ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Нападающий «Локомотива» Лисакович хочет перейти в зарубежный клуб

вчера, 13:53

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович может покинуть московский клуб.

«Лисакович хотел бы продолжить карьеру за пределами России, но конкретики пока нет.

Вопрос приглашения белоруса еще в конце прошлого года изучали „Крылья Советов“. Возможно, самарцы вернутся к кандидатуре Лисаковича, когда окончательно прояснится ситуация с трансфером в „Зенит“ Ивана Сергеева», - утверждает источник.

Все новости
Агент Стоцкого подтвердил интерес «Уфы» к игроку
Сегодня, 10:29 Комментарии2
СлухиУслуги Мурило были предложены двум бразильским клубам
Сегодня, 10:18 Комментарии1
Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!»
Вчера, 20:08 Комментарии16
«Наполи» не связывался с агентом Дивеева
Вчера, 19:39 Комментарии8
Президент «Урала»: «Адамов в „Локо“? Со мной переговоры никто не вёл»
Вчера, 18:51 Комментарии4
Слухи«Химки» подпишут Жиркова
Вчера, 18:47 Комментарии39
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:09
Одного хотения мало. Надо либо иметь приглашения из зарубежных клубов, либо отработав контракт и став свободным, подать объявление - ИЩУ РАБОТУ.))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Ваня, ты буквально с языка снял у меня!!!!!!!!!!!!!! Тоже хотел сказать: пока урод в Локо, парня не испортил, надо срочно переходить к ОСИНЬКИНУ, где ТРЕНЕР- сделает из парня ЛИЧНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:43
Тренерская чехарда в Локомотиве не позволила парню проявить себя в Локомотиве. Может действительно в Самаре у Осинькина лучше раскроются его игровые качества.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:23, ред.
Если честно, то трансфер себя не оправдал. Когда Лисакович выходил на поле не было надежды, что он сможет, что то изменить. Видно, что парень старался, но мастерство часто подводило его, ну или защитники просто были сильнее. Наверное ему нужен чемпионат попроще, где защитники послабее.
Удачи, не теряй времени, всё равно в основу Локо не пройдёшь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:13
А что,есть предложения,не слышал.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:08
нападающий громко сказано
1bear
1bear
вчера в 14:04
в зарубежный клуб??? ну разве что в Казахстан
ДСА
ДСА
вчера в 14:02
Локомотиву похоже он точно не нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100