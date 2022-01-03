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Джонс сегодня может впервые с января 2020 года выйти на поле в матче АПЛ

вчера, 17:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс имеет шанс впервые с января 2020 года сыграть в матче АПЛ.

Напомним, что он долгое время боролся с травмой колена. Полтора года назад ему сделали операцию, но восстановление каждый раз затягивалось.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:32
От него много ждать не стоит.
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