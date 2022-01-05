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Стало известно, почему «Аталанта» пока не отпускает Миранчука в «Дженоа»

вчера, 21:11

Появилась информация о возможном переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«У „Аталанты“ и „Дженоа“ была договоренность по поводу аренды Миранчука с обязательством выкупа по окончании сезона в том случае, если клуб из Генуи не вылетит из Серии А. Однако главный тренер „Аталанты“ Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком до тех пор, пока с Кубка африканских наций не вернется атакующий ивуарийский футболист Жереми Бога, который в ближайшее время должен перейти в его команду из „Сассуоло“.

Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля, а зимнее трансферное окно в Италии закрывается 31 января. Таким образом, „Аталанта“ может попробовать затянуть расставание с Миранчуком до последнего дня зимнего трансферного окна.

„Дженоа“ же пока рассчитывает снизить сумму обязательного выкупа Миранчука. Итальянские СМИ сообщали, что она может составить 15-16 млн евро», - говорится в сообщении источника.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:45
Вот же богатая фантазия у спорт24. ))
Просто не могут договориться по аренде и выкупу. Никто в Италии за лавочника не будет выкладывать 16млн, тем более в пандемию. Думаю, его запишут потом с учётом выплаченной аренды за 8млн + какие-нибудь бонусы. На большее этот футбольный товар не тянет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:01
Совсем в кабалу в Бергамо попал, ни туда ни сюда
3t2puw8huvsm
3t2puw8huvsm
сегодня в 04:51
В феврале окажется в Дженоа
hc5vq4fhffb7
hc5vq4fhffb7
сегодня в 04:49
Короче всё зависит от Бога
CSKA2012
CSKA2012 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 03:35, ред.
Это для клубов РПЛ цена большая, а для европейцев, которые покупают средних игроков от 30-40 млн норма. У них рынок слишком раздут, в прошлые времена красная цена Миранчука до 5 млн.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
сегодня в 00:53
И играть не дают и не отпускают, ни себе ни людям
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:56, ред.
Не удивлюсь если Миранчук вообще никуда не перейдет. Слишком маленький спрос, плюс позиция текущего клуба нечиста на руку.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:36
За Миранчука 15-16 млн евро в его нынешнем состоянии это очень много.
протон
протон
вчера в 22:20
"с Кубка Африки". Вот это лишнее в заголовке. "Гасперини не хочет отпускать Миранчука из «Аталанты» до возвращения Бога". Так было бы лучше.
particular
particular
вчера в 22:17
Гасперини придаёт ситуации много излишней загадочности и прагматичности...
То Миранчук месяцами не нужен, а то вдруг счёт идёт на дни и недели...
beefs
beefs
вчера в 22:10
И пошёл Миранчуки по рукам...
Carl Lewis
Carl Lewis ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:27
Но все-таки очень-очень маловероятно. А так - удачи всем!
David Young
David Young ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 21:21
Здравствуйте. Могу Вас заверить что все участвующие в конкурса прогнозов, за исключением тех работников сайта что участвуют, являются пользователями, так что в кавычки можно не ставить. А чудес, образно говоря, конкурс прогнозов видел много, это одна из его отличительных черт - даже то что маловероятно вполне может произойти, и даже может впоследствии что-то перевернуть с ног на голову. Серия у Ангел неБесГрешен действительно удивительна, но не невозможно. Просто сочетание как минимум значительного мастерства и большой удачи.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:16
Вот и замена найдена.
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