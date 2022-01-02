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Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игровое время в «Реале»

вчера, 09:43

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у вратаря команды Андрея Лунина.

У него нет игрового времени просто потому, что наш первый номер — лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, все это понимают.

У Лунина много качеств. Он вратарь, который добьется успеха в своей карьере.

Недавно появлялась информация об интересе к Лунину из Франции.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 12:57
Лунин не из России.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:41
Потому, что он просто Лунин.
kasyak7
kasyak7 ответ GrimlocK (раскрыть)
вчера в 11:27
В таком случае пусть ищут вратаря менее опытного. Из России вратари всегда на высоком уровне. Школа вратарей еще со времён союза была в порядке.
Для вратаря сидеть на лавке,быть вечно запасным это намного хуже чем для любого другого полевого игрока. Теряются очень много качеств. Поэтому лучше играть хоть в дворовой команде,чем сидеть на лавке в Реале.
GrimlocK
GrimlocK ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 11:18
чтобы всегда на замене был вратарь не хуже...
но по делу ему нужна практика, хотя бы даже в кубке бы выпустил
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:49
Так продайте его, зачем мариновать парня в запасе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:44
Без практики затухнет любой талант
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:52
Отдайте в аренду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:47
Больше стараться нужно...
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