Сумма выкупа Языджи для ЦСКА может составить 6 млн евро

Появилась информация касательно возможной сделки по переходу в ЦСКА из «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи.
«Планируется, что „армейцы“ возьмут Языджи в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа в случае успешного выступления Языджи за ЦСКА может составить 6 миллионов евро – московский клуб намерен уложиться в эту сумму», — утверждает источник.
Языджи играет за «Лилль» с 2019 года. В его активе за клуб 89 матчей, 16 голов и 10 результативных передач.
Думаю хуже армейцам не станет если возьмут в аренду с правом выкупа, думаю усилит их состав
Думаю хуже армейцам не станет если возьмут в аренду с правом выкупа, думаю усилит их состав
Юсу́ф Язы́джи (тур. Yusuf Yazıcı; 29 января 1997, Трабзон, Турция) — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции.
Юсу́ф Язы́джи (тур. Yusuf Yazıcı; 29 января 1997, Трабзон, Турция) — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции.
Что же с Языджи произошло, что за него дают только 6 млн евро?
ЦСКА действительно лучше для начала взять в аренду, вот только право выкупа не оказалось бы обязательным.
Что же с Языджи произошло, что за него дают только 6 млн евро?
ЦСКА действительно лучше для начала взять в аренду, вот только право выкупа не оказалось бы обязательным.
не пробиться даже в с-аную РФЛ....!!!!!!!!
не пробиться даже в с-аную РФЛ....!!!!!!!!