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«Спартак» опроверг слухи об интересе к форварду Кайседо из софийского ЦСКА

вчера, 18:47

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду софийского ЦСКА Хорди Кайседо.

«Это неправда», – сказал Зеленов.

24-летний эквадорский нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата Болгарии с 12 голами.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 20:02
Понятно, что неправда.
Судя по всему, после приобретения Пруцева Спартак завершит трансферную кампанию, так что любые новости в СМИ можно относить к категории уток.
протон
протон
вчера в 19:14
Только недавно Николсона подписали, к чему такие "новости"?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:11
А может быть и заинтересовал.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:57
Мимо утка пролетела....
drug01
drug01
вчера в 18:50
Это всё слухи
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