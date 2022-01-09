Голенков: «Хочу вернуться в Россию. Карьера в Чехии пока не очень задалась»

Нападающий чешской «Сигмы» Егор Голенков, ранее выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал слухи, согласно которым он подпишет контракт с «Ростовом».
Пока переговоров нет, моя первостепенная задача – восстановиться от травмы. Рассчитываю со дня на день выходить в общую группу, но пока неясно, с какой командой. Намерен ли я вернуться в Россию? Это работа агента, но да, я сказал ему, что хочу вернуться в Россию, а там как получится. Карьера в Чехии пока не очень задалась.
3 ночи извинения сочинял...вопреки хотелки...
3 ночи извинения сочинял...вопреки хотелки...