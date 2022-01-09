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Голенков: «Хочу вернуться в Россию. Карьера в Чехии пока не очень задалась»

вчера, 10:19

Нападающий чешской «Сигмы» Егор Голенков, ранее выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал слухи, согласно которым он подпишет контракт с «Ростовом».

Пока переговоров нет, моя первостепенная задача – восстановиться от травмы. Рассчитываю со дня на день выходить в общую группу, но пока неясно, с какой командой. Намерен ли я вернуться в Россию? Это работа агента, но да, я сказал ему, что хочу вернуться в Россию, а там как получится. Карьера в Чехии пока не очень задалась.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:24
Ростов давно им интересуется и предлагал Крыльям за него 40 млн рублей, но Крылья требовали 80 млн. По истечению контракта летом Голенков уехал в Чехию, чтоб Ростов его зимой забрал оттуда и не пришлось платить компенсацию Крыльям за воспитанника.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:36
Он еще сразу после окончания прошлогоднего сезона должен был оказаться в Ростве
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:05
Лукаку тоже хотел вернуться в Интер...
3 ночи извинения сочинял...вопреки хотелки...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:25
Значит такой игрочишка
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