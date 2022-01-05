«Это пойдёт сыну на пользу». Дмитрий Черышев — о голе Дениса за «Валенсию»

, отец полузащитника «Валенсии» , поделился мыслями о победном голе сына в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Тренер в этом матче дал сыграть футболистам, которые проведут меньше времени в ближайшем матче (8 января «Валенсия» на выезде сыграет с «Реалом» в 20-м туре чемпионата Испании — прим.). Денис вышел на замену и сделал это довольно-таки хорошо, а также оказался там, где надо [в моменте с голом].

Поможет ли этот гол Денису в получении большего игрового времени? Всему свое время. Он только восстановился от травмы, ему надо набирать как физически, так и тактически. Все будет зависеть от него самого, но я думаю, что это поможет. Он показывает очень достойную игру, во втором матче подряд выходя на замену.