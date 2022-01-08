Сумма выкупа Языджи для ЦСКА может составить 6 млн евро

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вчера, 10:21

Появилась информация касательно возможной сделки по переходу в ЦСКА из «Лилля» полузащитника .

«Планируется, что „армейцы“ возьмут Языджи в аренду до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа в случае успешного выступления Языджи за ЦСКА может составить 6 миллионов евро – московский клуб намерен уложиться в эту сумму», — утверждает источник.

Языджи играет за «Лилль» с 2019 года. В его активе за клуб 89 матчей, 16 голов и 10 результативных передач.