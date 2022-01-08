ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Сумма выкупа Языджи для ЦСКА может составить 6 млн евро

вчера, 10:21

Появилась информация касательно возможной сделки по переходу в ЦСКА из «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи.

«Планируется, что „армейцы“ возьмут Языджи в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа в случае успешного выступления Языджи за ЦСКА может составить 6 миллионов евро – московский клуб намерен уложиться в эту сумму», — утверждает источник.

Языджи играет за «Лилль» с 2019 года. В его активе за клуб 89 матчей, 16 голов и 10 результативных передач.

Все новости
Агент Стоцкого подтвердил интерес «Уфы» к игроку
Сегодня, 10:29 Комментарии2
СлухиУслуги Мурило были предложены двум бразильским клубам
Сегодня, 10:18 Комментарии1
Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!»
Вчера, 20:08 Комментарии16
«Наполи» не связывался с агентом Дивеева
Вчера, 19:39 Комментарии8
Президент «Урала»: «Адамов в „Локо“? Со мной переговоры никто не вёл»
Вчера, 18:51 Комментарии4
Слухи«Химки» подпишут Жиркова
Вчера, 18:47 Комментарии39
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:59
Отлично смотрелся в чемпионском сезоне Лилля, и хорошо взаимодействовал со своим земляком Бураком. Одно время его даже сватали в Лондонский Арсенал,но почему то резго потерял место в составе догов(персонально не следил за ним, может травма была, может еще что то)
Думаю хуже армейцам не станет если возьмут в аренду с правом выкупа, думаю усилит их состав
протон
протон
вчера в 15:07
Остается лишь ждать и надеяться, давно у ЦСКА не было игроков подобного калибра, так еще и с основы чемпионской команды. Цена, если это правда, то как говорилось выше - просто даром.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:01
Если проявит себя, то подпишут, правильно что в аренду.....
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:16
Языджи может и напа сыграть! Кстати в фифа он цетрфорвардом стоит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 12:37
Кабы так, то хорошо, а хороший нап необходим. Будь здрав.
1bear
1bear
вчера в 12:36
очередной сбитый лётчик,но если только в аренду на посмотреть....
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:14
Если сработает с Забой как в Зените , Дзюба - и хорошие распасовщики , то это оправдано Эджуке Языджи Медина причем трое по сути могут сами забивать то все ок будет)
drug01
drug01
вчера в 11:19
Это терпимо надо брать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:19
В ЦСКА наметился явный перебор с полузащитниками, а хорошего нападающего нет. Всё ещё ищут?)))).
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:11
Спасибо!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:01
Юсуф ЯзЫджи через Ы, а не через И, во всех источниках так, даже в том на который вы ссылаетесь.
Юсу́ф Язы́джи (тур. Yusuf Yazıcı; 29 января 1997, Трабзон, Турция) — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль» и сборной Турции.
particular
particular
вчера в 10:58
Трудно представить сделку хуже чем с Фуксом, так что, всё остальное сгодится :)) Наверное :))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:57
6 августа 2019 года Языджи перешёл во французский «Лилль», с которым заключил контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 16,5 млн евро, также предусмотрены различные бонусы за успешное выступление игрока в новом клубе. Кроме того, «Трабзонспор» получил защитника Эдгара Ие и может рассчитывать на 20 % выручки от возможной продажи Языджи из «Лилля» в другой клуб.
Что же с Языджи произошло, что за него дают только 6 млн евро?
ЦСКА действительно лучше для начала взять в аренду, вот только право выкупа не оказалось бы обязательным.
ОПС
ОПС
вчера в 10:56
Пока еще ничего не понятно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:53
Ждем завершение сделки.
lotsman
lotsman
вчера в 10:40
Что он из себя представляет?
shur
shur
вчера в 10:39
...да где вы их всех выкапываете, несчастные наши парни, без грёб-ных денег,
не пробиться даже в с-аную РФЛ....!!!!!!!!
zn7vg8cjzg2m
zn7vg8cjzg2m
вчера в 10:35
Не даст четверопалый еврей столько
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:24
Если аренда, а не полноценный трансфер, то вполне приемлемый вариант, а то если не заиграет, то чего с ним потом делать?
Futurista
Futurista
вчера в 10:22
Темная турецкая лошадка...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100