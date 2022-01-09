«Итальянцы смеются над нами». Кавазашвили — о награде «шут года» Кокорина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о победе российского форварда «Фиорентины» в номинации «шут года» премии «Золотая урна».

Что творится сейчас с Александром, говорит о том, что он не может себя найти. Я был рад, когда «Фиорентина» заинтересовалась в нем. Я помню его как хорошего футболиста, а потом этот случай с нарушением всех правил. Ни один клуб и руководитель никак не остановили его действия на публике, не помогли ему. Я считаю, что общество виновато, что позволило ему дойти до этого.

Я бы очень хотел, чтобы Александр не пропадал в футболе. Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко.