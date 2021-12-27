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Смородская: «„Аталанта“ явно не подходит Миранчуку. Ему нужно уходить»

сегодня, 11:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. «Аталанта» явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.

До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, тренер «Аталанты» все-таки поймет, что Миранчук — ценный актив их команды.

Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина.

Ранее стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 14:40
Думала он футболист,а он -парикмахер
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:48, ред.
Дипломированная "Пукальщица, красностаночница " девятого разряда !!!)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:31
Смородская все знает,Миранчук домой в Локо.
galem72
galem72
сегодня в 12:17
"...у Лёши невероятный талант..."

Да сколько можно возвеличивать этого посредственного в Европе игрока?

"...Аталанта явно не подходит Алексею..."

Очень удобно тянуть ситуацию на свою сторону. Скрепно так. Может, это Миранчук слаб для Аталанты?
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:08
ей же надо пукнуть не к месту!
протон
протон
сегодня в 12:05
Аталанте уже никто не подходит, судя по их играм. Прессинг стал бестолковым. Много лишней суеты и беготни на поле.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:56
Вот и предновогоднее умозаключение от тётушки Оли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:32
Ну насчёт Головина уж точно загнула .
lotsman
lotsman
сегодня в 11:15
Миранчуку подходит только Локо.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:13
Невероятный талант уровня РФПЛ. Скоро вернётся.
drug01
drug01
сегодня в 11:12
Если женщин слушать.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:07
Да похоже ни одному тепличному российскому игроку серии А не подходит. Нам бы где бегать поменьше и зарплата побольше.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:02
понесло тётку
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