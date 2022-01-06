Гасперини: «Не знаю, когда рынок отберёт у меня Миранчука. Пока он здесь»

Главный тренер «Аталанты» ответил на вопрос касательно возможного ухода полузащитника и форварда этой зимой.

Они будут заявлены [на матч с «Торино»]. Пикколи уйдет, но он необходим нам, пока нет Сапаты.

Миранчук? Пока он здесь, он здоров, всё хорошо. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Но я не могу знать, когда рынок отберет его у меня.