16-летний голкипер лондонского «Арсенала» хочет играть за сборную России

Старший тренер юношеской сборной России (до 2005 года) рассказал о том, что голкипер лондонского «Арсенала» хочет играть за российскую национальную команду:

В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает футболистов из иностранных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем вратаря Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Раньше были сложности с его вызовом из-за ситуации с ковидом.

Мама Федорущенко из России, а отец — из Колумбии. Алексей хочет попасть именно к нам, несмотря на то, что его уже привлекали к товарищеским играм за колумбийскую юношескую сборную.