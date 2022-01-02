«Чем думают люди?» Бент — о пропуске Лукаку матча «Челси» с «Ливерпулем»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Челси» не будет включен в заявку на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за скандального интервью.

Я понимаю, что Лукаку поступил неправильно, его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...

Чем думают люди?