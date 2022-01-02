«Чем думают люди?» Бент — о пропуске Лукаку матча «Челси» с «Ливерпулем»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Челси» Ромелу Лукаку не будет включен в заявку на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за скандального интервью.
Я понимаю, что Лукаку поступил неправильно, его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...
Чем думают люди?
Бей своих что бы чужие боялись, что бы другие в команде больше и мысли не имели бунтовать...
Бей своих что бы чужие боялись, что бы другие в команде больше и мысли не имели бунтовать...
У Челси есть намного более острые проблемы на сегодняшний матч. Думаю потеря будет не большой.
А Лукаку безусловно заслуживает наказания. Но вот какого кроме лавки... хз.
У Челси есть намного более острые проблемы на сегодняшний матч. Думаю потеря будет не большой.
А Лукаку безусловно заслуживает наказания. Но вот какого кроме лавки... хз.