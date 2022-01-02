Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игровое время в «Реале»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у вратаря команды .

У него нет игрового времени просто потому, что наш первый номер — лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, все это понимают.

У Лунина много качеств. Он вратарь, который добьется успеха в своей карьере.