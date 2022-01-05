Стало известно, почему «Аталанта» пока не отпускает Миранчука в «Дженоа»

Появилась информация о возможном переходе полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».
«У „Аталанты“ и „Дженоа“ была договоренность по поводу аренды Миранчука с обязательством выкупа по окончании сезона в том случае, если клуб из Генуи не вылетит из Серии А. Однако главный тренер „Аталанты“ Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком до тех пор, пока с Кубка африканских наций не вернется атакующий ивуарийский футболист Жереми Бога, который в ближайшее время должен перейти в его команду из „Сассуоло“.
Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля, а зимнее трансферное окно в Италии закрывается 31 января. Таким образом, „Аталанта“ может попробовать затянуть расставание с Миранчуком до последнего дня зимнего трансферного окна.
„Дженоа“ же пока рассчитывает снизить сумму обязательного выкупа Миранчука. Итальянские СМИ сообщали, что она может составить 15-16 млн евро», - говорится в сообщении источника.
Просто не могут договориться по аренде и выкупу. Никто в Италии за лавочника не будет выкладывать 16млн, тем более в пандемию. Думаю, его запишут потом с учётом выплаченной аренды за 8млн + какие-нибудь бонусы. На большее этот футбольный товар не тянет.
Просто не могут договориться по аренде и выкупу. Никто в Италии за лавочника не будет выкладывать 16млн, тем более в пандемию. Думаю, его запишут потом с учётом выплаченной аренды за 8млн + какие-нибудь бонусы. На большее этот футбольный товар не тянет.
То Миранчук месяцами не нужен, а то вдруг счёт идёт на дни и недели...
То Миранчук месяцами не нужен, а то вдруг счёт идёт на дни и недели...