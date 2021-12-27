Смородская: «„Аталанта“ явно не подходит Миранчуку. Ему нужно уходить»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.
До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, тренер «Аталанты» все-таки поймет, что Миранчук — ценный актив их команды.
Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина.
Ранее стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука.
Да сколько можно возвеличивать этого посредственного в Европе игрока?
"...Аталанта явно не подходит Алексею..."
Очень удобно тянуть ситуацию на свою сторону. Скрепно так. Может, это Миранчук слаб для Аталанты?
Да сколько можно возвеличивать этого посредственного в Европе игрока?
"...Аталанта явно не подходит Алексею..."
Очень удобно тянуть ситуацию на свою сторону. Скрепно так. Может, это Миранчук слаб для Аталанты?