ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» хочет усилить команду с помощью Йебоа

вчера, 14:52

Стефано Кастанья, агент форварда «Штурма» Келвина Йебоа, подтвердил, что его клиент может перейти в «Локомотив».

Общение с «Локомотивом» было, клуб заинтересован в Йебоа, но вероятность, что Келвин покинет «Штурм» в ближайшее время, очень мала.

Все новости
На переход Мамаева в «Химки» повлиял Глушаков
Сегодня, 16:05 Комментарии6
Нападающий «Славии» Кухта сегодня станет игроком «Локомотива»
Сегодня, 14:52 Комментарии8
Слухи«Зенит» пытается сбить цену за трансфер Габигола
Сегодня, 13:14 Комментарии9
«Зенит» контактировал с представителями Габигола
Сегодня, 11:56 Комментарии6
Слухи«Зенит» не собирается платить 30 млн евро за трансфер Габигола
Сегодня, 11:16 Комментарии19
В «Химках» высказались о ситуации с подписанием Жиркова
Сегодня, 09:31 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ cska59 (раскрыть)
вчера в 20:54
- А мне кажется- совсем наоборот. В нашем футболе без матерных слов - никак. Приживётся... Ещё и с трибун будут скандировать эту фамилию... И хрен какой КДК подкопается...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:45
Ещё был вратарь Йебоа из Кот д ивуар
Сочный сочень
Сочный сочень ответ zpy5ym9kx66t (раскрыть)
вчера в 19:35
Берут пример с Чемпионов Мира - сборной Франции
Там по моему кроме негров и арабов из белых только Гризман и Льорис
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:07
Посмотрим усилит ли
romario 94
romario 94
вчера в 19:03
Помню его дядьку Энтони Йебоа, прекрасно играл за Лидс. Даже голешник Ливерпулю классный забил.
протон
протон
вчера в 17:17
Многие небось будут шутить про фамилию. А я бы не стал, Кевин, кстати, племянник Тони Йебоа. Того самого крутого ганца, который дважды стал лучшим нападающим в Бундеслиге.
Гены у парня хорошие!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:34
Это племянник известного ганского футболиста Тони Йебоа, игравшего за Айнтрахт. Тот случай, когда фамилия просто создана для названия клуба)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:15
Весьма неплохой игрок.
cska59
cska59
вчера в 16:00
Фамилия какая-то .... неподходящая для России .
zpy5ym9kx66t
zpy5ym9kx66t
вчера в 15:59
В локо скоро одни негры будут
particular
particular
вчера в 15:48
Такой Йебоарь нужен, безусловно :))
Опять со стороны Фатерлянда ветры дуют... Видимо, сильно Локо запал на неметчину...
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 15:29
Каждый тренер пытается с бровки усиливать команду с помощью Йебоа, Мамманы и Хулио...
1 984
1 984
вчера в 15:21
Надо договариваться.
Cat01
Cat01
вчера в 15:15
Желаем удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:11
Красивая фамилия, в простонародие Ебуа!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:07, ред.
Скандирование его фамилии с трибун не скажется на сохранении Фан ID...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:04
Это не усиление.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:02
С таким же успехом можно написать, что Локомотив заинтересован в Мбаппе, но вероятность, что Килиан покинет ПСЖ в ближайшее время, очень мала.
Главный судья
Главный судья
вчера в 14:55
Только кю и поможет Локомотиву)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54
Ну значит не перейдёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100