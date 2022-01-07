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16-летний голкипер лондонского «Арсенала» хочет играть за сборную России

вчера, 18:09

Старший тренер юношеской сборной России (до 2005 года) Владимир Волчек рассказал о том, что голкипер лондонского «Арсенала» Алексей Федорущенко хочет играть за российскую национальную команду:

В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает футболистов из иностранных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем вратаря Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Раньше были сложности с его вызовом из-за ситуации с ковидом.

Мама Федорущенко из России, а отец — из Колумбии. Алексей хочет попасть именно к нам, несмотря на то, что его уже привлекали к товарищеским играм за колумбийскую юношескую сборную.

16-летний вратарь ранее занимался в академиях «Челси», «Уотфорда», «Норвича» и «Кристал Пэлас», а сейчас находится в «Арсенале».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:48
Как нет проблем?

С уходом Акинфеева разве проблем нет? Кто стабильно и надежно стал в раму?
galem72
galem72
сегодня в 11:47
Типичный громкий заголовок, а по выходе — пшик!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:46
Конечно парня надо брать на заметку...
Хорошенько просмотреть на сборах, поддержать его интерес выступать за Россию, дать ему конкретно понять, что его знают и ценят его порывы...
Когда станет ТОПом тогда труднее договориться..
А пока пожелаем ему всяческих успехов!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:29
Желание хорошее но с вратарями у нас нет проблем.
Сп62
Сп62
вчера в 21:21
Мама воспитала правильно. Россия должна быть ближе.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 20:55
Вратарь на ближайшее десятилетие есть для сборной России, поэтому лучше-бы ему в Колумбии искать счастье.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:23
Интересно хороших кипер, может на замена Акинфеева растет )
lotsman
lotsman
вчера в 19:28
Челси, Норвич, Арсенал........не плохая подготовка.
протон
протон
вчера в 19:15
Фамилия будто рандомного регена из ФМ -_-
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:10
Можно к нему присмотреться и вызвать в юношескую сборную. Если он прошел академии клубов АПЛ то должен быть хорошо обучен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:51
Вообще-то хорошее стремление.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:44
У нас все места заняты.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:31
Ну так надо посмотреть
1 984
1 984
вчера в 18:31
Почему бы и нет.
karnager
karnager
вчера в 18:24
Даже в Колумбии у него шансов меньше в основу, чем в России, поэтому и рвётся сюда
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:23
Из виду парня терять не надо, но и делать какие то выводы ещё рано.
16 лет где то в академии лондонского Арсенала, вратарь это ещё ни о чём не говорит. Тем более он выступал за юношескую сборную Колумбии, но из-за пандемии не может туда ездить, а когда она закончится, что опять захочет за Колумбию играть?
Пусть продолжает расти, а там уж видно будет, лет так через ндцать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:20
На карандаш!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Пусть попробует
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
Время расставит всё по местам. Удачи тебе !!!
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