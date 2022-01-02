ГлавнаяНовостиЗаявки и составыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Лукаку пропустит матч с «Ливерпулем»

вчера, 13:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку не сыграет в поединке 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщает журналист Дэвид Орнштейн у себя в «твиттере».

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором прокомментировал обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Томаса Тухеля в «Челси».

Все новости
«Чем думают люди?» Бент — о пропуске Лукаку матча «Челси» с «Ливерпулем»
Вчера, 14:23 Комментарии9
Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игровое время в «Реале»
Вчера, 09:43 Комментарии8
«Я обалдел». Захарян — о первой реакции на приглашение в сборную России
28 декабря 2021 Комментарии5
Эджуке включён в заявку сборной Нигерии на Кубок африканских наций
25 декабря 2021 Комментарии12
Головин пропустит игру с «Ренном» из-за сомнительного теста на COVID-19
22 декабря 2021 ФотоКомментарии8
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на игру Кубка Франции
19 декабря 2021 ФотоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:40
Эт понятно, но я в буквальном смысле имею ввиду - жаль мне лавку, если раскабаневший Лукаку будет на ней сидеть
протон
протон ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 16:37
Не вижу другого выхода, бей своих что бы чужие боялись. Кнут и пряник ,
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:36
Ты слишком жесток, у Челси лавка треснет, если туда Лукаку посадить
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06
Глупо конечно перед очень важной игрой строить из себя строгого дядю....
У Челси и так толком игроков в атаке нет, еще и Лукуку в угол поставили....
протон
протон
вчера в 14:58
Ожидаемая реакция клуба, надо было, как говорится "следить за базаром"
этот человек уже не поможет Челси. только вреда больше будет чем пользы. нужно на лавку посадить и продать через пол года в чемпионшип.
Брулин
Брулин
вчера в 14:11
В принципе всё адекватно, Кепу тоже сажали на лавку и через пару туров всё стабилизировалось. Лучше будет не включать, чем включать и потом трибуны его освистают
idres
idres
вчера в 14:09
С ним уже все ясно...ни там ни там...
azkan
azkan
вчера в 14:05
Жаль. Перед ответственной игрой за 6 очков.
Конечно виноват, не во время опубликовали этот злосчастный интервью и поставили руководство клуба в трудное положение. Ведь вроде только начал нормально играть... С другой стороны понимаю Тухеля и РА может и правильно сделали. Удачи Челси!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:04
Назад в СериАл.
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:51
Он дал довольно спорное интервью,где сказал что не хотел переходить в Челси,что ему не нравитя его роль и теренровки в команде.В общем продать его зимой не реально,значит посидит на банке пару игр.Выглядит как выстрел в ногу,но думаю правильное решение.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:49
походу негр не любит пахать, а в Англии без этого никак))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:48, ред.
Попал негр
drug01
drug01
вчера в 13:45
Видно собирает чемодан
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Ну что сказать....нарвался на неприятности...
ДСА
ДСА
вчера в 13:44
Теперь у Тухеля он в окончательной немилости.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:43
Походу наказали негра.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100