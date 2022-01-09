Сёмин — о Миранчуке: «Леша доказал, что способен помочь команде»

Экс- тренер «Локомотива» заявил, что полузащитник «Аталанты» должен упорной работой на тренировках завоевать место в стартовом составе своего клуба:

Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми пасами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями, поздравляю его с этим. Леша доказал, что способен помочь команде.

Миранчуку нужно упорно работать на тренировках и доказывать тренеру, что он достоин выходить в основном составе.

Перед следующим матчем будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч или нет. Самое главное — доказать все на тренировках своей работой.