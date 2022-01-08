Нападающий «Локомотива» Лисакович хочет перейти в зарубежный клуб

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович может покинуть московский клуб.
«Лисакович хотел бы продолжить карьеру за пределами России, но конкретики пока нет.
Вопрос приглашения белоруса еще в конце прошлого года изучали „Крылья Советов“. Возможно, самарцы вернутся к кандидатуре Лисаковича, когда окончательно прояснится ситуация с трансфером в „Зенит“ Ивана Сергеева», - утверждает источник.
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Удачи, не теряй времени, всё равно в основу Локо не пройдёшь.
Удачи, не теряй времени, всё равно в основу Локо не пройдёшь.