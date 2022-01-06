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Гасперини: «Не знаю, когда рынок отберёт у меня Миранчука. Пока он здесь»

сегодня, 00:43

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос касательно возможного ухода полузащитника Алексея Миранчука и форварда Роберто Пикколи этой зимой.

Они будут заявлены [на матч с «Торино»]. Пикколи уйдет, но он необходим нам, пока нет Сапаты.

Миранчук? Пока он здесь, он здоров, всё хорошо. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Но я не могу знать, когда рынок отберет его у меня.

Ранее появлялась информация, что Миранчук близок к переходу в «Дженоа».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:06
Надо уже переходит в другой клуб. Со временем только теряет свой потенциал. Нужно по больше игровой практики Миранчуку
-Зачем, вы, покупали Миранчука,господин Гасперини?
-Мы его не покупали,его рынок к нам занес.
протон
протон
сегодня в 14:05
Наставник Фиорентины: "Кокорина не заберут даже на рынке"
Брулин
Брулин
сегодня в 12:55
Пойдёт на рынок , торговать ?
lotsman
lotsman
сегодня в 10:45
А пока он будет сидеть на лавке и потихоньку затухать, как футболист.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 10:33
Там условия есть при которых он перейдет, и как раз таки одним из них это была аренда с правом выкупа если Дженоа не вылетит
particular
particular
сегодня в 10:00
Однако, пока тренером овладели вредность и изворотливость...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:00
Сдаётся мне Шевченко-таки уговорил Лёшу прыгнуть вместе с ним из серии А в серию В
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 09:42
что-то привирает он
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:13
Давай Алеша в Химки , это твой уровень !
ДСА
ДСА
сегодня в 08:22
С Шевченко будет трудно ему ужиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:20
Что-то желающих не видно
n9bh3czvbbhg
n9bh3czvbbhg
сегодня в 08:18
А сам думает - скорей бы отобрал
beefs
beefs
сегодня в 07:41
А что сделка уже состоялась?..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:32
Миранчуку надо собирать манатки и вожвращаться в РФПЛ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:27
Что-то близкое к маразму у макаронника. Мыльная опера, не меньше. Отпусти парня уже, скотина!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:32
Просто не нужен Миранчук Гасперини, рынок здесь не при чем.
4RT
4RT
сегодня в 05:56
Какой рынок? Кругом сплошной базар
Alhunah
Alhunah ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 05:14
С украины он
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 04:52
Ни себе ни людям.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:41
А кто такой этот рынок ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:30
Пусть отбирают , препятствовать не бум???
748hnnqhc4vn
748hnnqhc4vn
сегодня в 03:52
Бежать ему надо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:49
Никто ничего не знает !) Агент Миранчук ещё на задании !!!)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:06
Будет задействовать? Если только на лавке.
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