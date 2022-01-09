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«Итальянцы смеются над нами». Кавазашвили — о награде «шут года» Кокорина

вчера, 11:36

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о победе российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «шут года» премии «Золотая урна».

Что творится сейчас с Александром, говорит о том, что он не может себя найти. Я был рад, когда «Фиорентина» заинтересовалась в нем. Я помню его как хорошего футболиста, а потом этот случай с нарушением всех правил. Ни один клуб и руководитель никак не остановили его действия на публике, не помогли ему. Я считаю, что общество виновато, что позволило ему дойти до этого.

Я бы очень хотел, чтобы Александр не пропадал в футболе. Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:57
над собой они смеются, скорее !
cftyjk
cftyjk
вчера в 18:07
до спартака Кокошка очень не плохо играл....
так,по факту....
протон
протон
вчера в 15:10
Кавазашвили, стал как Боярский: лепечет всякую чушь. То Сафонова начнет восхвалять над Акинфеевым, то сравнивает Кокорина со всей Россией (все таки нед над нами, над ним).
протон
протон
вчера в 15:09
А Кокорину по барабану, бабло идет и хорошо, немного ему еще играть осталось, так что здоровье сохранит, и деньги прибудут, так что макаронникам впору над собой посмеяться.
протон
протон
вчера в 15:08, ред.
Не над нами, а именно над Кокориным. и это правильно что так награждают, думаю другие потом не захотят балбеса строить в клубах. такое тактическое решение и в РПЛ нужно вводить. этих пешеходов наших миллионеров в кедах. Можно сказать что в России не смеются над Кокориным и в Италии это знают
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:07
А чего это Анзор его жалеет??? У парня долгосрочный контракт, третья зарплата в клубе - не жизнь , а малина.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:53
Пусть над собой посмеются.сколько денег угрохали на это бревно
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:36
До него "шутами года" становились Дуглас Коста, Кшиштоф Пёнтек, Эдин Джеко, Фернандо Торрес, Габигол и бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. Так что Кокорин даже может гордиться, что стоит в одном ряду с такими футболистами)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:36
Вся Россия смеётся над анзориком, не забывая, что корни его спартаковские.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:16
Получил по заслугам.
Gahi
Gahi
вчера в 12:14
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год. А что хотел уважаемый Анзор Амберкович от Кокорина, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, тем более подарив болельщикам "Фиорентины" лишь одни разочарования. И их понять можно, когда все вокруг выдавали хвалебные авансы и Фабио Капелло и Манчини что Кокорин способен помочь команде, а вышло очень всё плачевно для имиджа как самого Александра и для тех футболистов из страны, кто собрался играть в Европейских чемпионатах. Очень жаль что с Кокориным случилось так, что он сам так и не понял, что очень долго находился в поиске самого себя, оставаясь на одном месте. Это тоже урок, может такая награда заставит Александра Кокорина исправить ситуацию и отношение к себе, чтобы грызть на поле грунт, что он ещё чего-то стоит. Связи с этим возникает самый главный вопрос, сам Александр Кокорин хочет исправить ситуацию? Удачи
lotsman
lotsman
вчера в 12:04
Ему надо возвращаться в Россию.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:02
Браво! Лучше и не скажешь. Дед по ходу не понимает что итальянцев кинули как лохов а кокорину по фиг на премии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:57
Итальянцы смеются в прессе...над собой...покупая по их мнению смешных игроков..
И мы смеёмся над ними...глядя на табло после матчей Спартака и Наполи....

Только они придумали себе анекдот за 4,5 млн евро...
А мы ржём над ними бесплатно...)))
Сп62
Сп62
вчера в 11:55
Пусть смеются и платят бабки дальше. Кокорин смеётся над ними.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:46
Зато он смеётся над всеми.
David Young
David Young
вчера в 11:46
Нашёл кого жалеть.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:45
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:44, ред.
Ничего смешного, просто достойная награда нашла достойного победителя:
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:37
Хоть так вписал себя в историю.
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