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В «Химках» опровергли информацию об интересе к Кокорину

вчера, 10:54

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, согласно которой подмосковный клуб интересуется форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Нет, это неправда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:33
Фиорентина - "ну заберите его! Ну пожалуйста! Их с Мамаевым нельзя на долго разлучать!!!"
w4f2xa2uqc8s
w4f2xa2uqc8s
вчера в 15:05
Интересно, кто же его подберет?
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:04
.
протон
протон
вчера в 15:02
Вся эта история с Кокориным, Химками и Фиорентиной мне напоминает старый анекдот:
Встречаются два мужика, и один другому говорит:
- Вчера из-за меня две женщины дрались.
- Да ладно!
- Ну да. Одна кричала: ,,Забирай его себе!", - а другая: ,,Да нафига он мне нужен!"
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 14:07
В Сочи уйдёт !
Газпром не бросит !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:38
Им может интересоваться только Мамаев.
ОПС
ОПС
вчера в 13:32
Будет стоять до последнего в Фиорентине.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:17
Не встретятся вновь Саша и Паша
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:02
Кино, вино и табуретки !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
Остается только со всеми почестями и в статусе легенды завершить карьеру.
старина
старина
вчера в 12:29
Если не ошибаюсь,уже не в первый раз опровергают
lotsman
lotsman
вчера в 11:43
Оппа! Он уже и Химкам не нужен. И куда же теперь бедному податься?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:31
Странная история с Кокориным...
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:24
.
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:23
.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:23
Больше всех расстроился Мамаев. Между ними опять непреодолимая стена, но он верит, что они когда-нибудь встретятся вновь.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:19, ред.
Наш Саша "самых честных" правил,
Когда "не в шутку занемог",
Продать в Италию себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Ведь надо же какая штука
Год находиться в лазарете,
Плевав на всё и всех на свете,
Балдеть и думать втихаря
Что новый клуб нагрел не зря.
1bear
1bear
вчера в 11:18
Саша не переживает - у него действующий контракт - какие Химки?))))))
Cat01
Cat01
вчера в 11:18
Совсем дошёл до ручки
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:16
похоже, что у Кокорина на спад пошла карьера..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:13
Все, единственный клуб, который по слухам интересовался Кокориным, и тот открестился от него. Ну тут дорога только в ФНЛ тогда.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:09
Просто он боится один стулом бить, поэтому зовет на помощь)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 11:08
Алексашка может спокойно отдыхать дальше. Эх, пусть меня фиалки возьмут тоже. Я также не умею играть в футбол и с удовольствием буду получать такую ЗП.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:07
А Химки здесь при чем ?

Кокошу Мамай вызывает чтоб жить вместе !
particular
particular
вчера в 11:03
    STVA 1
    STVA 1 ответ 1 984 (раскрыть)
    вчера в 11:02
    На счет заговора Вы в точку!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:02
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:56
    Наконец то все встало на свое место...в ФНЛ он нужен или уже и там нет?
    p6jbh9fmra7r
    p6jbh9fmra7r
    вчера в 10:55
    Даже им не нужен
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