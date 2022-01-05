Списали Смолова и Зе Луиша. В «Локомотив» приглашают двух перспективных форвардов...

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05 января 2022, 21:02

Зима – период для ревизии состава.

Смолову хочется на ЧМ -2022

Это причина перейти в «Динамо», где Шварц может гарантировать минуты на поле. Гисдоль, если зимой «Локомотив» запланировал покупку сразу двух форвардов, не будет строить атаки вокруг Федора. А «бело-голубые» за небольшие для человека с российским паспортом 10 млн рублей получат опытного снайпера, который адаптирован к РПЛ . И хотя устал к концу года, новый отрезок сезона может начать на эмоциональном подъеме от смены клуба.

Селюк обозвал Смолова, отправив его «работать садовником», но это дилетантская оценка ради хайпа. Россия не страна великих форвардов, это очевидно, но Смолов нормальный игрок. С ним прощаются не строго из-за игры, а в рамках концепции РЖД , которую им посоветовал Рангник. Федору скоро 32 года, за океан в США улетать поздно – боится, что Карпин не позовет в сборную, а вот за «Динамо» можно снова сыграть. Тем более, команда высоко в таблице и дела идут лучше, чем у «Локомотива». Зарплата будет ниже, но пропишут бонусы, все в выигрыше.

Зе Луиш поссорился с руководством

Начальники не мастера признания личных ошибок, а второй приезд «Бонифация» в Москву в 2020 году за 5.5 млн евро (хотя называли суммы куда выше) стал ошибкой. Не по вине самого форварда, ведь Зе Луиш умеет драться на поле и включаться в борьбу, а из-за травм. С декабря позапрошлого года по апрель 2021-го он восстанавливался после перелома кости на стопе. К лету вернулся, но снова получил травму. В результате не играл давно, и в «Локомотиве» жестко обошлись с форвардом – исключили из заявки на сезон.

Надо было заявлять легионеров Рангника — Бека Бека, Керка и Анджорина, который в итоге тоже травмировался. Тридцатилетний форвард ощутил, что его предали, ведь не так часто клубы вынуждены выбрасывать игроков из заявки. Все из-за неработающей формулы лимита, ведь из восьми легионеров часть может не играть из-за травм. Впрочем, Зе Луиш восстановился, а на поле выйти не мог. Клуб явно недоволен тем, что он не спешит уходить, хотя и пытаются разорвать контракт, который закончится лишь летом 2023-го.

Племянник Тони Йебоа слишком хорош

Разумеется, на фоне ухода Смолова и Зе Луиша активизировались агенты. Многие или хотят щедрый контракт с «Локомотивом» — а в этом московском клубе самые высокие зарплаты в столице, выше, чем в «Спартаке». Или же речь о рекламе своих клиентов. Например, племянник бывшего форварда «Айнтрахта», «Гамбурга» и «Лидса» — Келвин Йебоа, вряд ли спешит в Москву, как сделал еще один родственник легенды Джордан Ларссон. Келвин родился в Италии, учился в школе «Вест Хэма», а затем его занесло в Австрию.

Рослому парню всего 21 год, он уже поиграл в Лиге Европы со «Штурмом», и хотя его команда была безнадежным аутсайдером квартета с «Монако», «Реалом Сосьедад» и ПСВ , международный опыт молодой форвард начал получать. В чемпионате Австрии дела вовсе идут замечательно. «Штурм» слабее, чем «Зальцбург», и сильно отстает, но Йебоа забил 11 мячей и сделал 4 ассиста в 18 играх. Реализация хорошая, створ ворот чувствует, движения правильные. Келвина позвали в молодежную сборную Италии, у него будут более заманчивые предложения, чем от «Локомотива». Хотя в концепцию «покупаем перспективную молодежь» точно вписывается.

Кухта намного ближе к «Локомотиву»

Одна из проблем новых «железнодорожников» — легионеры не являются лидерами. Обрусевший Гильерме получает травмы. Крыховяка отдали. Пабло может уйти. Едвай – противоречивый новичок. Камано и Рыбус хороши, но стабильностью не могут похвастаться. Керк – еще одна неоднозначная ставка, как и хорватский Тин. Бека Бека слишком юный, чтобы тащить всегда, а Мурило обожает найти приключения на голову Гисдолю. В прошлом Фернандеш, Чорлука, Крыховяк, Фарфан, Квирквелия и Рыбус были в центре внимания и формировали игровую повестку.

Важно, чтобы легионеры работали, ведь это покупной бонус – отражение того, как клубный бюджет дарит преимущество над конкурентами. Например, в десятке игроков «Зенита» с самыми высокими оценками в новом сезоне РПЛ из россиян только Дзюба, Кержаков. Остальные — восемь легионеров. Одна из причин не безоговорочного, но уверенного первого места Семака – деньги говорят и работают. Но не все клубы могут похвастаться таким раскладом, а наличие бесполезных легионеров в условиях лимита вредит команде, особенно такой, как у «Локомотива» — в фазе перестройки.

Желание найти голы приветствуется, но важно, чтобы Гисдоль отвечал уровню талантов футболистов. Например, чех Ян Кухта кажется подходящим форвардом для прессингующей команды с оборонительным нутром. Ян – правша с хорошей левой ногой. Не силовой форвард, как Зе Луиш, а скорее хитрый. В составе лидера чешского чемпионата «Славии» недавно, перебрался из «Слована». Поскольку у чехов в сборной есть Шик – претендент на премию Пушкаша за самый красивый гол года, то Кухта получает считанные минуты в главной команде.

Но ему 24 года, он хорошо открывается за спину, прекрасно ищет свободные зоны и готов играть в связках с другими футболистами атаки. Смущает, что в Чехии «Славия» часто играет так, как «Бавария» против клубов Бундеслиги 2. Помним, как Комличенко смотрелся в лиге со слабой защитой и как ему сложно в РПЛ . Кухта не имеет достаточного опыта и класса, чтобы мгновенно стать лидером атаки «Локомотива», то есть это снова ставка на вырост. Хотя если приедет сразу два форварда, то Ян в качества первого и не последнего – не худший вариант.

Руководство «железнодорожников» не смогло заручиться поддержкой фанатов по пути к глобальной перестройке, но это не значит, что решение оставить всех ветеранов помогло бы. «Локомотив» ошибся с Рангником, который сбежал при первой же возможности, но деньги-то у москвичей остались. Кухта нравится тем, как прессингует в линии атаки – Гисдоль оценит, ведь уже сделал новую команду лидером по высокому отбору. Ян – нападающий в стиле Бундеслиги, вроде Олича. Понятно, почему его трансфер одобрит новый немецкий наставник команды.

«Локомотив» уже третий по реализации точных ударов – соотношение голов к таким выстрелам 0.3, выше только команды Кержакова и Семака. Если к внимательности добавить качественные моменты – по xG москвичи лишь 12-я команда сезона, хуже, чем «Уфа» и «Химки», которые замыкают таблицу, то оживление пойдет команде на пользу. Гисдолю поначалу будут доверять, но вряд ли состав обновляют под Маркуса. «Локомотив» держит в уме замену тренера. Надеемся, не на Бориса Ротенберга и даже не на Юрия Сёмина. Если Зе Луиша и Смолова подменят Йебоа и Кухта, чей агент подтвердил трансфер, то оживление атакующей линии неизбежно.

Другое дело, что один Жемалетдинов сам не потянет все функции диспетчера, у него лишь 18 пасов под удары в 13 играх. Один из форвардов должен уметь работать в оттяжке, а пока ищут наконечников, словно игра уже поставлена и можно использовать любимую схему «4-4-2» от Рангника.