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Сёмин — о Миранчуке: «Леша доказал, что способен помочь команде»

вчера, 21:04
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе2 : 6Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Экс- тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен упорной работой на тренировках завоевать место в стартовом составе своего клуба:

Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми пасами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями, поздравляю его с этим. Леша доказал, что способен помочь команде.

Миранчуку нужно упорно работать на тренировках и доказывать тренеру, что он достоин выходить в основном составе.

Перед следующим матчем будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч или нет. Самое главное — доказать все на тренировках своей работой.

Напомним, что «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 6:2. Миранчук вышел на замену во второй половине игры и отдал две голевые передачи.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:29
Ну нашло вдохновение на художника и родилась картина маслом, по большим праздникам. Не более. Хотя в отличие от Остапа шута рисующего уже, который год "Сеятеля расскидывающего облигации.." у фиалок у Лехи лепнина получилась).
galem72
galem72
сегодня в 11:50
Объективно: никому он ничего не доказал! Стабильно хорошее выступление — важное качество игрока, а когда он раз в год что-то там изобразил — просто рандом.
112910415
112910415
сегодня в 07:15
есть опасность, что останется и вновь присядет на лавку
ДСА
ДСА
сегодня в 04:47
Иногда и у Миранчука всё получается.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:00
Алексей молодец.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:30
Остается надеятся на лучшее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:10
Все российский леги в последних матчах молодцы! Леха - отлично, Санек - вне конкуренции!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:54
Посмотрим как дальше будет
drug01
drug01
вчера в 21:51
Слишком долго доказывает!!!!!
Boricku
Boricku
вчера в 21:35
В Фиорентину его к Саше на лавку
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:32
В стартовый матч попадет Миранчук, ранее озвучил причины.
протон
протон
вчера в 21:31
Будет любопытно посмотреть на него в следующем матче против Венеции, он там точно в основе играть будет в связи с тем что Малиновский и Иличич перебрали карточек, хотелось бы что он с первых минут такую яркую игру демонстрировал, одно дело выходить на замену под уставшего соперника, совершенно другое когда основным начинаешь.
shlomo
shlomo
вчера в 21:20
Ну Палычу виднее...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:13
Миранчук ещё сырой для основного состава.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:11
Не в следующем матче в основе выйдет Иличич. Гасперини так больше нравится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:10
Ему нужен другой клуб
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:09
Ничего он не доказал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:06
Хорошо, если на следующий матч в стартовый состав попадет.
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