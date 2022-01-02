Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игровое время в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у вратаря команды Андрея Лунина.
У него нет игрового времени просто потому, что наш первый номер — лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, все это понимают.
У Лунина много качеств. Он вратарь, который добьется успеха в своей карьере.
Недавно появлялась информация об интересе к Лунину из Франции.
Для вратаря сидеть на лавке,быть вечно запасным это намного хуже чем для любого другого полевого игрока. Теряются очень много качеств. Поэтому лучше играть хоть в дворовой команде,чем сидеть на лавке в Реале.
Для вратаря сидеть на лавке,быть вечно запасным это намного хуже чем для любого другого полевого игрока. Теряются очень много качеств. Поэтому лучше играть хоть в дворовой команде,чем сидеть на лавке в Реале.
но по делу ему нужна практика, хотя бы даже в кубке бы выпустил
но по делу ему нужна практика, хотя бы даже в кубке бы выпустил