Лукаку пропустит матч с «Ливерпулем»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку не сыграет в поединке 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщает журналист Дэвид Орнштейн у себя в «твиттере».
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором прокомментировал обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Томаса Тухеля в «Челси».
У Челси и так толком игроков в атаке нет, еще и Лукуку в угол поставили....
У Челси и так толком игроков в атаке нет, еще и Лукуку в угол поставили....
этот человек уже не поможет Челси. только вреда больше будет чем пользы. нужно на лавку посадить и продать через пол года в чемпионшип.
этот человек уже не поможет Челси. только вреда больше будет чем пользы. нужно на лавку посадить и продать через пол года в чемпионшип.
Конечно виноват, не во время опубликовали этот злосчастный интервью и поставили руководство клуба в трудное положение. Ведь вроде только начал нормально играть... С другой стороны понимаю Тухеля и РА может и правильно сделали. Удачи Челси!
Конечно виноват, не во время опубликовали этот злосчастный интервью и поставили руководство клуба в трудное положение. Ведь вроде только начал нормально играть... С другой стороны понимаю Тухеля и РА может и правильно сделали. Удачи Челси!