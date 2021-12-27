«Аталанта» поверила в Бога, а Миранчука предлагают «Спартаку» и «Зениту». Время бежать из Бергамо

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сегодня, 21:30

Но лучше в Геную или Верону, чем в Москву или Питер.

Дальнейшее пребывание в «Аталанте» бессмысленно

Полтора года в команде — достаточный срок, чтобы понять свое место. Именно второй сезон должен был стать для Миранчука определяющим в «Аталанте», и он достаточно категорично определил: Алексей недостаточно хорош для основы команды из топ-4 Серии A. Это не повод посыпать голову пеплом и ставить крест на европейской карьере россиянина: есть другие команды и другие чемпионаты, где Миранчук может проявить себя гораздо лучше, используя свой талант и не вполне удачный, но невероятно ценный опыт в Бергамо.

Со старта сезона 2021/22 россиянин принял участие в 12 матчах «Аталанты», причем в стартовый состав Джан Пьеро Гасперини включил его всего лишь 4 раза, причем сыграл с первых минут в 2 из 3 последних матчей бергамасков в 2021 году и даже забил в ворота «Вероны». Между прочим, первое результативное действие Алексея в сезоне. Впрочем, наивно полагать, что это хоть что-то меняет, да и сами выходы в старте больше похожи на предпродажную подготовку: «Аталанта» показала потенциальным покупателям, что выставленный на трансфер футболист не заржавел на скамейке запасных.

Трансфер Бога снимает последние вопросы

В последние дни уходящего года «Аталанта» занята оформлением трансфера Жереми Бога из «Сассуоло». Ивуарийский вингер давно просится на повышение, в мае он даже анонсировал свой уход из «Сассуоло» летом, но остался и в первой части сезона играл явно не в полную силу — ни одного гола и всего лишь 3 ассиста в 12 матчах. 24-летний Жереми жаждет нового вызова, и «Аталанта» готова взять Бога на стажировку. По позиции на поле и изначальному статусу в команде — это футболист вместо Миранчука, который исчерпал лимит выпавших на его долю шансов.

Трансфер Жереми Бога обойдется «Аталанте» примерно в 22 миллиона евро без учета возможных бонусов, и большую часть этой суммы бергамаски хотят отбить продажей Миранчука. Кстати, слухи о том, что ивуариец вытеснит Алексея из состава «Аталанты», поползли еще летом, так что в последние полгода футболист сборной России играл за клуб с занесенным над головой топором.

Отчасти это является причиной спада даже по сравнению с первым сезоном в Италии: Миранчук не обладает бойцовскими качествами, чтобы переламывать такие ситуации. Малое количество игровой практики и необходимость ожесточенно биться за место под солнцем его угнетают, таким футболистам нужна зона комфорта, которую в «Аталанте» Алексей так и не обрел. Нежная душевная организация, конечно, мешает россиянину проявить себя в топ-чемпионате.

У Миранчука есть варианты в Италии. Нужно ими пользоваться

Не сомневаюсь, что в «Аталанте» действительно хорошо относятся к Миранчуку, это видно и по встречам с партнерами на международной арене — с тем же Иличичем перед матчами России и Словении очень тепло общались. У Гасперини нет претензий к профессионализму полузащитника, так что тренер может дать положительный отзыв об Алексее, не кривя душой. Миранчуку не хватило футбольных или ментальных качеств, чтобы раскрыться в «Аталанте», но у него достаточно хорошая репутация, чтобы продолжить карьеру в Серии A. Это не Кокорин, который закончил с футболом, но собирается доить «Фиорентину» до конца контракта.

Миранчуком интересуются «Дженоа» и «Верона», и хотя фаворитом считается клуб из города Ромео и Джульетты, у окопавшихся в зоне вылета генуэзцев есть один сильный козырь. Зовут его Андрей Шевченко. Украинский тренер «грифонов» понимает менталитет Миранчука и говорит с ним на одном языке, что может стать важным подспорьем на этапе перезагрузки карьеры.

С другой стороны, «Верона» выглядит куда благополучнее: 12-е место в турнирной таблице Серии A с перспективами подняться в верхнюю половину общего зачета. К тому же, «мастифы» Игора Тудора играют в атакующий и порой даже авантюрный футбол, который создает прекрасные условия для раскрытия талантов атакующих футболистов. Джованни Симеоне входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата Италии, классно себя проявляются Капрари и Барак. Миранчук мог бы вписаться в эту веселую компанию.

В РПЛ Алексея не ждем. Еще успеет

Главное пожелание для Миранчука — оставаться в Европе и не сдаваться после того, как не потянул уровень «Аталанты». Вокруг любого игрока, готовящего сменить клуб, крутятся агенты и посредники, желающие провернуть переезд с максимальной для себя выгодой, а когда речь идет о россиянине, то выгоднее всего вернуться в РПЛ . Не удивительно, что услуги Алексея предлагают «Спартаку» и «Зениту», причем это могут делать даже не официальные представители футболиста, а те самые «жучки», которые закладывают в сводничество свой интерес.