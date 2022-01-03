Джонс сегодня может впервые с января 2020 года выйти на поле в матче АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс имеет шанс впервые с января 2020 года сыграть в матче АПЛ.
Напомним, что он долгое время боролся с травмой колена. Полтора года назад ему сделали операцию, но восстановление каждый раз затягивалось.
|Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
|Матч завершен
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс имеет шанс впервые с января 2020 года сыграть в матче АПЛ.
Напомним, что он долгое время боролся с травмой колена. Полтора года назад ему сделали операцию, но восстановление каждый раз затягивалось.