Джонс сегодня может впервые с января 2020 года выйти на поле в матче АПЛ

1641219929

вчера, 17:25

Защитник «Манчестер Юнайтед» имеет шанс впервые с января 2020 года сыграть в матче АПЛ .

Напомним, что он долгое время боролся с травмой колена. Полтора года назад ему сделали операцию, но восстановление каждый раз затягивалось.