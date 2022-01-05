«Спартак» опроверг слухи об интересе к форварду Кайседо из софийского ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду софийского ЦСКА Хорди Кайседо.
«Это неправда», – сказал Зеленов.
24-летний эквадорский нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата Болгарии с 12 голами.
Судя по всему, после приобретения Пруцева Спартак завершит трансферную кампанию, так что любые новости в СМИ можно относить к категории уток.
Судя по всему, после приобретения Пруцева Спартак завершит трансферную кампанию, так что любые новости в СМИ можно относить к категории уток.