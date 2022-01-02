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«Чем думают люди?» Бент — о пропуске Лукаку матча «Челси» с «Ливерпулем»

вчера, 14:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Челси» Ромелу Лукаку не будет включен в заявку на матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за скандального интервью.

Я понимаю, что Лукаку поступил неправильно, его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...

Чем думают люди?

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 17:37
Давайте смоделируем картину при которой Лукаку оказывается на поле !!! Выходит Ромелу без особого настроения, мотивация на нуле - причина всё плохо, партнёры избегают его на поле испытывая дискомфорт, Лукаку начинает нервничать и проявлять агрессию к товарищам по команде. Итог принципиального противостояния - поражение принципиальному сопернику. А вот его отсутствие в составе сыграет на пользу всей команде, в которой не будет того кто может начать их упрекать во время матча на плохую передачу, необдуманный удар, не так пробивший штрафной и тд. Тренер абсолютно прав не включив "паразита" на супер ответственную игру !
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:29
На счет Хаверца не согласен, но все может быть. На флангах у синих намного больше проблем и с защитой. Посмотрим что решит Тухель.
протон
протон
вчера в 15:15
Когда игрок ставит себя выше команды это не правильно . Здесь я полностью на стороне тренера
Бей своих что бы чужие боялись, что бы другие в команде больше и мысли не имели бунтовать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:00
А что, 115 миллионного Лукаку надо погладить по голове за такое? Это тоже не дело.
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 14:58
Хаверц 3 недели не играл, непонятно в какой форме после Ковида...а Пулишич в роли ЦН, как показали последние игры вообще не очень...сложная ситуация
azkan
azkan
вчера в 14:47
Конечно очень плохо что его не ставят на матч. Это минус в игре Челси. Но его можно заменить. Тот же Хаверц может.
У Челси есть намного более острые проблемы на сегодняшний матч. Думаю потеря будет не большой.
А Лукаку безусловно заслуживает наказания. Но вот какого кроме лавки... хз.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:47
Я не знаю.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:43
Странно, но о расизме ни слова не сказал. Ведь это у чёрных ребят сейчас любимая тема.
Tex
Tex
вчера в 14:28
Все правильно делают... Лукаку сознательно навредил клубу и команде в один из сложнейшиx моментов сезона. Думаю многие фанаты Челси, в том числе и я, вообще бы не xотели его больше видеть в футболке клуба.
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