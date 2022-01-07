16-летний голкипер лондонского «Арсенала» хочет играть за сборную России

Старший тренер юношеской сборной России (до 2005 года) Владимир Волчек рассказал о том, что голкипер лондонского «Арсенала» Алексей Федорущенко хочет играть за российскую национальную команду:
В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает футболистов из иностранных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем вратаря Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Раньше были сложности с его вызовом из-за ситуации с ковидом.
Мама Федорущенко из России, а отец — из Колумбии. Алексей хочет попасть именно к нам, несмотря на то, что его уже привлекали к товарищеским играм за колумбийскую юношескую сборную.
16-летний вратарь ранее занимался в академиях «Челси», «Уотфорда», «Норвича» и «Кристал Пэлас», а сейчас находится в «Арсенале».
16 лет где то в академии лондонского Арсенала, вратарь это ещё ни о чём не говорит. Тем более он выступал за юношескую сборную Колумбии, но из-за пандемии не может туда ездить, а когда она закончится, что опять захочет за Колумбию играть?
Пусть продолжает расти, а там уж видно будет, лет так через ндцать.
16 лет где то в академии лондонского Арсенала, вратарь это ещё ни о чём не говорит. Тем более он выступал за юношескую сборную Колумбии, но из-за пандемии не может туда ездить, а когда она закончится, что опять захочет за Колумбию играть?
Пусть продолжает расти, а там уж видно будет, лет так через ндцать.