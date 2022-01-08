В «Химках» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, согласно которой подмосковный клуб интересуется форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
Нет, это неправда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, согласно которой подмосковный клуб интересуется форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
Нет, это неправда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине.
Когда "не в шутку занемог",
Продать в Италию себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Ведь надо же какая штука
Год находиться в лазарете,
Плевав на всё и всех на свете,
Балдеть и думать втихаря
Что новый клуб нагрел не зря.
Когда "не в шутку занемог",
Продать в Италию себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Ведь надо же какая штука
Год находиться в лазарете,
Плевав на всё и всех на свете,
Балдеть и думать втихаря
Что новый клуб нагрел не зря.