Нападающий «Локомотива» Лисакович хочет перейти в зарубежный клуб

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вчера, 13:53

Нападающий «Локомотива» может покинуть московский клуб.

«Лисакович хотел бы продолжить карьеру за пределами России, но конкретики пока нет.

Вопрос приглашения белоруса еще в конце прошлого года изучали „Крылья Советов“. Возможно, самарцы вернутся к кандидатуре Лисаковича, когда окончательно прояснится ситуация с трансфером в „Зенит“ Ивана Сергеева», - утверждает источник.