«Локомотив» хочет усилить команду с помощью Йебоа

Стефано Кастанья, агент форварда «Штурма» Келвина Йебоа, подтвердил, что его клиент может перейти в «Локомотив».
Общение с «Локомотивом» было, клуб заинтересован в Йебоа, но вероятность, что Келвин покинет «Штурм» в ближайшее время, очень мала.
Стефано Кастанья, агент форварда «Штурма» Келвина Йебоа, подтвердил, что его клиент может перейти в «Локомотив».
Общение с «Локомотивом» было, клуб заинтересован в Йебоа, но вероятность, что Келвин покинет «Штурм» в ближайшее время, очень мала.
Там по моему кроме негров и арабов из белых только Гризман и Льорис
Там по моему кроме негров и арабов из белых только Гризман и Льорис
Гены у парня хорошие!
Гены у парня хорошие!
Опять со стороны Фатерлянда ветры дуют... Видимо, сильно Локо запал на неметчину...
Опять со стороны Фатерлянда ветры дуют... Видимо, сильно Локо запал на неметчину...