на Джейми Варди, только уж совсем мало бьет издали.
Йебоа/Экитике могут создать гол из ничего, бисты с дриблингом, но будет здорово иметь двух разноплановых форвардов.
Лисакович и Смолов никак не подходили ни под концепцию до Николича, ни после. Отчего хочется верить ещё больше, что парень приживется под новый стиль.
Судя по возможному уходу Лисаковича, нас ожидает кто-то из пары Экитике/Йебоа.
По нарезкам и мельком глянув игры Славии по Яну можно сделать как о высокопрессингующем, работоспособном, впорядке с голевым чутьем, классический замыкатель с хорошей стартовой скоростью. Чем-то стиль смахивает на Джейми Варди, только уж совсем мало бьет издали.
Йебоа/Экитике могут создать гол из ничего, бисты с дриблингом, но будет здорово иметь двух разноплановых форвардов.
Лисакович и Смолов никак не подходили ни под концепцию до Николича, ни после. Отчего хочется верить ещё больше, что парень приживется под новый стиль.