Стало известно, почему «Аталанта» пока не отпускает Миранчука в «Дженоа»

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вчера, 21:11

Появилась информация о возможном переходе полузащитника сборной России из «Аталанты» в «Дженоа».

«У „Аталанты“ и „Дженоа“ была договоренность по поводу аренды Миранчука с обязательством выкупа по окончании сезона в том случае, если клуб из Генуи не вылетит из Серии А. Однако главный тренер „Аталанты“ Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком до тех пор, пока с Кубка африканских наций не вернется атакующий ивуарийский футболист Жереми Бога, который в ближайшее время должен перейти в его команду из „Сассуоло“.

Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля, а зимнее трансферное окно в Италии закрывается 31 января. Таким образом, „Аталанта“ может попробовать затянуть расставание с Миранчуком до последнего дня зимнего трансферного окна.